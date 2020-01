Jiří Baťa: Hejtmanka Jermanová a oslavy 115. výročí značky Harley Davidson

Jako motorista mám také kladný vztah k tomuto motocyklu. Nikdy jsem jej nevlastnil (měl jsem ale Jawu), ale je to jedna ze motocyklových značek, která se mi (spolu s BSA) líbí a jako motocyklová klasika (bez těch výstředních úprav) patří mezi ty mé oblíbené.

Musím však přiznat, že nejsem pro tento motocykl až takový fanatik, abych sledoval jeho historii. To vážně neregistruji, mám totiž jiné starosti. Nicméně, při prohlížení internetu jsem shodou okolností našel článek, jehož obsahem není motocykl Harley Davidson, přesto je o něm krátká či malá noticka o tom, že Středočeský kraj, v souvislosti oslavami 115. výročí této motocyklové značky přispěl na Velký sraz motorkářů v Praze 10 mil. korun. A po tomto zjištění mi spadla brada, neboť jakkoli uznávám značku Harley Davidson, jakkoli jich bude v Česku několik stovek (možná i více), nemyslím, že by Středočeský kraj měl takovou akci dotovat, notabene dech beroucí částkou. Zvážím-li, že 10 milionů Kč jistě nebyly všechny finanční prostředky pro účely této akce, ale že také byly použity ještě jiné finance, jistě v řádů několik set tisíc, pak mi přijdou oslavy 115. výročí značky Harley Davidson hodně nepřiměřené, megalomanské a ze strany Středočeského kraje svým příspěvkem naprosto nezodpovědné, jakkoli by tento příspěvek byl velkoryse věnován ku zdaru srazu motorkářů a oslavám 115. výročí značky HD.

Nabízí se otázka, jaký společenský či jiný mimořádný význam nebo přínos má motocyklová značka Harley Davidson (kromě motocyklistů samotných) pro českou motoristickou, ale hlavně občanskou veřejnost, pokud takováto oslava byla uskutečněna v rozsahu příspěvku. Jakkoli také vysoce pozitivně hodnotím veřejnou angažovanost motorkářů při významných politických událostech myslím, že by si neměli svou popularitu a pověst kazit tímto způsobem. Jistě je hodně motoristů, majitelů HD, kteří se osobně angažují v charitativní oblasti, ale i sociální, zdravotní, nebo jinými společensky prospěšnými akcemi, o to více mrzí jejich účast na megalomanské, ne-li až snobské oslavě výročí americké motocyklové značky!

Při představě částky 10 milionů Kč, darované motorkářskému srazu, se mi vybavuje celá řada potřeb, které nelze realizovat jenom proto, že na to nejsou finanční prostředky. Ať to jsou nevyléčitelně postižené děti, na které se konají sbírky víček, finanční příspěvky, charitativní nebo jiné akce, pak hejtmanka Jermanová je natolik velkorysá, že dá souhlas s dotací deseti milionů korun (z cizího přece krev neteče) na celospolečensky ne zrovna významnou akci v Praze, jakoby měla Praha nějaký přebytek finančních prostředků. Samozřejmě že nemá, ale to není důvod nepodpořit něco, co jí třeba (po)může se více zviditelnit vůči našim americkým „spojencům“ a „ochráncům“!

Paní hejtmanka má vůbec svérázný postoj k zodpovědnosti, zvláště pokud jde o peníze, a jak je známo, o ty jde vždy a všude především! Stačí nahlédnout do ukázek, jak se na Středočeském krajském úřadě sjednávají a účtují pracovní činnosti, které by měli vykonávat sami úředníci. Ale to už je jiná kapitola (ZDE).

Jsme-li však u motocyklů není od věci připomenout, jak se na světové trhy tlačí znovu vzkříšená česká značka JAWA, bohužel vzkříšená nikoliv našimi lidmi, ale snaživými a pro značku zapálenými Indy. Navzdory tomu, je o řadu modelů české motocyklové klasiky motocyklů JAWA v provedení typu „kývačka“ a souvisejících modelů, je ve světě mimořádný zájem. Malá indická firma se také potýká s nedostatkem financi k tomu, aby mohla rozjet seriovou výrobu motorek, na které již existují pořadníky ze zájemců z celého světa. Zmiňuji to proto, že je-li hejtmanka Jermanová natolik zanícená motorkářská fanynka, pak mohla místo oslav výročí americké značky Harley Davodson těmi deseti miliony Kč raději podpořit firmu a pořád českou značku JAWA v Indii, aby se dostala zpět na výsluní, jaké zažívala v dobách své největší slávy, které se jí paradoxně dostalo v době komunistického režimu! Nu což, nestalo se tak, třeba příště si paní hejtmanka také někdy vzpomene a podpoří když ne výrobu motocyklu JAWA, tak aspoň na ty sociálně či zdravotně potřebné občany v Praze, Středočekém kraji, potažmo v celé České republice.

PS: Zdravím všechny harleyáře!

