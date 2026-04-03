Jana Putzlacher: Nepodali ruku izraelským fotbalistům

05.04.2026 13:15 | Glosa
autor: PV

Hráči národního týmu Bosny a Hercegoviny do 21 let odmítli před zápasem kvalifikace na mistrovství Evropy 2027 (skupina G) podat ruku izraelským soupeřům, informoval turecký deník Yeni Safak (Nový úsvit).

Foto: pixabay.com
Popisek: Fotbalový míč - ilustrační foto

Během předzápasového ceremoniálu hráči bosenského týmu demonstrativně ignorovali tradiční podání ruky, čímž vyjádřili svůj protest.

První, kdo po pozdravu s rozhodčími prošel kolem soupeřů, byl kapitán týmu, záložník tureckého klubu Çaykur Rizespor, Muhamed Bulyubašić.

K tomuto kroku se vyjádžil po utkání: „Moje vlast a moji rodiče mě nikdy nevychovali k tomu, abych se klaněl těm, kteří vedou tento svět k hanbě a násilí.“

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

Článek obsahuje štítky

Vaše věc , Putzlacher

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Kolik bysme podle vás měli dávat na obranu?

Jste pro navýšení rozpočtu na obranu na 5% HDP? Pokud ano, kde na to vzít? To je totiž podle mě to klíčové.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

