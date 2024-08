Jaroslav Pešta: Vzkaz senátorům - Takhle dopadly korespondenční volby v USA

Ve Spojených státech právě probíhá boj o to, kdo bude na podzim volit budoucího prezidenta. Zatímco republikáni bojují za „volby na papíře a prokázání totožnosti”, demokraté chtějí umožnit volit i nelegální přistěhovalce . Spolky sdružující republikánské voliče podaly několik měsíců před volbami žaloby k federálním soudům proti Ministerstvu spravedlnosti a celé řadě států, které údajně mají ve svých volebních registrech 29 milionů neplatných volebních záznamů, na než by mohly být vytištěny právoplatné korespondenční lístky. Takové množství hlasů představuje 338 volitelů, přičemž k vítězství ve volbách stačí pouhých 270 volitelů. Kauza se pravděpodobně dostane k Nejvyššímu soudu ještě před volbami.

Korespondenční hlasování bylo ve Spojených státech původně zavedeno během občanské války, aby umožnilo vojákům hlasovat, i když byli daleko od domova. Podobná možnost je nyní zvažována i pro Čechy žijící v zahraničí. Jelikož progresivisté se svými požadavky nikdy nekončí, bylo korespondenční hlasování v USA postupem času rozšířeno na další skupiny obyvatel. Na základě případů popsaných v tomto článku sami posuďte, jak dalece může korespondenční volba „metastázovat”. I kdyby uvedené nesrovnalosti byly jen z 10% pravdivé, je to dostatečný důvod pro odmítnutí korespondenční volby v České republice, o kterém budou zákonodárci hlasovat 21.srpna. Nechť tento článek pomůže českým senátorům udělat správné rozhodnutí a korespondenční volbu zamítnout.

Nabízí se otázka, proč o tak závažných věcech neinformují česká mainstreamová média. Jedním z možných důvodů může být skutečnost, že česká média často přebírají zprávy od amerických médií, která jsou levicově orientovaná a tudíž nakloněná Demokratické straně. Výsledkem takové aktivistické „žurnalistiky” bylo například zahlcení veřejného prostoru nespočtem zpráv o tom, že Donalda Trumpa dosadilo do Bílého domu Rusko pomocí volebních podvodů, i když se později ukázalo, že kompromitující materiály na Trumpa si objednala volební kampaň Hillary Clintonové. Novináři New York Times a Washington Post dokonce dostali Pulitzerovu cenu za lživé články o Trumpovi.

Dalším velkým selháním médií bylo zamlčování kauzy kolem notebooku prezidentova syna, Huntera Bidena, před posledními prezidentskými volbami. Ve zmíněných kauzách médiím asistovaly tzv. fact-checkingové agentury a tajné služby, a proto se začalo hovořit o cenzorně-průmyslovém komplexu . Ve jménu „boje proti dezinformacím” byla šířena jedna z největších dezinformace století, která pravděpodobně pomohla Joe Bidenovi do funkce prezidenta. Po volbách se totiž ukázalo, že Hunterův laptop a jeho obsah je skutečný. 16 % voličů Bidena v průzkumu v klíčových nerozhodných státech (swing states) uvedlo, že kdyby o kauze věděli, volili by jinak. 79 % Američanů se dnes domnívá, že pravdivé informování o této kauze by změnilo výsledky voleb.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti se zmíněnými kauzami média, fact-checkingové agentury a tajné služby manipulovaly s veřejným míněním a podporovaly tím Demokratickou stranu prosazující progresivní levicovou politiku, je na místě v zájmu vyváženosti zmínit také názory republikánů, o kterých český čtenář neslyší, a nechat ho, aby si o situaci vytvořil vlastní názor. Při čtení následujících řádků si také odpovězte na otázku, zdali korespondenční způsob hlasování a moderní volební přístroje přispívají k větší nebo menší důvěře občanů ve volby.

Zvolí příštího prezidenta USA ilegální přistěhovalci?



Republikánský předseda Sněmovny Mike Johnson během návštěvy jižní hranice s Mexikem prozradil, jaké nebezpečí představuje více než 10 milionů migrantů, které nechal Biden s Harrisovou ilegálně vstoupit do země, pro podzimní prezidentské volby: „Kvůli zákonům z devadesátých let, když někdo přijde do místní kanceláře, aby se zaregistroval k dávkám, dostane také formulář, kde je tázán, jestli se chce zaregistrovat k volbám. Vše, co musíte udělat, je zaškrtnout políčko ‚Ano, jsem občanem USA. Registrujte mě k volbám‘. Není potřeba žádný důkaz a my si myslíme, že je to nehorázné”.

„(Námi navržený zákon) Save Act by tento problém vyřešil. Většina Američanů souhlasí, že to je něco, co bychom měli udělat. Měli byste ale vědět, že 198 demokratů ve Sněmovně před několika týdny hlasovalo proti tomuto zákonu a Biden s Harrisovou pohrozili vetem. Bidenova administrativa a 198 demokratů ve Sněmovně chtějí, aby o amerických volbách rozhodovali nelegální přistěhovalci. V současné době to může udělat každý člověk žijící v USA bez občanství (non-citizens) a není zde žádná skutečná překážka, kromě čestného slova. Nemyslím si, že to bude fungovat…Nyní máme v zemi tolik přistěhovalců, že kdyby hlasoval jen jeden ze sta, odevzdali by stovky tisíc hlasů,“ konstatoval Johnson (v některých státech Joe Biden zvítězil v posledních volbách jen s malým náskokem několika desítek tisíc hlasů - pozn. překladatele). Bidenova administrativa dokonce spustila mobilní aplikaci CBP One , jež umožňuje migrantům mířícím do USA rychleji se dostat do země, čímž obchází platné imigrační zákony.

Komentátor Fox News Jesse Watters upřesnil , jak probíhá registrace přistěhovalců k volbám: „(...) federální vláda ve skutečnosti přihlašuje tyto ilegální přistěhovalce k bezplatné sociální podpoře, bezplatné zdravotní péči, bezplatnému bydlení, bezplatnému cestování, a pak je nutí zaregistrovat se k volbám a volit nelegálně…Celý tento systém je navržen tak, aby tito voliči volili nelegálně, a demokraté přesně vědí, co dělají, a právě proto to dělají...Například ve státě New York se můžete zaregistrovat k volbám bez průkazu totožnosti, bez čísla sociálního zabezpečení, pokud máte účet za služby, výplatní pásku nebo doklad o státním bydlení. A pamatujte, pokud je (nelegální přistěhovalce) přistihnou (že volí), řeknou: „Oops, nevěděl jsem, že je to nelegální,“ a obvinění jsou stažena.”

Vzhledem k tomu, že vládnoucí demokraté zasypávají přistěhovalce sociálními dávkami, zatímco Trump slibuje „největší vlnu deportací ilegálních migrantů v historii země”, není těžké odhadnout, koho budou přistěhovalci volit.

Elon Musk kritizuje Demokratickou stranu a Google

Obchodní magnát Elon Musk nepolevuje ve svém boji za integritu voleb. Využívá své sítě X (dříve známé jako Twitter), kde ho sleduje bezmála 200 milionů lidí, aby upozornil na nebezpečí pro nadcházející prezidentské volby: „Dlouhodobým cílem takzvaného zákona o ‚bezpečnosti hranic‘ je umožnit ilegálům volit! Výsledkem bude naprostý opak zabezpečené hranice…„Mnoho států automaticky registruje kohokoli s řidičským průkazem k volbám (bez ověření občanství), hlasovací lístky jsou pak zaslány poštou, sběrači hlasovacích lístků je vyzvednou a zašlou poštou, což znemožňuje sledování podvodů”. V reakci na pořad Fox News pak Musk odpověděl : „Ve spojení s korespondenčními lístky je systém navržen tak, aby nebylo možné dokázat podvod…Korespondenční lístky vhozené do schránek by neměly být povoleny, neboť kamery u osobních volebních stanic by alespoň zabránily rozsáhlému podvodu tím, že by počítaly, kolik lidí přišlo vs. kolik hlasů bylo odevzdáno.“

