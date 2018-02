Jiří Baťa: Zášť a nenávist až za hrob…

Chápu milý Pehe, že pro pražskou kavárnu je ona těsná nadpoloviční většina českých voličů veličina, rovnající se skoto téměř vítězství, není však rozhodující poměr většiny a menšiny voličů, ale výsledek. Jakkoli je výsledek bagatelizován, přesto býsledek, který z pohledu „skoro jsme to měli v kapse“neznamená vítězství, hodně zamrzí. Přesto lze mluvit o tom, že vcíce rozumu bylo na straně M. Zemana, na to se nedá nic změnit! No a nebyl by to Pehe, aby se o Zemana neotřel, či spíše, aby si do něj nekopnul! Asi to děláte s velkým potěšením, že ano pane Pehe? No nic, je to přece inteligent a korektnost sem, korektnost tam, no ne? Jinak svatá pravda, Zeman má propité nejen játra, ale i rozum, ten nás uvrhne zpět do náruče, ne-li područí Ruska a komunistické Číny a proto jediný, kdo nás může ochránit je silná EU, neporazitelné NATO a náš přítel nejvěrnější – USA!

V politice, i v té mezinárodní, má mnohem větší váhu, jak je ten který stát vnímán, než jaká je realita. Ve spojení s volbami do Poslanecké sněmovny si Česko nyní už definitivně vysloužilo v západní Evropě obraz vystrašeného, nacionalisticko-populistického postkomunistického skanzenu--země, s níž se nedá moc počítat ve snahách postavit se výzvám modernity, konkrétně pak v další evropské integraci.

Česko díky Zemanovi je už v zahraničí v takové pozici, že si nás musí pomalu vymýšlet, aby vůbec o Česku mohlo mluvit! Lidé jsou zalezlí v chatrčích, bojí se vylézt, protože ze všech stran na ně útočí Zeman a jeho poskoci.

Stačí si po českých volbách prolistovat západní deníky, nebo si pustit západní televize. Titulky jako „vítězství krajně-pravicového prezidenta“ nebo „vítězství proruské politiky“, mluví za vše. Mohli jsme se vydat alespoň cestou Slovenska, kde proti populistickému premiérovi stojí prezident občanské společnosti, ale výsledek české prezidentské volby nás bude opticky řadit spíše k Polsku a Maďarsku.

A jak by asi měly západní deníky a západní televize sdělovat, když jim jdou od našeho mainstreamu tak vynikající komentáře? A přítomní zahraniční novináři, notabene ti západní, no ti asi sotva budou psát pozitivně jak o Zemanovi, tak o celkové situaci v českém skanzenu. Cesta Slovenska s Kiskou? Ne, děkuji ale nechci. A co je tak špatného na Polsku a Maďarsku, že nás s nimi pan Pehe srovnává?

No a co? řeknou mnozí Zemanovi voliči, spolu s částí české politické a komentátorské obce, prodchnuté duchem „druhé republiky.“ Budeme společně s Visegrádem pevně bránit naše „zájmy“. A o Zemanově nadstandardních vztazích s Ruskem a Čínou, ať si na tom Západě, co do našich věcí pořád strká noc, myslí, co chtějí. A nic tak strašného se nestane ani v případě, že by Zeman spolu se svými spojenci v partajní politice trochu přidusil s pomocí nových zákonů a vládních opatření, či útoků na veřejnoprávní média, liberální část společnosti. Alespoň nebudou otravovat lid a rušit klid k práci.

Pehe, udeřil jste hřebíček na hlavičku, jak se ti to podařilo? Jistě máte pravdu v tom, že budeme společně s Visegrádem pevně bránit naše „zájmy“, a proč nevyužít nadstandardní vztahy s Ruskem a Čínou, když o to samé usiluje např. i holobrádek Macron a jiní západní představitelé? Nebo oni mohou, protože jsou „západ“ a mají moc, a my jsme nuly , které si dovolují více než je zdrávo? A opravdu by nebylo od věci trochu přidusit (jakým způsobem je jiná věc) veřejnoprávní média, liberální část společnosti, protože ty „veřejnoprávní media“ už dávno vzaly za své a jsou jen nástroji k propagaci prozápadních tendencí, k podpoře integrace Evropy, podpory vytvoření Evropského super státu a záměrů přeliberalizované část společnosti, viz pražská kavárna atd.

Tahle země je přeci naše, nebo ne? Bohužel tak úplně není, ať už budeme heslo Zemanovy „nekampaně“ vykřikovat jakkoliv hlasitě.

To bych netvrdil, že už není naše, i když k tomu moc nechybí a to co ještě chybí, o to se snaží jisté unijní demokraté a jiní eurohujeři. O to více a usilovněji je třeba bojovat o zachování Českého státu a nedovolit splynutí s nějakým Evropským superstátem, molochem, podobným bývalému SSSR.

