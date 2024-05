Jan Keller: Jak to ten Fiala vlastně myslel?

16.05.2024 10:14 | Glosa

Český premiér v jednom ze svých posledních rozhovorů zaujal výrokem: „Jsme předurčeni k tomu dovládnout, udělám pro to všechno.“ Nemálo diskutujících spojilo tento výrok rovnou s Adolfem Hitlerem. To je ovšem krátké spojení a očividný nesmysl. Pokud by Hitler hovořil o nějaké předurčenosti, týkalo by se to celého národa nikoliv jedné vlády poskládané z kdekoho. V této rovině by mohl Petr Fiala přemítat jedině o tom, jak se vlastně stalo, že náš národ byl předurčen k vysoké inflaci, rostoucímu zadlužení, postupné likvidaci průmyslu i zemědělství a k zatahování až na samotný okraj války. Jedině v těchto souvislostech by mohl konstatovat, že pro to udělal opravdu všechno. Pan premiér to tak však určitě nemyslel a my musíme hledat jinde.