Jiří Baťa: Očkování začalo, prý se blýská na lepší časy. Opravdu?

Je opodstatněné konstatování např. pana prof. Pafka, že vakcína (vagína, jak se stačil přeřeknout v rozhovoru s medii) od firem Pfaizer a BioNTewch s 93procentní účinností je naprosto bezpečná? Prof. Pafko také podotýká, že účinnost této vakcíny byla otestována na více než 40 tisících lidech a tak prý není důvod se očkování obávat.

Jistá česká přísloví praví, že „Opatrnost je matka moudrosti “, či „Dvakrát měř, jednou řež“ a vzhledem k tomu, že dobrozdání pana profesora Pafka či jiných osob nemusí být zcela relevantní, důvěra v bezpečnost vakcíny není stoprocentně dána, natož zaručena. Je k tomu hned několik důvodů. Za a) skutečnost, že byla vakcína otestována na čtytřicetitisících lidech je jedna věc, ale to nic neříká, s jakými výsledky. Jsou totiž už dnes případy, kdy po očkování vakcínou řada lidí zkolabovalo krátce po vpichu, jiní o něco později. Co horší, lékaři nemají ponětí, co způsobilo kolkaps nebo potíže osobám po očkování, neboť i oni uvěřili tvrzení, že vakcína nemá (v lepším případě vážné) vedlejší účinky. Za b), při testování 40 tisíc lidí není známo, jak dlouho takové testování probíhalo, neboť renomovaní odborníci, vědci a biologové tvrdí, že vyvinout a dát do praxe lék, potažmo vakcínu trvá u těch nejméně náročných minimálně 2.5 roku, u těch složitých či náročných medikamentů,doba výzkumných prací včetně testování trvá několik let, často deset a více. Vakcína firmy Pfizer a BioNTech, resp. Moderna, ( vše made in USA) byla vyvinuta za necelý rok!

Lze tedy věřit tomu, že výzkum, vývoj, výroba, testování, které trvá necelý rok dává 100% ní jistotu, že taková vakcína je nejen účínná proti Covidu-19, ale hlavně, že její vedlejší účinky jsou charakteru, neohrožující zdraví a životy lidí? Kromě toho také víme, že výrobce(ci) vakcín mají dosud nevídanou a zcela bezprecedentní výjimku, že by se mohly vyhnout platbě odškodného v případě tzv. skrytých vad svých výrobků, přičemž nejsou poskytnuty žádné další informace o tom, co se skrytou vadou vakcíny rozumí. Vysvětlovat si to lze rovněž i tak, že za skryté vady mohou být považovány i vedlejší účinky s blíže neupřesněnými následky! V neposlední řadě, tedy za c) demonstrativní očkování různých osobností, včetně premiéra Babiše je spíše reklama, než projev odhodlání a přístupu k očkování. Žádné video nebo dokumentační fotografie s demonstrativním očkováním těchto VIP osob dostatečně nevylu-čuje pochybnosti, že jsou skutečně očkováni zmíněnými vakcinami.

Navíc jsou známy i varovné signály samotných amerických lékařů, vědců a odborníků na vakcinologii a biologii, že vakcíny firem Pfizer a Moderna prý obsahují chemické prvky, které mohou (v časovém horizontu) ovlivnit nejen lidskou genetiku, ale i ohrozit plod novorozeněte, nebo zdraví a vývoj dítěte po narození, případně další, blíže neurčité defekty a zdravotní anomálie. Bylo by naivní si myslet, že pánové Pafka, Babiš a další nemají žádné obavy, resp. nejistotu stran očkování těmito vakcinami, jsou však zainteresování k jejich propagaci a očkování, ne k jeho odmítání. Nelze tedy čekat, že by snad o vakcinách, notabene „made in USA“, vyjádřili pochybnosti zvláště, když jistá část lidí zastává všeobecný názor, že očkováním těmito vakcínami bude Covid-19 poražen, případně „sražen na kolena“ natolik, že svět bude zase jedna rozkvetlá zahrada, my se budeme radovat z vítězství nad Covidem-19.

Na druhé straně však existují také pochybovači a skeptici (jako já) kteří o něčem takovém nejsou zrovna přesvědčeni a dokonce predikují, že Covid-19 a jeho různé mutace, zůstane či zůstanou trvalým nebezpečím pro zdraví a životy lidí na celém světě. Zvláště, naplní-li se odborníky vyslovené obavy z vedlejších, zdraví a životu nebezpečných účinků těchto vakcín. Dnes nám sice mohou vakcíny posloužit, zítra však také mohou být naším prokletím.

Máme ale na vybranou? Pravda je, že vakciny firmy Pfizer, BioNtech či Moderna nejsou jediné. Bohužel politická západní orienatce a situace nám nedovolí vybrat si např. ruskou vakcinu Sputnik V nebo EpiVakKorona, kterou již řada států od Ruska zakoupila, např. Indie, Jižní Korea, Venezuela a jiné, mezi posledními pak i Maďarsko. Některé tyto státy zakoupily licenci a budou vakcinu vyrábět sami. U ruské vakciny je sice deklarován jistý problém a sice, že v zájmu zdraví se nesmí pít alkohol před očkováním, které sestává ze dvou dávek očkovací látky, ani po něm a během něj. Důvodem je, že po požití lihovin se organismus intenzivně zapojí do detoxikace organismu, což se děje na úkor vytváření imunity a co eliminuje efekt vakciny. Na podobné varování se v případě amerických vakcín nemluví. Otázka ovšem je, nakolik je toto zdůvodnění u ruských vakcín relevantní. Ovšem snížení či omezení spotřeby alkoholu v Rusku je v daném případě pozitivní záležitostí, i když pochopitelně ne pro každého. Nicméně, žádat o očkování ruskou vakcinou je v našem případě zřejmě vyloučeno navzdory tomu, že je i dost výrazně levnější. Tady ovšem není na místě hledět na peníze, když máme předem dané závazky a povinnosti. Zkrátka, je to buď a nebo!

