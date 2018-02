Jan Vysočina: Strašení czexitem není podloženo rozbory, ale pouze jen domněnkami

Pouhé úvahy o czexitu jdou proti snaze omezit odliv dividend z Česka ve prospěch vyšších reinvestic,“ uvedl Sobíšek. (zdroj)

Někteří ekonomové bez provedených analýz straší české občany, že pokud odejdeme z EU, tak bychom hned ztratili 400 tisíc pracovních míst, jiné odhady mluví o tom, že bychom zchudli o třetinu. Exposlanec KDU-ČSL Ivan Gabal navíc tvrdí, že bychom museli vracet miliardy evropských dotací, které jsme již využili. Zastánci „Czexitu“ nicméně tvrdí, že bychom mohli zůstat na evropském trhu v rámci EFTA, a to zcela automaticky.

Členství v EFTA zaručuje všem průmyslovým výrobkům plný přístup na společný trh EU v rámci Evropského hospodářského prostoru. To se týká všeho, co se vyrábí průmyslově.

Vstup do EFTA je jednoduchý. Nemuseli bychom kvůli němu měnit tisíce zákonů a vyhlášek, jako když jsme vstupovali do EU. Stačí zaslat jednostránkovou žádost na sekretariát EFTA v Ženevě.

Vzhledem k tomu, že už dnes plníme všechny požadavky stanovené Stockholmskou smlouvou, tak bychom byli přijati v řádu dnů nebo týdnů, a ne let, jako trval náš vstup do EU. Stockholmská smlouva o Evropské zóně volného obchodu je totiž strašně jednoduchá. Stanovuje povinnost pouze zrušit cla a množstevní omezení obchodu s ostatními členy EFTA. Dnes ani cla, ani množstevní omezení obchodu se státy skupiny EFTA nemáme, takže bychom byli rychle přijati.

Předloni Britové v referendu odhlasovali Brexit. Na jaře 2017 vláda Spojeného království podala opětovně přihlášku do EFTA a v září byla Velká Británie přijata. A to ještě předtím, než se pořádně rozběhla jednání o podmínkách vystoupení z EU.

V roce 2001 navrhovala ODS zrychlit přístup našich výrobků na evropské trhy právě cestou vstupu do EFTA. Bylo by to o několik let rychlejší, protože bychom tehdy nemuseli čekat až na dobu, kdy parlament do našich zákonů a vyhlášek přepsal tisíce směrnic a nařízení EU. Což trvalo několik let. Návrh ODS byl tehdy odmítnut a parlament a vláda se mnoho let zmítaly v několika vlnách „legislativní smršti“.

To, co je ve směrnicích EU, už máme zapracováno v naší legislativě. I těch nařízení by to byla jen menší část. Netýkalo by se nás povinné přijímání imigrantů nebo kvóty na podíl žen v dozorčích radách podniků či spousta jiných hloupostí. Vystoupení z EU by mohlo být příležitostí k nápravě mnoha chyb v legislativě a k rozvoji malých podniků. V rámci legislativní smršti před vstupem jsme do zákonů zapracovali i nepovinná doporučení a často úplně nesmyslná. Tak dnes na rozdíl Rakušanů máme problém s domácími zabíjačkami. Tam takový problém neexistuje. Sedlák klidně přes okno prodává domácí klobásy nebo sýry. U nás jsme uzákonili povinné zrání sýrů na nerezu – na němž sýr nezraje, a různé nesmysly jako kulaté rohy. Stálo to mnoho peněz a dovolit si to mohly jen velké podniky jako Agrofert. Řada malých výrobců to raději zabalila. Ochuzen je spotřebitel. Rakušani mají nejen širší nabídku potravin, ale mají je dokonce levnější.

Z výše uvedeného plyne, že případný odchod Česka z EU nemusí dopadnout ekonomicky vůbec špatně. Ještě na tom můžeme i vydělat! A dokonce by to výrazně pomohlo českému zemědělství, protože na potraviny by se bezcelný režim neuplatnil. Konkurence z EU by odpadla.

Jan Vysočina

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

