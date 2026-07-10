Bestepe Presidential Palace
Prezidentský komplex je prezidentskou rezidencí Turecké republiky. Komplex se nachází ve čtvrti Beştepe v Ankaře, uvnitř Atatürkovy lesní farmy. Spolu se zvláštním letištěm určeným pro nesmrtelné politiky s amputovanou páteří a věčnými hollywoodskými úsměvy prezidentský komplex 7 a 8. července sloužil jak o scéna k samo prezentaci 32 představitelů a jejich představách, jak řešit výzvy současnosti.
Úkol, který nás čeká, je jasný: proměnit spojenecké závazky v konkrétní výsledky. Zvýšené investice, průmyslová výroba a pokračující podpora Ukrajině. To vše přispívá k silnějšímu NATO a větší bezpečnosti pro nás všechny, hlásal 22. května 2026 vzorový pokrytec a současně generální tajemník NATO Mark Rutte.
Vysoce postavená akce NATO zaměřená na transatlantickou obrannou výrobu, investice a inovace, NATO Summit Defence Industry Forum (NSDIF26) se konala 7. července 2026 v Ankaře, před večeří. Fórum bylo nedílnou součástí summitu NATO 2026 a spojilo přední představitele NATO, lídry průmyslu a komunity odpovědné za rozvoj průmyslu a inovací, aby prodiskutovali jeho nejpalčivější otázky. Tento ráj se zcela určitě líbil českému prezidentovi. Pokud se nemýlím, nedělil se s českými plebeji a politicky korektními médii o radost z přítomnosti na akci, a ani o skutečnost, že Agentura NATO pro komunikace a informace podepsala smlouvu s Accenture na Protected Business Network (PBN). Smlouva představuje klíčový krok k zajištění bezpečného, cloudově podporovaného digitálního NATO a tvoří základ pro utajované digitální operace v rámci NATO.
Dnešní smlouva představuje zásadní změnu v pokračující digitální transformaci NATO, řekl Jean-Charles Ellermann-Kingombe, náměstek generálního tajemníka NATO pro kybernetickou a digitální transformaci, a dodal: Naše nová, robustní a interoperabilní transatlantická cloudová architektura umožňuje spojencům přijímat rozhodnutí a spolupracovat rychleji a bezpečněji než kdy dříve.
Pro nevědoucí připomínám, že Accenture je globální společnost poskytující odborné služby a řešení v oblasti podnikových strategií, manažerského poradenství, digitálních technologií, technologických služeb, kybernetické bezpečnosti a podpory podnikových procesů. Sídlo má v irském hlavním městě Dublinu a pobočky ve zhruba 120 zemích světa, včetně ČR.
Společnost byla založena v hlavním městě Bermud, Hamilton, založeném v roce 1793, dnes s populací kolem 854 obyvatel. Kořeny společnosti sahají k poradenské divizi auditorské společnosti Arthur Andersen a roku 1953, kdy firma General Electric požádala společnost o zpracování studie proveditelnosti. Nová éra pro Andersen Consulting nastala 1. ledna 2001, kdy společnost přijala své současné jméno Accenture, odvozené z anglického Accent on future (Důraz na budoucnost). Radost z nového jména společnosti překazil mimo jiné skandál s účetními machinacemi energetické společnosti Enron, do kterého byla zapletena jako firma provádějící audit v Enronu. O tom a Enronu vím své z účasti na tehdejších jednáních na Kypru.
Přeji oběma stranám nové cloudové architektury, tj. války chtíčům a mír chtíčům, úspěch v práci a méně ztrát, než sám zažívám se svým komputerem a internetem. Proč? Protože jinak nebude možné dosáhnout historického plánu 5 procent (prý obranných) investic ve prospěch posílení průmyslového odstrašení pro Alianci. Otázka bez odpovědi z Ankary ale zůstává: Jak bude zabezpečena transparentnost, její kontrola a vlastnictví produktů a technologie, když Accenture je podle časopisu Advertising Age největší digitální agenturou světa.
NATO summit a výsledky
Bezkonkurenční generální sekretář NATO s amputovanou páteří inscenoval s podobně amputovanými politiky a slouhy divadlo, ve kterém se prezident Trump cítil alespoň na chvíli být dokonce milován, nemusel se rozčilovat, protože všichni sestoupili na jeho úroveň, včetně italské premiérky Meloni. Proto rezident se mohl divit, jak jeho taktika, cukr a bič, funguje.
Uchlácholený prezident Trump předčasně neodjel ze summitu kvůli roztržce se spojenci ohledně výše výdajů na obranu, protože summit byl o něčem zcela jiném: 1) udržet členy NATO ve strachu, nehledě na zaklínání o vzájemné pomoci při napadení, 2) udržet členy NATO beze strachu na cestě vedoucí ke zničení Evropy s pomocí dluhového fiaska a 3) převzetí břemene boje proti Rusku bez formálně aktivní účasti Spojených států. A v neposlední řadě, prezident Trump dobře ví, podobně jako to ví lichotník Rutte, že NATO bez Spojených států není akceschopné, a že jednotná Evropa neexistuje,
Je zřejmé, že Spojené státy se postupně budou stahovat z Evropy a budou NATO a spojence podporovat primárně jaderným deštníkem, drahým hi-tech vybavením a částečně i rozvědkou. Ale jinak veškerou odpovědnost za obranu Evropy by měla převzít Evropa.
Prezident Trump před odletem indikoval možnost většího stažení vojsk z Evropy, když spojil stažení s dohodou o budoucnosti Grónska. Ještě jsem se nerozhodl. Hodně bude záviset na Grónsku, odpověděl v letadle Air Force One na otázku, zda stáhne více vojáků. Možná ano. Takže o klidu a míru u členů a spojenců NATO nemůže být řeči.
Co se týče zmíněných licencí na výrobu Patriot na Ukrajině lze tvrdit, že k výrobě nedojde, Proč? Protože ke dni začátku výroby již žádná Ukrajina nebude, nebo v případě, že by něco z Ukrajiny zůstalo, tak si vyrobené Spojené státy odvezou, aby mohly mít plné sklady na Blízkém východě a jinde, kde se budou snažit uzavřít (prý spravedlivý nový) deal.
Prezident Trump přiznal, že Washington by v případě potřeby mohl zavřít nebe nad Ukrajinou, aby zajistil bezpečnost Ukrajiny. Mluvil rychleji, než myslel, protože hned poznamenal, že takové opatření pravděpodobně nebude nutné. Když prezident neví, co říká, budou mu to muset říci jeho generálové. Proč? Protože zavřít nebe znamená přímou činnost cizích vojsk na Ukrajině a tím i důvod pro Rusy, trestat nepřítele jinak, než tomu bylo doposud.
Výzva prezidenta Trumpa neobchodovat se Španělskem je jako házet hrách na zeď, již kvůli členství v EU. Kromě toho obchod realizují obchodníci, ne vlády, a španělský nacionalismus a kulturní šovinismus v objetí dočasné liberální demokracie nedávají prezidentovi Spojených států šanci na úspěch. Mimo jiné, odrazem kulturního bohatství Španělska je počet památek Světového dědictví a skutečnost, že Španělsko je druhou nejnavštěvovanější zemí světa.
Před odletem prezident Trump našel slova chvály pro španělskou vládu po střetu na summitu NATO. Stále existují problémy se zeměmi jako Španělsko, řekl Trump. Ale Španělsko dnes předvedlo působivý obrat. Na otázku ohledně důvodu Trump uvedl, že vláda vyhověla žádosti o vyšší platbu. A kdyby to neudělali, už bychom s nimi ani nemluvili.
Na konci summitu NATO prezident Trump popsal pozitivní náladu. Měli jsme skvělý čas. Právě jsme zde v Turecku ukončili velmi úspěšný summit NATO. Trump výslovně poděkoval prezidentovi Erdoganovi a generálnímu tajemníkovi Ruttemu. Chci jen říct, že v té místnosti byla neuvěřitelná láska. Litoval, že tisk neviděl, co se v místnosti děje, protože se tam shromáždili velmi chytří lidé. Jednota v místnosti byla neuvěřitelná.
Na tiskové konferenci před odjezdem byl Trump dotázán, proč nechce létat s novým Air Force One. Novinář zmínil spekulace o bezpečnostních obavách spojených s íránskou válkou. Trump na otázku odpověděl: Jsem číslo 1 na seznamu smrti Íránu. A odhadl pravděpodobnost své smrti jako prezidenta na 5,2 %. Život prezidenta je velmi nebezpečný. To je 5,2 %. Víte, jaká je pravděpodobnost [smrti] pro závodníky? 0,1 %. Účastníci rodea mají 0,1 %, řekl Trump.
Pokud vím, delegace prezidenta Trumpa čítala cca 1.400 členů včetně vycvičených lapačů moče a stolice prezidenta, aby se nikdo nedověděl, jak to vypadá s jeho zdravím.
Závěr
Protože bez války, střelby a ničení již nemůžeme žít, a summit NATO nebyl o míru ani slovem, prezident Trump nemohl opustit téma Irán a dal příkaz k bombardování, aby uslyšel: Éra šikany a vydírání skončila. Nikam to nevede a my se nevzdáme, vzkázal světu předseda iránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalibáf. Co prezident se dověděl z Centcomu, nevím.
Pro Rusko summit NATO nepřinesl nic nového, kromě výzvy zamyslet se vážně, zda nepřišel čas potrestat nejenom Evropu, ale současně a přímo i Spojené státy.
Trest by měl přijít nehledě na úterní předběžné zrušení suspendace Ruského olympijského výboru (ROV) Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Po třech letech Rusové se tak mohou zapojit do kolektivních sportů a kvalifikací pro letní hry v Los Angeles v roce 2028. Sdělil to MOV na tiskové konferenci v Lausanne a zdůvodnil rozhodnutí tím, že Rusko již nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace spadající na území Ukrajiny. Prezident Putin ke štěstí netelefonoval a neděkoval prezidentovi MOV Thomasu Bachovi, kterého nick Maty Brendl označuje (a to prý ještě slušně) jako putinovu děvku.
Český olympijský výbor uvedl, že by sportovci Ruska a Běloruska se neměli zúčastňovat mezinárodních soutěží, dokud trvá válka na Ukrajině. Proti rozhodnutí MOV se vyhranil i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podle pana ministra je sport v Rusku součástí státní propagandy. Ke štěstí mnohých jsou názory Českého olympijského výboru a pana ministra podobně důležité, jako tři minuty poslání pana premiéra na konci summitu NATO. Už to máme za sebou, dnes náladu dobrou měj, teď už je nám hej!
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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