Jan Žižka: Kdo zastaví – psychopaty?

Velmi tragická válka na Ukrajině, o které nám do dnešních dnů nebyla „veřejnoprávní“ média ochotna říci ani polovinu pravdy, se, doufejme, chýlí ke konci. Je to dobrá zpráva, ale nesmíme přehlédnout, že pokud, dokonce z USA, zaznívá hlas rozumu, v Evropě stále ještě „mrzne“. Přeci, jak lépe reagovat na možné uzavření míru, než zvýšením výdajů na zbrojení?

Nebezpečné, absurdní konstrukce, že se k míru prozbrojíme, patří do světa lidí typu Lipavského a Řehky, popřípadě Černochové, ale se skutečností nemají nic společného. Zbrojení prostě k míru a stabilitě nepovede, i kdyby o tom rozhodl, řekněme, Nejvyšší soud.

Spojené státy ukázaly, co to znamená bojovat za vyšší cíle, tedy „demokracii“ a „svobodu“, a vzápětí dokázaly tuto pomoc (dokonce zpětně) vyčíslit i finančně. Je to další válka, která se USA vyplatí. Ne tak nám. Se slabým, servilním vedením Česká republika stále štědře dotuje válečnou mašinérii a jediný, kdo tak z konfliktu profituje, je zbrojařský průmysl.

Pro něj nastaly časy bohaté sklizně. Pro zbytek republiky pak časy chronického nedostatku peněz na zdravotnictví a školství, kulturu, služby, občanskou vybavenost, důchody, investice, dopravu… a nic nenasvědčuje tomu, že by tato vláda chtěla svůj zničující diskurz ještě do voleb změnit.

Cizí válka nás vyčerpává a na vlastní, mírový život nejsou peníze. Škody, které vláda způsobila, jsou v podstatě nevyčíslitelné. Protiruské štvaní, hraničící s posedlostí, své „ovoce“ teprve přinese. Pragmatičtější státy EU se již snaží o znovuzískání ruských trhů. Pro nás návrat nebude snadný, protože ne všichni politici mají krátkou paměť a na arogantní jednání, Lipavského „diplomacii“ a všemožné „iniciativy“ se bude v Rusku jen pomalu zapomínat.

Ruské a východní trhy jsme ztratili, západní o nás nestojí a o zbytek se postarala naše vláda sama. Jestliže před pár lety ještě existovaly zbytky českého průmyslu, dnes stěží najdeme český podnik, mající víc než padesát zaměstnanců. Co s tím? Nejlepší bude více zbrojit. Proč? Možnou odpověď vidím v parafrázi úvodního citátu.

Ještě poznámka. Měl jsem možnost navštívit poměrně mnoho zemí včetně zemí konfliktu a nikde jsem se nesetkal s takovým strachem z války, jako právě v Rusku. Je to strach, vycházející z hrozné zkušenosti II. války, která na Sovětský svaz dopadla plnou silou. Nedomnívám se, že by Rusko zaútočilo na jakoukoli zemi, pokud by k tomu nemělo pádný důvod.