Jindřich Berounský: „Férovka“ a bezpečnostní Potěmkin ministra Kupky v resortu dopravy

19. července vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. A to navzdory tomu, že už rok a půl dostává ministr dopravy podklady o rapidně se zhoršujících výsledcích Drážní inspekce (DI), která jde pod jeho vedením doslova „do kytek“.

reklama

Shovívavost ministra dopravy před výsledky DI došla tak daleko, že 7. června Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) poslal informace o DI – podložená a nezpochybnitelná fakta panu premiérovi a celé vládě. (viz ZDE)

Doposud pan ministr Kupka alespoň svými ústy profesionálního tiskového mluvčího prezentoval, že bezpečnost železnice je jeho prioritou. V takovém případě by byla logická změna v čele Drážní inspekce. Nestalo se tak a vysvětlení přináší citace pana ministra Kupky v oficiální tiskové zprávě Ministerstva dopravy: „Svoje pozice obhájili profesionálové, kteří mají mou důvěru. Věřím, že stejně jako doposud budou spravovat svoje úřady odpovědně, budou hledat další nutné provozní úspory, zjednodušovat a redukovat agendy a přispívat k další digitalizaci v dopravě“.

Tato citace prozrazuje diametrálně odlišné priority. Nejlepší je ten, kdo si personálně zdecimuje úřad, porušuje a obchází naši i evropskou legislativu, řešící bezpečnost železnice. Proto se také šetření vážných železničních nehod a incidentů postupně omezuje, délka šetření se výrazně prodlužuje a na kvalitě nezáleží. To přece není odpovědné a profesionální řízení! Milovník železnice, ale odborník na matematiku v čele DI přinesl na železnici také nový směr při šetření nehod a incidentů. Například při loňské nehodě pendolina v Bohumíně už nezáleží na tom, kdy vychází slunce a jaké je počasí v místě nehody v Bohumíně, ale jaké jsou podmínky v Praze. To představuje průlom ve vyšetřovacích metodách, který nám určitě Evropa nebude závidět. (viz ZDE)

SOSaD požádal Ministerstvo dopravy již na počátku roku 2022 o informace dle zákona o svobodném přístup k informacím, jaký byl výsledek služebního hodnocení vybraných zaměstnanců resortu dopravy, taktéž šéfa DI Jana Kučery, za roky 2016 - 2021. Dle odpovědi MD byl Jan Kučera vždy hodnocen jako vynikající zaměstnanec - dosáhl nejlepšího hodnocení, a to i přes nezpochybnitelná fakta o opaku. Jako by si pan ministr Kupka zakázal nechat se byť jen políbit skutečností.

Výběrové řízení na generálního inspektora DI lze označit za hodně nepovedenou divadelní frašku a velmi zvláštní „férovku“ pana ministra. Zajímavé je vyjádření důvěry Janu Kučerovi. Vyjádření důvěry je novým fenoménem a institutem ministra Kupky pro obsazování pozic. Před lednovým opakovaným výběrem ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici „férově“ médiím řekl: „Věřím, že pan Hořelica pozici obhájí.“ Vyjádřená důvěra způsobila, že se o tuto pozici logicky nikdo neucházel. Po sérii dopisů s výtkami k činnosti Jana Kučery v čele DI pan ministr Kupka odpověděl SOSaDu 22. června, že vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení v čele DI nepovažuje za vhodné, aby na ně reagoval. To však až po té, kdy byla oslovena celá vláda. Pan ministr do té doby téměř rok a půl mlčel, na podklady a dopisy neodpovídal. Čekal na výběrové řízení, kdy se náhle nehodí na výtky k činnosti pana Kučery v čele DI reagovat.

Důvěra pana ministra je vlastně to nejdůležitější, co musíte mít před výběrovým řízením. Obstát může jen ten, koho pan ministr zná, a proto jsou výběrová řízení v čele resortu dopravy úplně zbytečná. Ukazuje se, že vůbec nejde o to, jak má instituce fungovat a zda tak opravdu funguje, ale nejdůležitější jsou vztahy a osobní vazby, které však mrtvým a škodám na železnici nezabrání. Takovýto bezpečnostní Potěmkin je tragickou zprávou pro českou železnici a hodně smutnou pro ty, kteří uvěřili vládnoucí pětikoalici změnu a deagrofertizaci.

Jindřich Berounský, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Psali jsme: Jindřich Berounský: Šetření nehody Pendolina v Bohumíně vyvolává více otázek než odpovědí Jindřich Berounský: Ministerstvo dopravy bylo „zprivatizováno“ i s ministrem Kupkou! Jindřich Berounský: Blamáž na kolejích pod Ještědem Jindřich Berounský: Bulvární vyjádření k lanovce na Ještěd a resty šéfa Drážní inspekce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.