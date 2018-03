Jan Ferenc: Máme se těšit na levnější vodu?

Ministerstvo financí prý zlevní vodu. Chce totiž snížit DPH u řady zboží včetně vodného a stočného. A ohlídat, aby „rozdíl nezůstal u vodárenských společností. Nejsem si jist, jak to hodlá MF udělat. Protože cenu vody určují města a obce. Bez ohledu na to, zda v daném místě hospodaří soukromá či municipální společnost.

Navíc, hnutí ANO podmiňuje tento krok rozšířením EET. Které nikdo nechce a kolem kterého už byla pěkná soudní blamáž. Na druhou stranu, potenciální vládní partneři – ČSSD a KSČM – asi budou těžko svým voličům vysvětlovat, že jim nechtějí zlevnit mj. některé služby, vodu a pivo. Skoro by se dalo říct, že jim ANO tuto lákavou marketingovou oblast vyfouklo.

Zdanění vody patří k nejvyšším

Po snížení daně z vodného a stočného volají vodohospodáři už léta. Argumentují tím, že zdanění těchto komodit patří u nás k nejvyšším v Evropě. My máme u nás vůbec vysoké daně. Je pravda, že kolem 20 % DPH má většina států. Ale je také pravda, že řada z nich má dvě i tři snížené sazby. A zahrnuje do nich širší okruh zboží než ČR. (Irsko a Francie jich mají dokonce šest.) U vody stoupala daň v ČR z 5 % na 9 %, potom 10 % a nakonec na 15 %.

Podle vodohospodářů u nás z každé vybrané koruny jde zhruba 40 haléřů státu. Prostřednictvím DPH, vedlejších nákladů práce, spotřebních daní u nakupovaných pohonných hmot, poplatků atd.

A co růst nákladů?

Takže se teď voda zlevní? Těžko říct. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) tvrdí, že by neměla razantně růst. Takže při snížení daně by mohla možná i zlevnit. Nelze ale nevidět, že v budoucnu zřejmě vzrostou náklady ve vodohospodářství.

O problému kalů se moc nemluví, ale je to vážné. Jsou to usazeniny z čističek odpadních vod. Dnes se používají na hnojení. Od r 2020 to bude mnohem těžší až nemožné. A vodohospodáři se s tím budou muset draze poprat. Třeba za cenu drahé výstavby bioplynových stanic, které kaly zužitkují.

Na desítky miliard se odhaduje deficit v investicích do vodovodů a kanalizací. Především v malých obcích, které si vše spravují samy. Například představitelé Plzeňského kraje odhadují jen ve svém regionu deficit na 10 miliard korun.

Další problém spočívá v tom, že do dopadů směřuje stále větší množství chemie a léků a bude stát nemalé peníze je odstranit z odpadních vod. Třeba u těch léků platí, že podle výzkumů zatím velké problémy nepředstavují. Jenže co není, může být. Spotřeba léčiv stoupá. Hlavně léky na bolest jí někteří jak svačinu a prudce roste spotřeba antidepresiv. Odhaduje se, že je v ČR pravidelně bere více než 600 tisíc lidí. Podle OECD 5x více než v roce 2010! A zhoršuje se i kvalita a dostupnost podzemních vod.

Snížit DPH na vodu by bylo jen logické. Voda je konec konců pořád něčím, co prší z oblohy. Měli bychom spíše platit za její vyčištění, rozvod do domů, kanalizaci a znovu vyčištění, než z ní něco odvádět státu. Je to základní životní potřeba. Takže jsem pro. Ale spíš proto, aby se nutné investice nepromítly do vyššího růstu cen. Než aby jednorázově zlevnila.

(autor je ekonom a publicista)

Psali jsme: Václav Cílek: Afrika vysychá, Afričané se dají na pochod. Jídlo podraží a čeká nás veselá chudoba Piráti: Ochrana zdrojů pitné vody musí být naprostou prioritou Prokeš (ČSSD): Voda patří všem SFŽP: Podzemní vodu ohrožují staré vrty, na jejich likvidaci půjde 20 milionů korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV