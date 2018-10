Jan Ziegler: Už jde rudoch od válu

A také proto, že v Českých Budějovicích vyhrál pravicový nezávislý kandidát Ladislav Faktor, který je prozápadně orientovaný, je zásadním stoupencem našeho členství v NATO, má rozumné výhrady k EU, hodlá se podílet na omezování byrokracie, a také nechce, aby jadernou elektrárnu Temelín dostavovali Rusové. To jsou samé plusy.

Jinak mám z volebních výsledků velkou radost a možná až na tři obvody byli zvoleni kandidáti, kterým jsem to přál. Zvláště mě těší nečekané vítězství Jitky Chalánkové na Prostějovsku a je patrné, že TOP 09 udělala chybu, když se s ní rozešla.

Ze Senátu zmizí komunisté, a nebude tam ani okamurovská SPD, jejíž kandidáti totálně propadli už v prvním kole. To je vynikající zpráva. Na facebookové skupině okamurovců už bylo kvůli tomu veselo, diskutující chtějí Senát zrušit, vykřikují cosi o volebních podvodech apod. Bavím se dobře.

Mluví se také o zbytečnosti horní parlamentní komory a její bezvýznamnosti. Chápu, poražení se nemohou s neúspěchem smířit. Samozřejmě, diskuse o potřebě Senátu jsou legitimní. Je hodně zemí, které mají jednokomorový parlament, například sousední Slovensko. Ale nyní z těchto snah čiší účelovost na sto honů. Prostě, my jsme prohráli, tak Senát zrušíme. Bezvýznamný však není. Jeho souhlas je nutný ke schválení mezinárodních smluv a ústavních zákonů. Také jeho pravomoc - schvalování ústavních soudců, které navrhuje prezident republiky, není vůbec nicotná. Hodně se mluví se obecném referendu, ale jestliže pro něj senátoři nezvednou ruku, tak nebude. Oni si moou klást podmínky, za kterých ho schválí.

Výkřiky o zrušení Senátu jsou o ničem. To by se muselo stát pouze ústavním zákonem a jen naivní člověk si může myslet, že něco takového může projít. Neprojde! Premiér Andrej Babiš zase přišel s nápadem, že volby do Senátu by měly být jednokolové. O tom se dá samozřejmě diskutovat, ale zase, k tomu je potřeba ústavní zákon, a proto je taková změna v současné době neprůchodná. On přístup, změníme účelově zákony, když se nám to hodí, není vůbec rozumný.

Psali jsme: Jan Ziegler: Proč Jiřímu Šestákovi vadí zákon, který urychluje nové stavby? Jan Ziegler: Soud osvobodil policistu aneb vítězství zdravého rozumu Jan Ziegler: Přesun české ambasády do Jeruzaléma, odpovídají senátorští kandidáti Jan Ziegler: Muslimští fanatici vraždí židovské civilisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV