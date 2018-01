Jaroslav Krátký: Pane Babiši, buďte chlap a nechte se vydat k trestnímu stíhání

Vážený pane Andreji Babiši,

jste druhý nejbohatší Čech (a možná nejbohatší Slovák), úspěšný podnikatel a miliardář, vlastník mnoha firem, úspěšný politik a premiér naší země. Jeden z nejznámějších a nejpopulárnějších lidí Česka. A i když si myslíte, že můzete mít všechno a snad tomu i věříte, jsou věci, které Vám chybí. A ty se nedají získat penězi nebo popularitou. Ani mocí, kterou teď máte.

Nejste chlap. Nemáte odvahu se postavit realitě. Všechny Vaše neuspěchy svádíte na druhé. Když není po Vašem, naříkáte a brečíte v médiích, jak jsou na Vás všichni zlí, jak Vám v něčem brání nebo Vás naopak do něčeho nutí. Kritizujete vše, co se Vám nehodí k budování Vaší popularity. Kritizujete systém, díky kterému jste se stal tím, čím jste. Všechny obviňujete, že kradou, ale když někdo obviní z čehokoli Vás, je to kampaň. Rozčilujete se, křičíte, brečíte.

Jste vyšetřován pro zneužití dotace na farmě Čapí hnízdo. Vyšetřuje se to už dlouho, ale první obvinění padlo před volbama do Poslanecké sněmovny. Policie požádala o Vaše vydání PS. Byl jste vydán. Podle Vás to byla kampaň. Rozčiloval jste se, naříkal jste. Prý je to účelové, těsně před volbama, aby byly ovlivněné ve Váš neprospěch. Stejně jste volby vyhrál. Dokonce tak, jak jste ani sám nedoufal. A protože s novým mandátem máte znovu imunitu, policie znovu zažádala o Vaše vydání. Opět je to, podle Vás, účelové. A načasování se Vám zase nelíbí. Je to moc brzo po volbách. Policie asi nemůže jednat jinak. Ale i kdyby mohla, pořád je tu dost důvodů, proč by neměli žádat o Vaše vydání. Vždyť teď byly přece Vánoce. To by se měli mít všichni rádi. Tak proč někoho stíhat. Pak je Svatý Valentýn, svátek zamilovaných, to se taky nehodí. Potom Velikonoce, zkříšení Ježíše Krista. Mám pokračovat? Oslavy konce 2. Světové války, 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. července Den upálení mistra Jana Husa, prázdniny...

Prostě najít termín, který by Vám vyhovoval, by byl asi problém. Ještě, že to policie dělat nemusí.

Tak teď jsem zvědavý, jak to dopadne. Teda spíš nedopadne. V čele sněmovny máte svého člověka, Vaše strana ovládá imunitní výbor. Za příslib funkcí s Vámi hlasují KSČM, SPD i Piráti.

Ti Vás asi nevydají.

Tak že je to na Vás. Ale jak jsem psal výše, na to asi nejste dost chlap. Pořád tvrdíte, jak jste nevinný a jak je to jen kampaň proti Vám, ale čelem se k problému nepostavíte.

Proč se sám nezbavíte imunity? Nenecháte se vydat k trestnímu stíhání? Bojíte se něčeho? Nechte rozhodnout nezávislý soud. Bez toho, aby jste ho kritizoval nebo ovlivňoval.

Nebo snad nevěříte v nezávislost soudů? Vždyť ministr spravedlnosti poslední čtyři roky byl pan Pelikán za ANO.

A nebo snad nejste tak bez viny, jak se nás stačíte přesvědčit?

Buďte chlap. Nechte se vydat k trestnímu stíhání, ať rozhodne nezávislý soud.

Vážit si Vás nikdy nebudu, ale aspoň bych se nemusel stydět za ty, co Vás volili. Za celou Českou republiku, na které, když se Vaše kauza řádně nevyšetří, navždy zůstane stín pochybnosti, že její nejpopulárnější politik, vítěz voleb do PS a stávající premiér je zločinec. Vždyť už to potvrdila i zpráva z OLAF, kterou nám však nechcete dát přečíst.

Nevím, jak jak toto budu jednou vysvětlovat svým dětěm, až to budou chápat. Abych z nich vychoval čestné a poctivé lidi.

Jaroslav Krátký

