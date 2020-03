Jiří Baťa: Diplomatická provokace

reklama

Vážený pane místopředsedo vlády ČR, ministře vnitra a předsedo ČSSD,

zaznamenal jsem v TV zprávách Vaši faktickou poznámku, kterou jste pronesl v souvislosti s přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova, v Praze 6, tj. v místech, kde má sídlo Velvyslanectví Ruské federace. K této události jste se řekl, že Boris Němcov byl významným bojovníkem za demokracii, za lidská práva, člověk, který nesouhlasil s politikou prezidenta V.Putina, proti kterému také veřejně vystupoval atp. Z toho důvodu považujete akt přejmenování náměstí za odpovídající významu Borise Němcova zvláště, když se uskutečnilo u příležitosti 5. výročí od jeho zavraždění.

Pane ministře, nemohu a ani nechci brát Vám právo na vyjádření se k osobě Borise Němcova. Nicméně řekl jste o něm velmi stručně jen naprosto to nepodstatné z jeho osobní charakteristiky, přičemž to, proč byl pan Boris Němcov nepohodlný ruskému režimu a proč byl také zavražděn, jste však taktně zamlčel. O Borisi Němcovovi jste řekl jen tolik, co si jako vrcholný politik můžete dovolit k jeho osobě říct a prezentovat jej tak jako významného představitele ruské opozice. Nač riskovat, není-liž pravda?

Jenom si nejsem jistý pane Hamáčku, zda si uvědomujete, o jakou diplomatickou provokaci vůči Velvyslanectví Ruské federace, kterou jste zmíněné přejmenování svým výrokem také nepřímo schválil, se vedení pražské radnice dopustilo. Je to z Vaší strany velké politické faux pas, resp. postoj, který se jeví vůči Ruské federaci jako nepřátelský, což může ještě více narušit vzájemné vztahy Ruska k České republice! Jakoby toho bylo málo, co způsobil pomatený starosta Novotný a ti ubožáci Piráti!

Ale zpět k osobě Borise Němcova. Když už jste zmínil 5. výročí zavraždění Borise Němcova, mohl jste také krátce pietně připomenout, za jakých okolností byl Boris Němcov zastřelen. Vy jste to nezmínil, čímž jste u málo či vůbec neinformovaných občanů vytvořil dojem, že Němcov byl zavražděn Putinovým režimem, dokonce snad přímo na Putinovu objednávku, což se jak je uvedeno, nezakládá na pravdě. Pokud jste to nezmínil proto, že jste bližší okolnosti neznal, dalo by se to snad omluvit, nicméně jsem přesvědčen, že jako zkušený vrcholný politik a představitel MV, detaily vraždy jistě celkem podrobně znáte, ale vědomě jste je zamlčel. Takže pro upřesnění těm, kteří budou tento otevřený dopis číst a nemají dostatečné vědomí o tom, kdo byl Boris Jefimovič Němcov, uvádím :

Boris Němcov, se narodil 9. října 1959, v ruské Soči. Původním povoláním byl matematik a fyzik, reformátor, někdejší ruský vicepremiér, později kritik politiky Kremlu a Putina, chrabrý bojovník za lidská práva a také velký oblíbenec alkoholika, bývalého prezidenta Borise Jelcina v době jeho destrukčního působení. Během své politické kariéry se B. Němcov mj. dopustil celé řady kontroverzních nebo nezákonných kroků, jako byla například penzijní reforma, při níž přes 200 tisíc občanů Ruska přišlo o svoje důchody v celkové výši cca 163 milionů rublů (57, 865 mil. Kč), včetně nezákonná privatizace (resp.rozprodeje) největšího ruského papírenského kombinátu německé firmě, která za něj zaplatila 7 milionů dolarů, což bylo 40x méně než byla jeho hodnot. Kolik za to zůstalo jemu, není známo.