Nejbohatší muž světa a generální ředitel Tesly se rozhodl darovat přibližně 45 milionů dolarů měsíčně kampani podporující republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Muskova podpora přišla po pokusu o atentát na Trumpa. Na síti X vysvětlil svou podporu následovně: „V minulosti jsem volil demokraty, protože to byla (většinou) strana laskavosti. Ale stali se stranou rozdělování a nenávisti, takže je už nemohu podporovat a budu volit republikány. Teď sledujte, jak proti mně rozjedou svou špinavou kampaň.” V souvislosti s volbami Musk také napsal : „Páni, Google má zákaz vyhledávání týkající se prezidenta Donalda Trumpa! Zasahování do voleb?” Pozdvižení rovněž vyvolalo zjištění, že při hledání slova “Trump”, nabídl Google pouze zprávy o Kamale Harrisové.

Když je řeč o Googlu, stojí za zmínku práce psychologa Dr Epsteina. Poukázal na výzkum, podle kterého manipulace Google mohly v roce 2020 snadno změnit hlasy přinejmenším šesti milionů voličů jedním směrem (96% zaměstnanců Googlu podporuje demokraty - pozn.překladatele). K nadcházejícím volbám vyjádřil následující obavy: „Největší hrozbou pro naše volby v roce 2024 je Google! Google bude schopen přesunout mezi 6,4 a 25 miliony hlasů na jednu stranu…Zaujaté výsledky vyhledávání mohou ovlivnit mezi 20 a 80 % nerozhodnutých voličů…Pokud je předpokládaný rozdíl ve volbách 4 % nebo méně, Google určí výsledek voleb . Už to udělali v minulých volbách a udělají to znovu. Zaznamenáváme jejich manipulační taktiky.”

Texaský prokurátor o problémové korespondenční volbě

O problémech s korespondenčními volbami rovněž pohovořil texaský generální prokurátor Ken Paxton . Mimo jiné vysvětlil, že pokud někdo vyplní korespondenční lístek za někoho jiného, tak to nelze dokázat, a proto v minulých prezidentských volbách zakázal plošné rozesílání lístků všem registrovaným voličům. Nebýt toho, Texas by dnes patřil demokratům, domnívá se Paxton. Mnoho států ale šlo právě cestou plošného rozesílání lístků poštou (mail-in ballots). Texaský generální prokurátor si také postěžoval, že prokurátoři ve velkých městech dosazení za peníze George Sorose nevyšetřují volební podvody. Dříve se prý vyšetřovalo mnoho volebních podvodů a dnes se nevyšetřuje nic (jde hlavně o velká města ovládaná demokraty – pozn. překladatele).

Paxtonův názor na korespondenční volby podpořil nedávný průzkumu , v němž se až pětina dotázaných přiznala, že se při korespondenčním hlasování dopustila alespoň jednoho druhu volebních podvodů.

Tucker Carlson: Demokraté chtějí umožnit 22 milionům přistěhovalců volit

Nejznámější americký komentátor Tucker Carlson během rozhovoru vyslovil názor, že američtí demokraté chtějí využít miliony migrantů k tomu, aby se udrželi u moci: „Číslo, které je třeba pochopit: Univerzita Yale minulý týden zveřejnila studii od tří výzkumníků (všichni z nich jsou podle mého názoru liberálové), která dospěla k závěru, že skutečný počet nelegálních přistěhovalců v této zemi není jedenáct milionů, ale více než dvacet dva milionů. Dvacet dva milionů. Fakt číslo jedna. Fakt číslo dvě: Demokratická strana nyní požaduje legalizaci všech nelegálů v této zemi. Občanství a volební práva. Dvacet dva milionů nových voličů.”

„Fakt číslo tři. Drtivá většina nových imigrantů volí při svém prvním hlasování demokraty. Fakt číslo čtyři: Největší rozdíl v amerických prezidentských volbách byl sedmnáct milionů hlasů, což se stalo v roce 1984 mezi Mondalem a Reaganem. Sedmnáct milionů. Přidejte k našemu seznamu voličů nejméně dvacet dva milionů a navždy budete mít většinu ve volbách. O to tu jde. Nejde o zlepšení země, naplnění našich pracovních potřeb nebo pomoc populaci. Jde o to, aby demokraté zůstali navždy u moci. To je pravda o naší imigrační debatě, tečka.”

V jedné ze svých epizod Tucker Carlson odhalil legislativu umožňující nelegálním přistěhovalcům volit: „Aby si (demokraté) udrželi moc, a dokonce ji rozšířili a vládli ve státě, kde vládne jen jedna strana, budou potřebovat zcela nové voliče. A toto jsou jejich voliči. Cizinci budou vybírat vaše vůdce. Vy nesmíte vybírat vůdce cizích zemí, ale cizinci budou vybírat vaše vůdce, včetně těchto voleb, těchto prezidentských voleb v roce 2024. Říkáte, že je to nelegální, aby nelegální přistěhovalci volili ve federálních volbách? No, vlastně to tak není. Ukazuje se, že Kongres schválil něco v americkém zákoníku, federálním zákoníku, jeden řádek, který bez našeho vědomí činí legálním, aby nelegální přistěhovalci mohli volit ve federálních volbách, pokud věří, že jsou občany. Je to stav mysli.”

V dalším rozhovoru Tucker uvedl , že: „Jakákoliv země, která má elektronické hlasovací přístroje, je automaticky ohrožena tím, že její volby budou ukradeny (pokud jsou volební přístroje jsou online, mohou být hacknuty - pozn.překladatele).”

Stát Georgia vs. Donald Trump

Tajné záběry zveřejněné 31.července 2024 projektem Oversight Project Heritage Foundation odhalují, že 14 % lidí bez občanství žijících v jednom bytovém komplexu ve státě Georgia (nezaměňovat s Gruzií) přiznalo, že jsou registrováni k volbám. Pokud by těchto 14 % platilo pro celý stát, naznačovalo by to, že 47 000 z odhadovaných 339 000 ilegálních přistěhovalců v Georgii je registrováno k volbám v státě, který Joe Biden v roce 2020 vyhrál s méně než 12 000 hlasy. Video má k dnešnímu dni více než 50 milionů zhlédnutí.

Stát Georgia žaloval Donalda Trumpa za zpochybňování výsledků prezidentských voleb v tomto státě v roce 2020. V době psaní tohoto článku probíhalo slyšení Státní volební komise, která vyšetřovala volební nesrovnalosti v okrese Fulton z roku 2020. Bylo zjištěno, že okres Fulton opakovaně porušil zákony : 17 852 hlasů bylo započítáno bez obrazů hlasovacích lístků (hlasovací lístky jsou během voleb skenovány), 20 713 hlasů bylo připočteno bez jasného původu, 3 930 hlasů bylo započítáno dvakrát. Dále bylo zjištěno, že přibližně 1,7 milionu záznamů z celkových 5 milionů bylo nezákonně smazáno. To vše se stalo ve státě, kde Trump prohrál o 12 670 hlasů. Případ byl předán Úřadu generálního prokurátora k dalšímu vyšetřování. Média i v tomto případě zveřejnila články ve prospěch Demokratické strany, neboť o žalobě proti Trumpovi informovala, ale o nálezu Státní volební komise, který by mohl podpořit Trumpovy argumenty, nikoli.

Během slyšení Státní volební komise rovněž zaznělo , že volební přístroje od firmy Dominion vykazují zvláštní vadu spočívající v tom, že hlasy odevzdané osobně (in-person ballots) se občas nezapočítávají, což znevýhodňuje republikánské voliče, kteří preferují osobní volbu před korespondenční, jak vysvětlil Garland Favarito , spoluzakladatel organizace VoterGA, jenž má více než 20 let zkušeností s kontrolou volebních procesů. Profesor počítačových věd a inženýrství z Michiganské univerzity J. Alex Halderman zase vydal 96stránkovou zprávu o tom, jak je možné hacknout volební přístroje společnosti Dominion, aniž by hackeři zanechali jedinou stopu. Jako třešničku na dortu pak dokázal pomocí propisky hacknout volební přístroj a změnit výsledky hlasování přímo před soudkyní Amy Totenbergovou a celou soudní síní!

