Jan Ziegler: Valentýnky, žádná Amerika, ale skvělá propagace dopravce

Vybrané autobusy a trolejbusy českobudějovického Dopravního podniku povezou na Den svatého Valentýna vzkazy zamilovaných. Není to žádné kopírování cizích vzorů, ale pěkná akce pro lidi.

Jedná se o to, že zamilovaní mohou facebookem, emailem, či osobně doručit Dopravnímu podniku města České Budějovice vzkazy, určené druhému partnerovi, který je pak vyvěsí ve vozech na svých páteřních linkách. Ty jezdí častěji než jiné spoje. Později pak budou všechny valentýnky zveřejněny na facebookové stránce městského dopravce a za první tři, které dostanou nejvíce lajků, dostanou jejich autoři ceny.

To je moc dobrý nápad, který pomáhá propagaci městské hromadné dopravy a jak se ukázalo v minulých letech, je o tuto akci velký zájem. Lidem to zpříjemňuje cestu autobusy nebo trolejbusy, rádi si přečtou něco hezkého, zamilovaní pak hledají zrovna ten svůj vzkaz a je to dobrý způsob, jak přilákat další cestující.

Asi jedinou námitku, kterou jsem zachytil, je to, že prý u nás Valentýn nemá žádnou tradici, ale jenom kopírujeme Američany. To je ovšem nesmysl. Jedná se o ryze evropský svátek, jehož moderní podoba pochází z britských ostrovů a svůj dávný původ má v antickém Římě, kde se v tento den 14. února slavili pastýřský bůh Lupercalius a bohyně Juno, kteří byli v pohanské mytologii považováni za ochránce manželství a rodiny.

Navíc Češi tuto oslavu převzali zcela dobrovolně bez jakéhokoliv nátlaku a je logické, že se tomu byznys přizpůsobí, květináři si připraví květiny, obchodníci valentýnská srdce atd. Když lidé svatého Valentýna – svátek zamilovaných dobrovolně slaví, tak proč jim v tom bránit. Každý má přece právo slavit, co uzná za vhodné. A komu se Valentýn nelíbí, tak ať ho jednoduše ignoruje.

Naštěstí už je pryč doba, kdy komunisté nařizovali lidem, co mají slavit, a jak mají slavit. Takže jsme museli chodit do průvodů na Prvního máje, s lampiony v den bolševického puče a z Vánoc měl zmizet Ježíšek nahrazený Dědou Mrázem, o což se (naštěstí neúspěšně) kdysi pokoušel i předseda vlády a pozdější prezident Antonín Zápotocký neblahé paměti.

