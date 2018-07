Jan Ziegler: Audit církevních restitucí je totální hloupostí

Na rozdíl od pana ministra se domnívám, že jeho resort by měl řešit daleko důležitější věci, než jsou uzavřené církevní restituce. Ten, kdo dělá zbytečnou práci, škodí celé společnosti a to je i tento případ. Jára Cimrman býval vyhlášeným průkopníkem tzv. slepých uliček, například zjistil, že vyfukováním cigaretového dýmu do vody zlato nevznikne. No a pan Tomek je jeho následovníkem, který jistě přijde na to, že takový audit nic neřeší.

Jedná se o to, že mezi státem a církvemi byly uzavřeny patřičné smlouvy o vydání komunisty uloupeného církevního majetku a vyplacení příslušných náhrad podle dotyčného zákona. Bez souhlasu obou stran, nemůže dojít k žádné změně. Proto není na církevních restitucích zpětně co zjišťovat. To je to samé, jak kdyby můj dědic chtěl zjišťovat podmínky, za kterých jsem koupil dům, a jenž přešel do jeho vlastnictví. K ničemu by mu to nebylo.

Takže celé toto pochybné snažení ministra Tomana je o ničem, maximálně může sloužit k lacinému získání politických bodů pro ČSSD (a to ještě s velkým otazníkem), ale jinak to budou zbytečně utracené peníze daňových poplatníků. Je ovšem smůla, že nikdo za to neponese zodpovědnost.

Jan Ziegler

autor: PV