Přijde vám v pořádku, že o tak závažných skutečnostech česká média neinformují? Asi máme věřit výsledkům voleb a neklást zbytečné otázky, jinak budeme Českým rozhlasem označeni za dezinformátory. Profesor Halderman dokázal, že se Český rozhlas a Národní institut SYRI, který má od státu čerpat více než 500 milionů korun na výzkum dezinformací a na něhož Český rozhlas odkazuje, mýli.

Nafouklé volební registry: chyba nebo zvláštní prvek podvodů?

Nepřesné, respektive nafouklé volební registry nejsou žádnou novinkou. Před volbami v roce 2020 studie neziskové organizace Judicial Watch odhalila, že ve 353 okresech 29 států bylo o 1,8 milionu registrovaných voličů více, než je počet způsobilých voličů. Pro takové voliče mají organizace zabývající se integritou voleb název, říkají jim „ghost voters”, neboli voliči „duchové”. Jsou to lidé, kteří se odstěhovali, zemřeli, mají duplicitní registraci apod. Problém je, že pokud identity těchto lidí zůstávají ve volebních registrech, jsou i na tyto „duchy” během voleb vytištěny právoplatné volební lístky, které mohou být zneužity, jak ukázala kauza „ 2000 kurýrů ”.

Organizace True The Vote na základě pingu (signálu) mobilních telefonů odhalila 2000 kšeftařů s lístky v několika státech. Během minulých prezidentských voleb tito obchodníci s volebními lístky navštívili zhruba patnáctkrát volební schránky na ulicích (financovaných z peněz zakladatele Facebooku Marka Zuckeberga) a za peníze do nich vhazovali celé štosy korespondenčních lístků, což je nezákonné. Potvrdily to i videozáznamy z průmyslových kamer . Zakladatelka organizace True The Vote Catherine Engelbrechtová uvedla, že nepřesné volební registry nejsou chybou, ale zvláštním prvkem, aby tyto podvody mohly fungovat. Dinesh D’souza o této kauze napsal knihu a natočil dokumentární film 2 000 kurýrů, který po celém světě shlédlo více než 35 milionů lidí. Tzv. factcheckeři kauzu vyvracejí a česká média ji úplně zamlčela.

Zajímavé je, že výše popsaná nelegální činnost zvaná „ballot box stuffing” neboli „vhazování lístků do volebních schránek” byla uplatněna během volby starosty ve městě Bridgeport ve státě Connecticut. Soud nařidil opakování voleb poté, co byli pachatelé usvědčeni na základě kamerových záznamů . Když se ve volbách utkali dva demokraté o místo starosty, došlo k opakování voleb. Když se však utkal republikán Donald Trump s demokratem Joe Bidenem o funkci prezidenta, k opakování voleb nedošlo. V obou případech byl zločin zachycen průmyslovými kamerami. V případě prezidentských voleb se navíc jednalo o nelegální činnost v mnohem větším rozsahu napříč několika států.

Bude opakovat kauza „2000 kurýrů”?

Bývalý kalifornský zákonodárce Steve Baldwin , jenž se několik desetiletí věnuje zkoumání volebních podvodů, odhalil, že volební registry v nerozhodných státech (swing states) jsou plné nelegálních přistěhovalců a dalších lidí, kteří by tam neměli být. „Víme, že tam jsou nelegální přistěhovalci, protože nemají platné adresy. Jako adresu uvádějí zařízení pro migranty, což je neplatná adresa. Neziskové organizace registrují migranty ještě před jejich příchodem do země a uvádějí adresy center pro migranty, a myslí si, že si toho nevšimneme,” vysvětlil Baldwin.

„Vyvinuli jsme software , díky kterému dokážeme pomocí záznamů o daních z nemovitostí a volebních registrů zjistit adresy, kde voliči žijí. Mnoho z nich nemá platnou adresu. Jsou jich tisíce. Všechny tyto nové ilegální hlasy zaplavují volební registry, zejména v nerozhodných státech (swing states),” upřesnil Steve Baldwin.

Výše popsaná kauza „2000 kurýrů” mohla fungovat mimo jiné díky levicovým neziskovým organizacím, které zásobovaly kurýry volebními lístky, jež poté vhazovali do Zuckerbergem financovaných volebních schránek na ulicích. Odhalení Steva Baldwina naznačuje, že by se tato kauza mohla opakovat, neboť se mu podařilo popsat, jak neziskové organizace získávají platné korespondenční lístky: budou zaslány poštou do center pro migranty.

Manipulace s volebními záznamy

Republikánský kandidát na dohlížitele voleb v okrese Collier na Floridě Dave Schaffel informoval o manipulaci s volebními záznamy: „Naše volební seznamy jsou nezabezpečené. Zaznamenali jsme záhadné změny adres. V létě 2022, těsně před rozesláním hlasovacích lístků pro srpnové primární volby poštou, byly adresy všech registrovaných voličů v jedné ulici v Lake County na Floridě změněny na neexistující ulici Red Belly. Před vyhlášením oficiálních výsledků byly změněny zpět na jejich skutečnou adresu - 12th Street.

„Tato změna mohla skrýt, že hlasovací lístky byly zaslány na fiktivní adresu. Hlasy by pak vypadaly, jako by je odevzdali voliči z 12th Street. Volební informační karty jednoho páru dorazily na jejich skutečnou adresu díky pošťákovi, který znal jejich skutečnou adresu. Pár umožnil občanským vyšetřovatelům tyto karty vyfotografovat. Analýza volebních údajů z Lake County potvrdila, že tisíce hlasovacích lístků s chybnými adresami se ve volbách objevily jako odevzdané hlasy. Kdo odvolil za voliče z 12th Street.?”

29 milionů nezpůsobilých volebních záznamů

Nezisková organizace Spojení suverénních Američanů (dále jen SSA) v červenci zveřejnila zprávu o milionech chyb objevených ve volebních registrech dvaceti států. Jak bylo vysvětleno výše, i na tyto neplatné identity mohou být vytištěny a rozeslány právoplatné korespondenční lístky během podzimních prezidentských voleb. Chybné záznamy představují 338 volitelů. Pro představu, k výhře prezidentských voleb stačí získat pouze 270 volitelů.

Tým datových analytiků SSA má v součtu více než 700 let zkušeností s velkými daty a audity. Získali několik kopií skutečných státních volebních registrů pro rok 2022 a jejich recenzované analýzy odhalily 29 milionů zjevně nezpůsobilých registrací voličů , 10 milionů hlasů odevzdaných těmito neplatnými registracemi a o 2 miliony více započtených hlasů, než byl počet voličů (případ, kdy jsou některé hlasy započteny vícekrát - pozn.překladatele), což vedlo k 13% chybovosti hlasování, přičemž zákonem povolená chybovost je pouze 0,0008 % (1 z 125 000).

Zakladatelka SSA Marly Hornik upřesnila, v čem spočívají tyto neplatné volební záznamy. Jedná se zejména o tyto případy:

registrace voličů před jejich narozením

registrace voličů 1.ledna, kdy jsou úřady zavřené

registrace voličů poté, co odvolili

neúplné registrační záznamy

mrtví voliči narození před rokem 1930

(v den registrace museli mít 21 let a nikdo v USA není starší než 115 let)

neplatné adresy (parkoviště, P.O.Box, hotel, apod.)

„Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že takové registrace představuje potenciální těžký zločin a každý takový případ vyžaduje vyšetřování. My jsme objevili 29 milionů těchto případů ve 20 státech. 10 milionů těchto ‚voličů‘ odvolilo v roce 2022 během průběžných voleb (midterm elections),” uvedla zakladatelka SSA Marly Hornik .

„Například ve Franklin County v Ohiu jeden z tří hlasů pocházel od voličů registrovaných 1.ledna (přičemž takový volební záznam je neplatný, neboť 1.ledna jsou všechny úřady zavřené - pozn. překladatele). V těchto volbách občané Ohia změnili Ústavu ve prospěch uvolnění zákonů týkající se potratů. A proto dnes podáváme žalobu k federálnímu soudu v Ohiu, aby soudy vymáhaly zákon během voleb v roce 2024,” upřesnila Marly Hornik.

