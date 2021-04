Jana Zwyrtek Hamplová: Ústavní stížnost proti opatřením ve školách je podána

reklama

Ústavní stížnost podaly dvě nezletilé děti, zastoupené svými rodiči, a současně i tito rodiče. Všechny zastupuje advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která se zabývá veřejným a ústavním právem, a od počátku proti opatřením nekompromisně vystupuje. Ústavní stížnost namítá porušení práva na ochranu zdraví, práva na přístup ke vzdělání a práva na ochranu rodiny. V tomto smyslu poukazuje na porušení mezinárodních úmluv, ústavního pořádku České republiky a řady zákonů včetně zákonu pandemického.

Ve stížnosti se uvádí, že aby mohlo být zasaženo do ústavních práv, musí to být jednoznačně odůvodněno a podloženo, což dle stěžovatelů není a nikdy nebylo. Muselo by být především postaveno na jisto, že celodenní nošení roušek a opakované kolektivní testování nepoškozuje dětem fyzické a psychické zdraví, což se přes četné výhrady významných lékařských osobností nestalo, dále pak by musela vláda obhájit to, že daná opatření mají smysl a jsou bezpodmínečně nutná až tak, že je lze předřadit před ústavně garantovaná práva, a musela by být odstraněna řada dalších rozporů ve vztahu k platnému právu.

Stanovení povinností bez odůvodnění a jistoty, že opatření nepoškozují zdraví dětí, označuje stížnost za umělé vytváření důvodů pro diskriminaci dětí v přístupu ke vzdělání. To, že nošení roušek ohrožuje zdraví každého, o to více dětí, potvrdila řada odborníků, kteří jsou rovněž ve stížnosti citovaní. Testování pak titéž odborníci označují za nesmyslná a nic nevypovídající. Opatření proto označuje stížnost za návrh politický, nikoli medicínský, a za nejvíce negativní označuje přímé ohrožení zdraví dětí.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Pokud jde o ústavní stížnost, stojím si za každým slovem. Nelze aplikovat opatření, která ohrožují zdraví dětí, ať by byl důvod jakýkoli. O to více, že smysluplnost opatření není jakkoli podložena. Ministerstvo uteklo jak před odborníky z oblasti medicíny, tak před právníky. Opatření je tak politickým rozhodnutím, nikoli medicínským. Nyní jde o to, zda to ústavní soud shledá za otázku naléhavého právního významu, a rozhodne. S ohledem na to, že jde o malé děti a jejich zdraví, by k tomu dojít mohl. Naděje umírá poslední, protože to, co se nyní děje, považuji hrubě za hranou principů právního státu. “

