Jan Ziegler: Černošský vůdce v JAR vyzývá k vraždění bělochů

03.03.2018 10:35

A žádné ochránce lidských práv to nezajímá. V JAR chtějí ukrást bílým farmářům půdu bez náhrady. Výsledek bude jediný teror, vraždy a hlad. Doplatí na to nejvíc chudí černoši, kteří nebudou mít co jíst.