Uvedené nesrovnalosti nelze jen tak zamést pod koberec jako dezinformaci, neboť neplatné registrace voličů nalézají organizace zabývající se integritou voleb nezávisle na sobě v různých státech unie. A nejsou to jen neziskové organizace, ale i státy samotné. Například Texas v roce 2019 odstranil 95 000 lidí bez občanství (non-citizens) ze svých volebních registrů, přičemž 58 000 z nich údajně odvolilo.

Levicová neziskovka spravuje (nafukuje) volební registry

Nabízí se otázka, kde se vzaly miliony neplatných identit ve volebních registrech. V 21.století by neměl být problém vyčistit volební registry od duplicitních registrací, identit zemřelých apod. Zhruba 32 států unie si však aktualizaci volebních registrů outsourcuje u neziskové organizace ERIC (Electronic Registration Information Center), kterou založil levicový aktivista David Becker. Jeho kariéra ukazuje, že nahrává demokratům a cíleně poškozuje republikány.

Becker dříve pracoval na Ministerstvu spravedlnosti, kde byl vyšetřován etickou komisí, jež konstatovala, že opovrhuje konzervativci. To není zrovna typ nestranného člověka, kterého byste chtěli, aby spravoval volební registry více než poloviny států unie. Dalším červeným majákem je skutečnost, že původně byla tato organizace financována společností Open Society George Sorose.

Je veřejným tajemstvím, že úkolem ERIC není aktualizace volebních registrů, ale jejich nafukování. Před volbami v roce 2020 ERIC nahrál do registrů 17 milionů nových voličů, což bylo nejvíce v historii. Pro srovnání v roce 2012 ERIC nalezl pouze 5,7 milionů nových voličů před znovuzvolením Obamy. Dalším příkladem je stát Colorado, zakládající člen ERIC. Většina okresů Colorada má více registrovaných voličů než je počet oprávněných voličů (40 ze 64 kresů). Donald Trump proto vyzval republikánské guvernéry, aby jejich státy přestaly používat ERIC pro aktualizaci volebních registrů.

Zasáhne do voleb Nejvyšší soud?

Organizace Spojení suverénních Američanů podala dvě federální žaloby: jednu v Marylandu, která je v odvolání, a druhou v Pensylvánii, která uvádí 3 192 069 zjevných chyb v registračních záznamech, což vedlo k 1 089 750 nejistým hlasům. Organizace připravuje právní kroky v dalších 18 státech a očekává, že bude vyslyšena Nejvyšším soudem ještě před prezidentskými volbami.

Tím to však nekončí. Koalice 24 států podala podání k Nejvyššímu soudu, v němž naléhá na soudce, aby potvrdili arizonský zákon, který vyžaduje pro hlasování důkaz o občanství. Tento krok přišel v reakci na rozhodnutí z 1. srpna, kdy tříčlenný senát devátého obvodního soudu těsným poměrem 2-1 zrušil požadavek Arizony na doložení občanství při registraci k hlasování ve federálních volbách. Teprve se ukáže, jak Nejvyšší soud zareaguje na argumenty předložené v tomto případě. Výsledek tohoto sporu by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro volební zákony po celé zemi a ovlivnit budoucnost volebních předpisů.

Naděje na záchranu prezidentských voleb v USA

Kauza „ 2000 kurýrů ” otevřela široké veřejnosti oči. Lidé si uvědomili, že volební úředníci neplní svoje povinnosti, a začali se sami angažovat. Tlačí na úřady, aby dodržovaly právní předpisy a mimo jiné vyčistily volební registry od neplatných identit. Naděje na záchranu voleb ve Spojených státech tak spočívá v rukou (často republikánských) dobrovolníku, kteří se sdružují v organizacích usilujících o „fair and safe election” - spravedlivé a bezpečné volby.

