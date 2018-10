Jan Ziegler: Přesun české ambasády do Jeruzaléma, odpovídají senátorští kandidáti

Americký prezident Donald Trump se postaral o přesun amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, který je skutečným hlavním městem Izraele. Tuto možnost u nás prosazuje prezident Miloš Zeman a je to jedna z mála věcí, kdy s ním souhlasím. Domnívám se, že je záležitostí každého státu, jaké si zvolí hlavní město. Nám by se také nelíbilo, kdyby nám někdo cizí diktoval, že naší metropolí musí být Brno a ne Praha.

A tak jsem se zeptal obou kandidátů do Senátu za volební obvod Českobudějovicko Ladislava Faktora a Jiřího Šestáka, jak oni vnímají problematiku přesunu Velvyslanectví České republiky z Tel Avivu do Jeruzaléma a jestli s ním souhlasí?

Ladislav Faktor odpověděl na otázku jednoznačné rozhodné ano, bez výhrad.

Jiří Šesták odpověděl ano, ale jen za jistých okolností. Podle něj by to neměla být sólová akce České republiky, ale měla by ji koordinovat s ostatními zeměmi Evropské unie. Bylo by to také nepraktické, kdyby naše velvyslanectví sídlilo jako jediné v Jeruzalémě, a ostatní v Tel Avivu. Zmínil také bezpečnostní rizika.

autor: PV