Jan Ziegler: Zvolení Bretta Kavanaugha do Nejvyššího soudu USA je dobrou zprávou

09.10.2018 11:07

Byla to velká hanba a ostuda demokratů, kteří proti konzervativnímu kandidátovi do Nejvyššího soudu vytáhli neskutečnou špínu a snažili se za každou cenu jeho zvolení zabránit. Je dobře, že se jim to nepovedlo.