K těm nejznámějším organizacím patří True the Vote (TTV), která se proslavila kauzou „2000 kurýrů” (viz výše). K 30. červenci 2024 předložila celkem 811 846 námitek voličů na celostátní úrovni s 7 893 navrhovateli v 1 511 okresech. TTV také spustila projekty IV3 a Scan.Check.Protect , které lidem umožňují aktualizovat svoje osobní údaje ve volebních registrech a případně je vymazat, pokud v daném státě již nebydlí, aby jejich identita nemohla být zneužita. Dalším jejich počinem je mobilní aplikace VOETR ALERT , která voličům umožňuje hlásit volební podvody v reálném čase. Organizace Spojení suverénních Američanů podala žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti a jednotlivým státům s cílem vyčistit volební registry od neplatných záznamů. Election Crime Bureau poskytuje návod, jak postupovat, pokud lidé zjistí, že někdo zneužil jejich identitu a odvolil za ně. VoterGA bojuje za spravedlivé volby v Georgii, zatímco America First Legal zaslala úředníkům ve všech 50 státech návod, jak zabránit lidem bez občanství volit.

Recept na spravedlivé a bezpečné volby

Organizace Spojení suverénních Američanů ve svém prohlášení uvádí recept na spravedlivé a bezpečné volby: „Náš ústavní systém reprezentativní vlády funguje pouze tehdy, když jsou dodrženy následující čtyři principy voleb:

1. Seznamy voličů musí být přesné (Národní zákon o registraci voličů, 1993).

2. Hlasování musí být započítáno pouze od způsobilých voličů (Ústava USA, Čtrnáctý dodatek, sekce dvě).

3. Počet započítaných hlasů musí odpovídat počtu voličů, kteří hlasovali.

4. Volební systém nesmí mít více než jednu chybu na 125 000 hlasovacích lístků (Help America Vote Act, 2002).”

Závěr

Kdybyste nevěděli, o jaké zemi je v souvislosti s popsanými kauzami řeč, zřejmě byste si mysleli, že jde o nějakou banánovou republiku a ne o „maják demokracie” - Spojené státy americké. Tento stav nevznikl náhodou. Je výsledkem několika desetiletí trvajícího postupného rozkladu bezpečnostních opatření ve volbách pod záštitou „ochrany menšin” a „boje proti rasismu”, což vedlo například k tomu, že v některých státech dnes není během voleb potřeba prokazovat totožnost. Znevýhodňovalo by to prý menšiny. Co na tom, že největším projevem rasismu je tvrzení, že si černoch nedokáže obstarat občanku.

Média hlavního proudu se kauzy popsané v tomto článku snaží vymlčet, případně označí za dezinformátory ty, kdo na problémy volebního systému ve Spojených státech upozorňují. Mainstreamová média tak ruku v ruce s tzv. fact-checkingovými organizacemi pomáhají udržovat status quo, ze kterého profituje Demokratická strana. Doufejme, že se Američanů podaří vyčistit volební registry ještě před podzimními volbami, aby o příštím prezidentovi nerozhodovali nelegální přistěhovalci, kteří přišli do USA za sociálními dávkami. Aby se Spojené státy neproměnily v další Venezuelu - socialismem zničenou zemi. Biden s Harissovou tam svým levicovým progresivismem mají nakročeno.

Pokud se vám článek líbil, sledujte Elona Muska a tzv. 'novináře z řad občanů', které Musk sdílí na platformě X, jediné necenzurované sociální síti. Bez této platformy by tento článek nemohl vzniknout, protože nikde jinde nenajdete některé z informací, které jsou zde uvedeny. To je také důvod, proč se platforma X stala aplikací číslo 1 pro zprávy ve více než 140 zemích po celém světě. Lidé evidentně odmítají českým premiérem prosazované právo na korigované informace ”. Platforma X umožňuje nový model zpravodajství, kdy informace pocházejí od lidí, kteří jsou přímo na místě, kde se odehrává nějaká událost, nebo od expertů v dané oblasti, což je často zdrojem přesnějších informací než tradiční média. Elon Musk to popisuje jako „shromažďování kolektivní moudrosti desítek milionů lidí v reálném čase.”

Přeložil a okomentoval Jaroslav Pešta

