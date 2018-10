Jan Ziegler: Okamurovská SPD lže, zastrašuje novináře, je neomarxistická a nevolitelná

O co se jedná? Redakce Budějcké drbny požádala českobudějovického kandidáta do Senátu Lubomíra Pánu, aby jí vysvětil nesrovnalosti ve své habilitační práci. On místo odpovědi, jak je v normální společnosti zvykem, začal redaktorům vyhrožovat. To je nehorázné a skandální jednání. Takové bolševické chování a estébácké praktiky nesmí mít v naší společnosti místo! Kdyby měl pan Pána kousek cti v těle, jako že nemá, tak by sám odstoupil z voleb. I když na Českobudějovicku žijí rozumní lidé a on stejně nemá ve volbách nejmenší šanci uspět.

Strana přímé demokracie je ostudou české politiky. Je to pouhý marketingový projekt Tomia Okamury, který slouží k tomu, aby miliony korun ze státního rozpočtu proudily na jeho konto. SPD je takovou politickou neziskovkou, jejíž konec by nebyl žádným neštěstím. Boj proti uprchlíkům je pouze záminkou k tomu, jak se udržet o koryta, o žádnou ideologii tady nejde. To dokazuje i fakt, že za místa na kandidátkách okamurovské partaje pro komunální volby se platily velké peníze, v některých případech i sto tisíc korun. SPD si také vymýšlí profese u svých kandidátů, jako například někde na severu Moravy, kde u jisté ženy lhala, že je policistkou.

Navíc nikdo rozumný tady nechce ekonomické migranty, kteří by nenašli uplatnění na pracovním trhu a nebyli schopni akceptovat západní kulturu. Členové SPD jsou něco jako předváleční vlajkaři, kteří byli do března 1939 velkými „vlastenci“, aby pak totálně obrátili a stali se z nich horliví kolaboranti s nacisty.

Neomarxistické, levičácké a populistické nápady SPD jsou nebezpečné a nerealizovatelné. To se týká například zvyšování minimální mzdy, které by mohlo ohrozit některé české firmy a způsobit ztrátu pracovních míst. Zavedení minimálního důchodu ve výši cca 12 000 Kč by znamenalo zářez do státního rozpočtu za 100 miliard korun a to by akorát vedlo ke zhroucení ekonomiky. Důsledkem by bylo, že z České republiky by se stala taková Venezuela.

Článek Budějcké drbny najdete ZDE

autor: PV