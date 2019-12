Jan Lepič: Šiřitelé nenávisti mezi lidmi i státy

Jsou to lidé jako páter Halík, Jan Hrušínský, režisér Hřebejk, Jakub Janda a jeho „Evropské hodnoty“, nebo pan Ondračka ředitel Transparency International, „Člověk v tísni“ a celá řada dalších.

Zároveň k tomu připojují i podněcování k nenávisti k některým státům, zejména k Rusku a Číně. A naopak, adorují lásku k EU a zejména Spojeným státům. Z těchto států jsou taky různé organizace velmi štědře financováni. Například Jandovy EH jsou výrazně financovány západními státy EU, NATO a z USA. Čí asi hájí zájmy? Totéž se týká například „Člověka v tísni“. Ten samozřejmě ze svého miliardového rozpočtu podporuje převážně pomoc v oblastech, kde lidé trpí, ale stále více zasahuje i do ovlivňování myšlení mládeže „správnými názory“ v různých programech.

Ke všemu tomu se navíc připojují i instituce, jako BIS nebo NÚKIB, které bez jakýchkoliv konkrétních důkazů osočují Rusko a Čínu ze špionáže, ovlivňování politiků, občanů a „hybridních hrozeb“.

K takto šířené nenávisti se připojují i někteří senátoři, komunální politici, jako například pražský primátor Hřib, nebo starosta Novotný.

Podívejme se proto na některá nevyvratitelná fakta o Číně. Čína je nejdéle existující stát, s nesmírně vyspělou kulturou a také až do 17. Století s vědomostmi, které v Evropě získali mnohdy až o stovky i tisíce let později (např. znalost výroby porcelánu, střelného prachu, kompasu, knihtisku a dalších stovek objevů). Čína nikdy v 7 tisící leté historii, kromě lokálních konfliktů s bezprostředními sousedy, neokupovala jiné státy, nevytvářela kolonie, ani nic podobného. Počátkem 14. století nechal císař vybudovat mohutné loďstvo, které třicet let prozkoumávalo a navazovalo kontakty až v Indii, Jižní Africe a někteří badatelé se domnívají, že doplulo až k pobřeží Jižní Ameriky. Po třiceti letech těchto výprav nechal císař loďstvo zničit, protože plavby Čínu nemohly o nic obohatit. Čína byla ve všem nesrovnatelně vyspělejší! Jaký to byl rozdíl, když o sto let později, začaly evropské země podnikat plavby kolem Afriky a do Ameriky. A začali je okamžitě kolonizovat, vyvražďovat a zotročovat původní obyvatelstvo a obracet je na křesťanskou víru. V jedné ruce kříž a v druhé ruce meč.

A jaká je dnešní Čína? Především je to 4 největší země světa, s rozlohou cca 9 milionů 600 tisíc km2. Je tedy 123x větší než ČR. Je to nejlidnatější země světa s 1 miliardou 400 miliony obyvatel, to je 133x více, než v ČR. Obyvatelstvo tvoří z 91,5% etničtí Chanové a dalších 56 etnických skupin, kteří hovoří 292 jazyky. V Číně je 6 velkoměst s více než deseti miliony obyvateli, z toho Peking a Šanghaj jich mají více než 20 milionů, a dalších 16 měst s více než 4 miliony občanů. V Číně jsou tisíce univerzit s miliony studentů. Přitom co do kvality patří do první stovky podle QS World University Rankings 5 univerzit a nejlepší je Univerzita Čching-chua, která má být zároveň 16. nejkvalitnější vysokou školou na světě a třetí v Asii.

Čínský HDP rostl posledních 30 let rychlostí cca 10% a v roce 2014, se podle Mezinárodního měnového fondu, stala ekonomika Číny nejsilnější na světě co se týče celkového objemu HDP dle parity kupní síly.

Samozřejmě měla a má Čína své problémy, ale to je v tak lidnaté zemi samozřejmé. Čína musí být řízena autoritářským režimem. Název komunistický je již anachronizmus a s klasickým komunizmem nemá nic společného. Dovede si snad někdo představit, jak by asi vypadal takzvaný parlament jako v ČR? Musel by mít přes 26 tisíc poslanců, sdružených ve stovkách stran, několik stovek Kalousků, Fialů, Bartošů a podobných politiků? Takový orgán by byl absolutně neschopný cokoliv přijmout a to i v případě, že by byl 10x menší.

Každému, kdo má tu ekonomickou možnost, vřele doporučuji Čínu navštívit. Sám uvidí ten neuvěřitelný pokrok, jaký Čína za 30 let udělala. Samozřejmě se dá poznat jen zlomek, ale každého ohromí neuvěřitelná dálniční síť, nejdelší a nejvyšší mosty na světě, tisíce kilometrů tratí pro rychlovlaky, stovky supermoderní letiště, ty v Pekingu jsou s kapacitou až 170 milionů cestujících ročně. Supermoderní zástavba ve městech, ale samozřejmě i zaostalý venkov.

Čína je dnes ještě za Spojenými státy, jako supervelmoc č.2. Ale jak dlouho?

A skutečně si někdo může myslet, že nás Čína ohrožuje, že má u nás rozsáhlou síť špionů a hodlá ovlivňovat a rozkládat naši krásnou demokracii? ČR je z mezinárodního hlediska se svojí ekonomikou, velikostí a počtem obyvatel pod rozlišovací schopnost mocností jako je Čína. To není podceňování našeho významu, ale prostá realita. Jen tak pro doplnění . Ve stejném žebříčku QS World University Rankings se Univerzita Karlova umístila na 291 pozici, další 2 jsou do 500 a dalších 5 je od 500 víše. Celkem je hodnoceno 1000 univerzit z 82 států. Všechny zde uvedené údaje jsou z veřejných zdrojů a je možné si je ověřit na Wikipedii.

Psali jsme: Jan Lepič: Začíná přituhovat Jan Lepič: Jsou starší lidé a důchodci „hloupí“ a musí jim být zablokován přístup k internetu? Jan Lepič: Ústava a pravomoci prezidenta Jan Lepič: Demonstrace „Milionu chvilek pro anarchii“ a vybraný slovník jejich aktérů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.