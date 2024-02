Jindřich Karel: Dočkal se. Povýšili ho. Ale za co?

reklama

Otázkou ale zůstává, čím si povýšení zasloužil, když vede policii, pod kterou se rozhodně nežije dobře, když například bezpečnostní situace v hlavním městě se zhoršuje ( majitelé vozidel by mohli vyprávět ), pražská policie nerespektuje téměř vůbec procesně právní předpisy, nepoučila se z předešlých let v oblasti předcházení násilné trestné činnosti, jejím fungováním se zabývala trestní justice, spisy určené na skartaci umožnila získat do soukromého držení, zadává do policejních databází falešné a v konečném důsledku defamační informace o politicky nepohodlných lidech, má zkušenosti s pokusem uniknout exekuci předložením falešného důkazu, aktivně a zcela protiústavně zasahovala do práva shromažďovacího, týrala bezdomovce, atd..

Jediným vysvětlením se jeví být coby důvod povýšení jakási, možná i korupční odměna, za tvrdý postup proti kritikům vlády, v rámci kterého se pražská policie neváhá vyřádit doslova kdykoliv na komkoliv. O tom, jak nebezpečně se pražská policie pod vedením brigádního generála Matějčka ( chráněnce policejního prezidenta ) vymknula kontrole, když se stala svévolně na právním řádu České republiky a na institucionální hierarchii České republiky absolutně nezávislou, svědčí naprostá neúcta projevující se předložením z větší části začerněné zprávy o událostech na FFUK poslancům, a také skutečnost, že až na několik výjimek funguje pražská policie pouze formálně, kdy lze uzavřít, že fakticky co do smyslu zákona v hlavním městě nefunguje, a nebýt Městské policie, bylo by možno brzy považovat bezpečnostní situaci v Praze za bezvýchodně neudržitelnou. To, že v minulosti v důsledku nefunkčnosti pražské policie museli vzít obyvatelé Prahy bezpečnost do vlastních rukou, a že museli v místě náměstí Bratří Synků ustavit občanskou domobranu, to je známá skutečnost, a o pražské policii to hodně vypovídá. Tak tedy - čím si zasloužil povýšení?

Jindřich Karel

