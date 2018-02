Jaromír Petřík: Staří a nevzdělaní zvolili Miloše Zemana prezidentem

Cituji: „Zemanovi dali hlas především voliči ANO, KSČM, SPD a ČSSD. Mezi jeho podporovateli převažují starší a méně vzdělaní lidé. Zeman měl podle průzkumu velkou podporu zejména mezi lidmi nad 50 let bez maturit, seniory a nezaměstnanými“ (ZDE).

VIP bloger MUDr. Vodvářka šel dokonce tak daleko a napsal, že Zemana volili lidé se základním vzděláním. Pro objektivitu cituji přesně: „Volili ho dle rozborů spíše starší občané a ti, kteří mají dosažené základní vzdělání“. V diskusi k tomu Klára Trnková dodává:„Jenom národ pitomců a ohnutých hřbetů si neváží svých elit.“

Co k tomu dodat? Snad nejlépe to vystihl v diskusi Karel Novotný: „ Toto vulgární generalizování a plivání na svůj národ nevypovídá až tak o tom národu, ale spíše vypovídá o nositelích těchto neurvalých postojů.

Když se vrátím k diskusi na článek o prezidentských volbách na IDnes, zmíním se o příspěvcích, které získaly velké množství souhlasných hlasů (ZDE):

Karel Krpata: „I vzdělaný člověk může být naprostý IDIOT...“

Vlasta Coufal: „Dneska, aby se člověk s vysokou školou nebo pod 70 let bál volit Zemana.“

Marcel Caha: „Není tento článek typickým důkazem o tom, že ten kdo rozděluje společnost jsou dnešní novináři?“

Ano, myslím si, že právě tato poslední věta vystihuje rozdělení naší společnosti. Mainstreamová média podporující Jiřího Drahoše se chovala jako nepříčetná, neštítítí se ničeho, nastoupila i s podpásovkami typu, že Zemana volí pouze staří a nevzdělaní, čímž předpokládala, že opravdu ti hloupí voliči budou volit Drahoše jen proto, aby ukázali, že nejsou hloupí, že jsou prostě „in...“

Snad nejlépe to vystihla moje sestra, když řekla, že jako hloupá a nevzdělaná bude volit Zemana. Jen podotknu, že je lékařkou. Naproti tomu jedna naše známá se na adresu Zemana povýšeně ušklíbla a zakroutila hlavou s opovržlivou poznámkou, že Zemana volí burani. Tato naše známá je vyučená, ale nenapíši čím, aby se náhodou v mém článku nepoznala.

Já i celá moje rodina a příbuzenstvo jsme tedy jako staří a méně vzdělaní burani volili Zemana, přestože všichni máme minimálně středoškolské vzdělání. Ještě podotýkám, že naše věkové rozmezí je 24 až 70 let.

Mně i mým příbuzným prostě záleží na tom, zda si naše země zachová určitou samostatnost rozhodování, nebo se stane naprostým Bruselským a Washingtonským vazalem. Však se již reakce ze Západu ozvala (Více ZDE). Cituji: „Americký deník The New York Times popsal Miloše Zemana jako odpůrce migrace, který se netají proruskými zájmy. Britský server BBC ho označil za nekorektního politika rozdělujícího národ. K vítězství Zemanovi gratuloval jeho ruský protějšek Vladimír Putin.“

Je totiž nad slunce jasné, že Jiří Drahoš by byl vhodnou loutkou těch, kteří stáli za jeho zvolením. To bylo vidět z diskusí, kdy odpovídal naučenými frázemi svých poradců. Ale já nechci, abychom jen tupě přihlíželi tomu, až nám sem západní země pošlou muslimské migranty, nebo nás zapojí do útočných válek NATO. Mně již stačilo vojenské napadení Iráku, Libye, podpora Islámského státu v Sýrii, občanská válka na Ukrajině atd.

Petru Kolářovi jako hlavnímu poradci Jiřího Drahoše a jeho podporovatelům z TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátům v tomto prostě nevěřím.

Ostatně perfektně to v diskusi vystihl Miroslav Macek- cituji:

„Volič, zejména volí-li tak jak má a jak se v médiích očekává, je nejvyšším suverénem, autoritou, nadprůměrně inteliigentním činitelem, který má budoucnost, vizi a který tvoří dějiny. Avšak tentýž volič, pokud neplní přání médií a nevolí-li dle očekávání, je podprůměrně vzdělaný, populistický, xenofobní prorusky orientovaný živel, hoden studu a opovržení a vůbec, ale vůbec si nezaslouží demokracii, kterou mu Václav Havel vybojoval.“

Já ale záruku naší budoucnosti vidím v Miloši Zemanovi v roli našeho prezidenta a Andreji Babišovi z ANO v roli premiéra. A nejlépe s podporou SPD a KSČM.

Miloš Zeman a uvedené politické strany jsou našim garantem, že si nenechají vnutit muslimské migranty do naší vlasti, ani se nebudou zapojovat do dalších útočných válek NATO.

