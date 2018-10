Jan Urbach: Kupovat o třetinu dražší plyn z USA je možné, ale hloupé

Současně ovšem řekl, že je třeba dořešit některé právní otázky a za důležité označil přihlédnutí k zájmům Ukrajiny jako z hlediska tranzitu důležité země. Putin na konferenci po jednání s Kurzem hodnotil, že poptávky po plynu roste a i nadále bude mít vzestupnou tendenci.

Nákup suroviny ze Spojených států evropskými odběrateli by prý byl při současné ceně hloupostí a rozhazováním. „Bude Evropa kupovat plyn z jiných oblastí, například USA, dražší o 30 procent? Je to samozřejmě možné, ale je to hloupé. A snižuje to vlastní konkurenceschopnost,“ prohlásil ruský prezident. Vyjádřil potom přesvědčení, že „zdravý rozum nás všechny povede k realizaci podobných projektů.

Krátce před setkáním s rakouským kancléřem V. Putin v Moskvě na energetickém fóru prohlásil, že Rusko je připraveno Nord Stream II realizovat i vlastními silami. Připomenul také, že plynovod z Ruska do Německa, který má být dokončen do závěru roku 2019, je čistě „komerčním“ projektem a má naplnit stoupající zájem Evropy o plyn.

Připomeňme, že americký prezident Donald Trump před několika dny na fóru OSN varoval Německo před energetickou závislostí na ruském plynu. Tento jeho přístup je však zejména reakcí na těžbu plynu v USA a potřebou jeho exportu a zisku amerických společností. Větší odběr plynu od amerických společností nedávno při jednání s Trumpem přislíbil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV