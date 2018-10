Jan Urbach: SPD se propadá, je až čtvrtá

12.10.2018 14:57

Pokud by se volby do německého Spolkového sněmu konaly tuto neděli, dosáhly by strany současné vládní koalice historicky nejnižších preferencí. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro veřejnoprávní televizi ARD provedl Infratest Dimap.