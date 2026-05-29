Jiří Paroubek: USA a Irán - hra na sraba

Američané sází na to, že Írán je, v důsledku blokády jeho přístavů (což je porušení mezinárodního práva) a nemožnosti vyvážet ropu a další exportní komodity, připravován o obrovské finanční příjmy. Což ve svých důsledcích zvyšuje - podle Američanů - jeho ochotu k uzavření mírové smlouvy, která bude co nejvýhodnější pro Spojené státy a jeho spojence, Izrael.
Naopak, Írán předpokládá, že prezident Trump a jeho vláda se postupně dostávají pod tlak mezinárodního společenství i amerického veřejného mínění v důsledku růstu cen ropy, zemního plynu a dalších komodit. Obě dvě premisy, oba dva předpoklady jsou v zásadě racionální. Respektive mají racionální jádro. Spojené státy ovšem nebojují se státem, který leží v Evropě. Írán je státem s pozoruhodně dlouhou historii a historickou pamětí. Není to země, která by se chtěla podvolit vojenskému a politickému tlaku bez boje. Dosavadní výsledky války ostatně nenasvědčují tomu, že by se Írán měl a chtěl položit na lopatky.
Írán prakticky nelze vojenský porazit. Jak chcete porazit zemi, která má přes 90 milionů obyvatel, zůstává vnitřně koherentní a má velké odhodlání uhájit svou suverenitu, zejména pokud jde o disponování s vlastním nerostným bohatstvím. Íránské vedení se nepochybně poučilo ze zkušeností Vietnamu a Afghánistánu. Čím víc Američané útočili na strategické síle v Severním Vietnamu, čím více ničili jeho infrastrukturu, tím méně bylo severovietnamské vedení ochotno k jakýmkoliv politickým ústupkům. A stejně tak nebylo ochotno k politickým ústupkům ani tehdy, pokud Američané přerušili vojenské útoky na Severní Vietnam.
A mezitím pracovalo proti americké vládě vlastní veřejné mínění. Pokud americký prezident sází na to, že má dostatek času na řešení, s ohledem na to, že doplňovací volby do Kongresu USA jsou až začátkem listopadu, velice se mýlí. Čas Trump prostě nemá.
Potřeboval by i s ohledem na své spojence v Evropě a na spokojenost americké veřejnosti pokud jde o ceny pohonných hmot, ukončit konflikt co nejrychleji. A čím rychleji konflikt bude chtít ukončit, tím vyšší politickou cenu bude muset zaplatit. Představa, že se Írán vzdá programu rozvoje balistických raket a zůstane tak nahý v současném rozbouřeném světě, je úplně lichá. Stejně tak je naivní představa, že Írán předá obohacený uran do rukou Spojených států.
To je představa, která musí u trochu realisticky uvažujícího člověka vyvolat jenom útrpný úsměv.
Jiná věc je ovšem snaha Spojených států obnovit normální provoz v Hormuzském průlivu s tím, že zůstane součástí mezinárodních vod. To je zcela správný politický cíl, ale za jeho akceptování budou muset Američané něco ve vyjednávání politicky zaplatit.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
