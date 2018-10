Jan Ziegler: Muslimští fanatici vraždí židovské civilisty

A nikoho to nevzrušuje. Běda však, když izraelští vojáci zastřelí v sebeobraně nějakého palestinského násilníka v pásmu Gazy, který na ně útočí a to třeba i zápalnými lahvemi. To je pak zle.

Kolega bloger Martin Braun už popsal událost z minulého víkendu, kdy Palestinec zavraždil dva mladé Izraelce. Ten předtím na společném pracovišti spoutal devětadvacetiletou matku dvouletého dítěte, než ji zastřelil stejně jako jejího židovského kolegu, který jí přišel na pomoc. Onen vrah uvedl, že to udělal na počest bývalého předáka palestinských teroristů Jasira Arafata.

Z takových zpráv je mně hodně smutno. I mezi zdejšími disktujícími pod blogy se mnozí plamennými slovy zaštiťují bojem proti islamistickým radikálům. Židovský stát je však už desítky let terčem útoků muslimských fanatiků, ale to nevadí, vždyť je to daleko, to nás přece nemusí zajímat. Vrcholem pokrytectví a ničemnosti je slovní odsuzování islámského fanatismu a terorismu, a na druhé straně obdiv k náboženským fanatikům v Izraeli, kteří vraždí nevinné lidi. To tady dělají někteří diskutéři a všichni víme, o které se jedná.

Když zabije Izraelec Palestince, tak je to vražda a viník končí na mnoho let ve vězení. Když se to však stane opačně, mnozí Palestinci oslavují takovou zrůdu jako hrdinu a palestinská samospráva ještě vrahovu rodinu podporuje finančně. A to se týká také v případech zabijáků, kteří třeba umlátili kladivem k smrti i malé děti. To je ohavnost, která nemá v civilizované společnosti co pohledávat.

A řekněme si to na rovinu, pokud se na území palestinské samosprávy pořádají orgie na počest islamistických fanatiků a sprostých vrahů, pak si tamní obyvatelstvo svůj stát nezaslouží.

autor: PV