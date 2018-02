Jan Ziegler: Vyřešíme to jednoduše, urazíme Koněvovi hlavu

Na tuto skutečnost upozornila vynikající reportáž České televize. Je pravdou, že počet sovětských vojenských hrobů v Česku daleko převyšuje ty české v Rusku, a tedy jejich údržba je nákladnější, ale i tak je to silný nepoměr. Přitom máme s Ruskem dohodu o vzájemném udržování válečných hrobů, kterou ovšem Kreml evidentně nedodržuje. V případě českých se jedná o hroby legionářů, kteří padli v boji s bolševiky při přesunu Transsibiřskou magistrálou do přístavu Vladivostok, odkud cestovali na lodích domů. Některým pomníkům, například v Samaře, brání ruské úřady, a ten v Kutluku už má několik měsíců uraženou hlavu. Dovedeme si představit, co by se stalo, kdyby někdo takhle poškodil sochu maršála Koněvova v Praze 6? To by bylo moskevského řevu. Ale opačně to zřejmě nevadí. Takže navrhuji v rámci reciprocity uříznout sovětskému vojevůdci hlavu a vrátit ji teprve tehdy, až ruské úřady rázně zakročí proti případům vandalství.

V diskusích na sociálních sítích jsou návrhy poměrně radikální ve smyslu, pokud se o ni velmi mizerně starají o naše hroby, tak jim to oplaťme stejnou mincí. Přece si nemusíme nechat všechno líbit. Z tohoto hlediska se pak protest pěti velvyslanců nástupnických států Sovětského svazu kvůli vysvětlovací tabulce u Koněvovy sochy jeví ještě drzejší.

Jak správně v reportáži řekl plukovník Eduard Stehlík, co my bychom dali za vysvětlující tabulky na hrobech padlých legionářů. Rusům by bylo potřeba objasnit, že to nebyli žádní zločinci, ale hrdinové v boji proti komunistickým hrdlořezům, kteří pomocí brutálního teroru ovládli nebohou Matičku Rus a přitom zavraždili miliony lidí. Pravdou také je, že rudoarmějci brutálně mučili zajaté české legionáře.

Je proto smutné, že mnozí Rusové stále žijí v zajetí komunistické propagandy a legionáře považují za své nepřátele. A oni přitom bojovali za jejich svobodu proti rudé chátře. Zpočátku sice úspěšně, ale později se museli před přesilou stáhnout. Chování ruských úřadů v této kauze je rovněž důkazem toho, že současné Rusko stále vězí v zajetí komunistické minulosti. Bohužel.

Jan Ziegler

