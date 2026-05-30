Pavel Foltán: SdL a kolaboranti - po Brně jak po výprasku?

Od rádoby demonstrace síly velkých „smiřovatelů“ v Brně uběhl už víc než týden. A za tu dobu (i s jistým odstupem a nadhledem) už se dá bilancovat. A nejen z pohledu toho, co tady předvedli smiřovači z SdL a jejich místní „čurdové“ & spol. Podle reakcí naší veřejnosti už se dá (zatím sice jen předběžně, ale vcelku reálně a očekávatelně) předpokládat i to důležitější = co to bude znamenat jak pro lidi z vedení Brna & okolí, tak (zanedlouho) i pro lidi z vedení JM kraje & okolí, i pro lidi z vedení státu & okolí.
Řada témat k aktuálnímu i akutnímu řešení se logicky zcela spontánně otevřela už v Brně během toho předchozího víkendu. A další témata se budou otevírat následně. Podle toho, co bylo vidět z přímých přenosů nezávislých médií (např. TV Raptor či TV Bureš aj.), tak spontánní, početné a masivní reakce české veřejnosti překvapily možná i samu českou veřejnost (čili tu její část, která tou dobou v Brně nebyla) – ta byla podle ohlasů z vox populi překvapena příjemně. A ta reakce české veřejnosti zároveň byla nepříjemným překvapením pro SdL a ty jejich místní „čurdy“, i pro lidi z vedení Brna s primátorkou Vaňkovou (ODS) & spol. v čele, i pro vedení JM kraje (v čele s KDU-ČSL), i pro lidi z té tzv. „vysoké“ politiky, čili zejména z té fialové opozice jak sněmovní, tak i senátní (a všechny ty jejich partaje). Nicméně podle některých reakcí / nereakcí velmi pravděpodobně zažila velké překvapení rovněž vládní koalice – a není divu. Všichni svorně nyní tedy můžou zpytovat svědomí – ačkoli v politice je svědomí „velmi relativní pojem“ (řečeno s Mistrem Horníčkem blahé paměti). Tak či tak si už asi řada lidí z uvedených struktur drbe hlavu. Nejen kvůli tomu, na jak tvrdou reakci veřejnosti v Brně narazili. Ale spíš kvůli tomu, že správně tuší i to, že tohle je teprve začátek.
Do konce června – čili do tzv. „parlamentních prázdnin“ (respektive do prázdnin v té politické sféře vůbec) – vyjde na povrch ještě spousta dalších informací zcela jistě velmi zajímavých pro veřejnost = pro občany, voliče a daňové poplatníky. Zároveň a v souvislosti s tím se tu objeví celá řada aktuálních témat k akutnímu řešení – a to z velké většiny právě prostřednictvím těch podzimních voleb. Přes letní prázdniny si to lidé v klidu a v pohodě přeberou a v září vyjdou na povrch ještě i další zajímavé věci k řešení. A to už tady bude zuřit předvolební kampaň politických partají.
Koncem první dekády v říjnu v celé republice budou volby do všech zastupitelstev obcí (a měst), čili také do zastupitelstva toho města Brna – nyní tak populárního v celé republice – a svým způsobem asi už taky v Bavorsku a v „Mníšku pod Alpou“.
(řečeno s Karlem Krylem). V tomtéž termínu bude i první kolo voleb do Senátu (a druhé kolo senátních voleb se uskuteční už týden poté, čili v polovině října). Letos – jako obvykle – se bude volit do Senátu ve 27 volebních obvodech třetina senátorů z 81 členů tzv. „horní parlamentní komory“. Nejvíc může ztratit hnutí STAN = 11 senátorů, pak ODS = 5 senátorů, KDU-ČSL = 3 senátory, TOP 09 = 2 senátory a SEN21 = 2 senátory, což je v součtu 23 senátorů – a tedy skoro jedna třetina členů Senátu v současném složení, kde má zatím většinu ta fialová opozice. Čili té fialové partě jde o hodně (možná o všechno) jak v Senátu, tak i ve vedení Brna – no a není divu, že už teď mají bobky. Aby taky ne – vzhledem k tomu, co jim naznačila česká veřejnost při tom „sudetn-brýn-festu“. A podle vox populi „zatím ještě jen zlehýnka naznačila“.