Kromě těchto politických avantýr byl Němcov člověk, který vedl „nezřízený“ život, byl lidově řečeno „děvkař“. Kromě svých 5 dětí měl i několik dalších nemanželských. O tom, jaký vedl milenecký život alá Casanova svědčí skutečnost, že v den vraždy odešel Boris Němcov po svém vystoupení v rozhlase do obchodního domu GUM, kde na něho čekala jeho přítelkyně a milenka, ukrajinská modelka Anna Durická. Tam společně povečeřeli v kavárně Bosco Cafe, odkud odešli do Němcovova bytu v blízké ulici Velká Ordynka .

Němcova i s jeho přítelkyní však sledovali dva najatí vrazi, Čečenci, synovci jistého Zaura Dadajeva, který se i s dalšími lidmi k osnování vraždy Němcova také přiznal. Oba synovci, Zaur a Šadid Gubaševští pak z osobního přesvědčení, že Boris Němcov údajně uráží muslimy, z falešného pocitu vlastenectví a obrany svého náboženství pak byli přesvědčeni, že je nutné Borise Němcova potrestat, nejlépe zabít. Tak se i stalo. Jak výše uvedeno, Němcov spolu s přítelkyní při cestě do jeho bytu museli nutně jít přes Moskvorecký most, kde už na něj čekali najatí vrazi Šavarov s Gubaševem. Když vyšel po schodech na most, pěti ranami do zad byl Němcov zastřelen.

Boris Jefimovič Němcov byl oddaným člověkem ve službách institucím jako MMF, Světová banka, EU a National Endowment for Democracy. Němcov také mj. zcela bez důkazů veřejně obvinil separatisty, občany na východní Ukrajině ze sestřelení letadla na lince MH17 Amsterodam–Kuala Lumpur se 298 cestujícími na palubě a rezolutně prohlásil, že za to musí být všichni zabiti! Avšak, „kdo druhému jámu kope, sám do ní padá“, B. Němcov chtěl smrt nevinných lidí na východní Ukrajině, tzv. separatistů a nakonec ta smrt potkala jeho. Inu, Boží mlýny…, pane Hamáčku!

Pane místopředsedo vlády ČR, to jsou jen některé všeobecně známé skutečnosti, které se vážou s osobou zavražděného Borise Němcova. Chápu, že se o nich Vy, ale i další progresivní demokraté neradi zmiňujete, protože obraz opozičního bojovníka za lidská práva, odpůrce prezidenta Putina a Kremlu musí být zachován. Ostatně totéž platí o Václavu Havlovi. Přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí B. Němcova je hrubá a drzá provokace havloidů, pravdoláskařů a rusofobů, která bude mít zcela jistě nemálo negativních dopadů na vztahy obou zemí. Pokud už chtěli příznivci pana Němcova vzdát jakousi poctu tím, že jeho jméno ponese některé místo v Praze, pak by se rozhodně našlo jiné vhodné místo, které nemuselo být provokací vůči RF a jeho Velvyslanectví v Praze. Jenže to by zřejmě nesplnilo sledovaný cíl, provokaci vůči RF! Vy, pane ministře, jste aktivitu autorů tohoto aktu, tedy Pirátů svým postojem podpořil, čímž jste potvrdil, že patříte do protirusky smýšlejících politiků. Že mne to nijak nepřekvapuje, je nasnadě. Možná je to dokonce předzvěst spojení ČSSD s Piráty, kteří jsou na tom co do popularity o mnoho lépe, než ČSSD, které hrozí totální propad, ne-li přímo zánik. Pokud bylo cílem Vašeho krátkého, nic neříkajícího proslovu, kromě souhlasu s přejmenováním náměstí na náměstí Borise Němcova myslím, že se Vám to podařilo.

Nicméně, vypjatým, ne zrovna nejlepším vztahům mezi oběma státy, díky kauzám se sochou maršála Koněva a řeporyjského psychopata pana Novotného, to rozhodně neprospělo. Mám však obavy, že to neprospělo ani Vašemu postavení, ani Vašemu image a jako předsedovi ČSSD pak už vůbec. Ale to je už Váš problém, i když z titulu místopředsedy vlády ČR a ministra vnitra, se záležitost dotýká i nás, obyčejných občanů.

