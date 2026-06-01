Zdeněk Jemelík: Nepříčetné běsnění kolem střetu zájmů

Kamarád nad tím kroutil hlavou a nakonec mi vysvětlil, že Babišovo počínání je pro něho nepochopitelné, protože v podmínkách politické kultury jeho země by byl vstup oligarchy do politiky a dokonce do vládní funkce považován za společensky nepřijatelný. Mezi světem podnikatelů, státní správou a politikou jsou neprůstřelné zdi.
Při sledování dění kolem údajného střetu zájmů Andreje Babiše docházím k závěru, že vyspělá politická kultura je dobrá věc, protože chrání politiky i veřejnost před zbytečnými trapasy. Národ by o nic nepřišel, kdyby se Andrej Babiš do politiky nepustil, na druhé straně on sám by nemusel platit za svůj výkon běsnící nenávistí odpůrců. Cena, kterou platí za úspěch, je nadměrná a snižuje se efektivita činnosti Poslanecké sněmovny. A veřejnost mohla být ušetřena nekulturních nenávistných projevů politiků.
I když se Andrej Babiš ke mně chová jako osobní nepřítel, nemohu trpně sledovat jeho víceleté napadání kvůli domnělému střetu zájmů. Odvádí ho to od práce. Samozřejmě nelze připustit, aby oligarcha zneužil svého vládního postavení k nezákonnému zvýhodňování jeho firem. Nikdo ho ale zatím věcně neusvědčil z takového jednání na úrovni srovnatelné s dokazováním v trestním řízení. Ozývají se pouze úvahy o tom, co by se mohlo dít, kdyby… Babišovi kritici přesvědčují veřejnost, že dotace pro Agrofert jsou neoprávněné obohacení jen proto, že právě on je majitelem Agrofertu. Pravidla, podle nichž se dotace poskytují a jejich uplatnění v jednotlivých konkrétních případech nikoho nezajímají. Jejich znalost se považuje za nadbytečnou, protože protibabišovská intifáda je důležitější než cokoli dalšího.
Již dříve jsem navrhl zřízení kontrolního orgánu, jenž by posoudil právní nárok na přiznání dotace Agrofertu před proplacením. Byla by to suchá, nezáživná práce, která by ovšem neposkytla tolik prostoru ke žvanění před obrazovkami jako pokračující podezírání, proto takový orgán nevznikne.
Psal jsem o tom již před lety (viz 1) i později (viz 2 a 3). Návrat k námětu mě nelákal, ale nakonec mě strhl článek Ondřeje Neffa na Neviditelném psu (viz 4). Shrnuje totiž přehledně všechny dosud zveřejněné výhrady k Babišově postavení nositele střetu zájmů a možná východiska včetně rady, aby oligarcha prodal Agrofert. Mohl bych vstoupit do diskuse k článku, ale dám přednost samostatnému vystoupení.
Začněme již od vymezení zájmů, u nichž může dojít ke střetu. Andreje Babiše vidíme na obrazovce až příliš často. Pohled na něho dokonce bývá nepříjemný, když se „obouvá“ do svých protivníků. Nelze ale popřít, že veškerou energii a čas věnuje zájmu o prosazení jeho politických cílů a o řádné vedení správy státu. Jako všichni ostatní má jen omezené zdroje energie a jeho čas je vymezený. Pokud by jeho zájmem měla být i prosperita Agrofertu, odkud by bral čas a energii na jeho uplatnění? A lze ho usvědčit z chuti „přihrávat“ Agrofertu dotace nad právní nárok? Spíše ho podezírám z nezájmu.
Ostatně svěřením Agrofertu do správy svěřenského fondu ztratil vliv na jeho řízení, takže se pouze může modlit, aby správci svěřenského fondu nepřivedli Agrofert ke krachu. Sotva by jim v tom mohl zabránit. Jeho nenávistníci mají pravdu v tom, že případné dotace do spravované firmy budou zvyšovat její hodnotu, ale proti tomu nelze nic dělat. Jde-li o dotace, poskytnuté podle práva, musejí si politici uvědomit, že k základům kapitalistického podnikání patří rovnost podnikatelských subjektů. Nelze krátit firmě příjem jen proto, že její vlastník se náhodou jmenuje Andrej Babiš. Příjmy lze sice odebrat, ale opět pouze na právním základě. Nemění to vše nic na tom, že dotace jsou zlo samy o sobě.
Z tohoto hlediska bych namítl, že ve střetu zájmů mohou být i původci různých akcí proti Andreji Babišovi a jeho střetu zájmů, např. mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny, z nichž nevzejde žádné vykonatelné rozhodnutí. Je v zájmu bezbranných daňových poplatníků, aby jim zajišťovali luxusní živobytí, i když právě provozují činnost, která je pustým mařením času ? Nejsou zde poslanci ve střetu zájmů s daňovými poplatníky?
Pokud by se opozičním poslancům podařilo prokázat, že předseda vlády zneužil své pravomoci k obstarání neoprávněného prospěchu Agrofertu nebo jiné jeho firmě, budu podporovat ministra Jeronýma Tejce v případném záměru na zvýšení trestní sazby za příslušný skutek. Ale projevy o střetu zájmů bez takového podkladu budu nadále považovat za mlácení prázdné slámy, za které přece nejsou poslanci placeni.
Tím nechci říci, že souhlasím se vším, co Andrej Babiš dělá a že se mi líbí jeho způsob polemizování v demokratické diskusi s odpůrci. Jako justičnímu potížistovi mi vadí jeho okázalý nezájem o nepravosti v trestním řízení, na které jsem ho upozornil, obecně jeho nezájem o zachování povahy České republiky jako právního státu. To ale není součástí odůvodnění jeho napadání kvůli střetu zájmů. Howgh.
Zdroje :
1) O Babišově střetu zájmů jinak, 6. 12. 2018 ZDE
2) Střet zájmů ve Švejkolandu, 29. 7. 2021 ZDE
3) Variace na téma AB, 19. 10. 2025 ZDE
4) Ondřej Neff, Střet zájmů jako otevřená rána, Neviditelný pes 28. 5. 2026 ZDE
Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.
