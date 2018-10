Jan Ziegler: Okamurovci dostali ve volbách nakládačku a právem

Je to další důkaz toho, že vysoká karma je pouhou virtuální realitou. Příznivci SPD mezi blogery se často chlubí vysokou karmou, ovšem realita je poněkud jinde. Komunální a senátní volby to jasně dokázaly.

„Franto, jsem rád, že ti náckové od Okamury dostali nářez. A to nejen u nás v Budějicích, ale v celé republice. Je to obyčejná náckovská pakáž, a takoví nemají na radnicích a v Senátu, co dělat,“ zaznělo včera od vedlejšího stolu v Masných krámech.

Inu, je to pravda. Za sebe mohu říci, že mě výsledek senátních a komunálních voleb moc potěšil. Zlo a nenávist dostaly za vyučenou a volební výsledky KSČM a SPD to jasně dokazují. Zvláště pro Stranu přímé demokracie Tomia Okamury jsou volební výsledky debaklem. Do druhého kola senátních voleb nepoustoupil jediný jejich kandidát a zastupitelé za tuto stranu nebudou na radnicích velkých měst, jako jsou Praha, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary a další. V Brně prolezla SPD do zastupitelstva s odřenýma ušima. To je přes silnou rétoriku Tomia Okamury a jeho skvadry velký neúspěch.

Zkrátka a dobře na lidi už nezabírá strašení uprchlíky, kteří u nás téměř žádní nejsou. Obyvatelé této země již pochopili, že SPD je pouhým výtahem k moci, nenabízí řešení skutečných problémů této země. Velkou blamáž utrpěl Tomio Okamura, když lhal, že západonilskou horečku k nám zavlekli uprchlíci, přičemž ta se nepřenáší mezi lidmi a dokonce si vymyslel neexistující nemoc opičí mor. Ale asi nejvíc otevřelo lidem oči totální selhání SPD v hlavním městě. V Praze 1 muselo být z kandidátky Okamurovců do zastupitelstva městské části vyškrtnuto dvanáct kandidátů z pětadvaceti, protože si v ní včas nezařídili trvalý pobyt. To je ovšem totální amatérismus. A voliči si právem řekli, jak tito matlalové chtějí řídit radnice, když nejsou schopní si zařídit ani tak jednoduchou záležitost. A SPD poslali právem, kam patří, do politického suterénu.

autor: PV