Páteř naší ekonomiky „naše“ není vůbec. Ekonomický růst je primárně poháněn zahraničními investicemi, jejichž celková hodnota je nyní okolo 3 biliónů korun. Politické špičky jsou stále více v roli jakýchsi servismanů, kteří zahraničnímu kapitálu jen umetají cestičky. Dokonce i prezident má přímo na Hradě „poradce“ v podobě čínské investiční skupiny CEFC.

Hergot Pehe, Vy jste chytrý, mluvíte mi přímo z duše. Zase jenom potvrzujete holou pravdu, že naše ekonomika není (z velké části) naše, že jsme vlastně jen montovna a že politické špičky jsou v roli servismanů západního kapitálu. Pehe víte také, čí vinou? Kdo jsou ti špičkoví politici, z kterých partají se prezentují? Proč nenapíšete, že jsou to politici dříve z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, později z Vaší oblíbené ČSSD? Rozumím, nejsou v tom namočeni komunisté, tak raději nejmenujete, že?

Ze země, která je pod vedením Zemana údajně „naše“, odtéká každý rok na dividendách do zahraničí okolo 500 miliard korun--navzdory tomu, že mnohé tyto firmy u nás požívají daňové a další výhody. Více než 13 tisíc „našich“ firem má sídla v daňových rájích.

Chcete tím Pehe říct, že za to všechno může Zeman, pokud Vám dobře rozumím. Nepochybně máte pravdu, odtékání 500 miliard korun má na svědomí Zeman,za daňové a další výhody může také Zeman no a to, že víc jak 13 tisíc „našich“ firem má sídlo v daňových rájích, o tom, že v tom má prsty Miloš Zeman, už ani nemluvím. Pehe, vidíte taky dál, než za ten svůj poplivaný dvorek, když uvádíte takové nesmysly?

Globalizace má mnoho tváří, od migrace až po stále propojenější ekonomiku a politiku. Tyto tváře se od sebe nedají oddělit tak, že v některých oblastech prohlásíme naši zemi jen za „naši“, zatímco v jiných oblastech se budeme jako současný prezident poníženě ohýbat před investory, kteří mají dostatek peněz. Anebo vykládat v autoritářských režimech, jak jsme se k nim přijeli „učit, jak stabilizovat společnost.“

Bože Pehe, jak já Vám rozumím, samozřejmě že jsme pokrytci přímo k pohledání, že si hrajeme na „naši“ zemi, když to potřebujeme a jindy se budeme ohýbat jako vrbový proutek před komunistickými oligarchy jak v autoritářském Rusku tak i Číně a učit se stabilizovat společnost. Nebo si Pehe myslíte, že nám to není třeba, že my si svoji společnost umíme ukočírovat? Pokud si to myslíte, tak sakra proč píšetre tyto nesmysly?

Mnohé z „našeho“ ekonomického růstu souvisí s členstvím v Evropské unii a konkrétněji pak v schengenském prostoru. Člověk nepotřebuje být Kassandrou, aby odhadl, kolik z onoho vzmachu české ekonomiky by nám zůstalo v případě, že by Česko bylo vytlačeno z dále se integrujícího jádra EU. Moudra se z Vás jenom sypou, jak z roztrženého pytle, Pehe. Je jasné, že se vidíte v silné, integrované, multikulturní Evropě s vyhlídkou na již zmíněný superstát, ale pokud by bylo Česko vytlačeno z „integrujícího se jádra EU“ (což by nám ohromně helflo), nic tak strašného by se nestalo, protože ty miliardy, co rveme do EU, které nám pak jsou jako milodary z jedné třetiny vraceny jako „evropské dotace“, ty by nám úplně stačily, abychom se udrželi nad vodou. Samozřejmě bez takových lidí, jako Vy, Pehe!

A přesně to se může nyní stát. Zemanovsko-babišovská část Česka si bohužel neuvědomuje, že všechno má svoje důsledky. Zatím může tato část společnosti poměrně snadno podléhat dojmu, že ani ten největší přešlap proti demokracii a dobrým vztahům se zeměmi, na kterých ekonomicky závisíme, nám neublíží. Vždyť se zemi ekonomicky daří, máme nejnižší nezaměstnanost, je u nás bezpečno, "neroztahují se tady žádní migranti" atd.

Nepodsouvejte nám Pehe nějaké přešlapy proti demokracii a dobrým vztahům se zeměmi, na kterých jsme ekonomicky závislí. Přešlapy a dobré vztahy kalíte především vy, novináři, politologové a jiní rozumbradové, kteří všechno vidíte a prezentujete jinak, než to ve skutečnosti je, resp. tak, jak byste si to sami představovali a on o to takové není. V tom je ten zakopaný pes!

To vše se ale může začít měnit už za několik týdnů, pokud vznikne nová vládní koalice v Německu. Jejím nejsilnějším společným mottem bude reforma Evropské unie. Ochota přijmout celou řadu návrhů z dílny francouzského prezidenta Emmanuela Macrona bude vysoká.

No a to je právě ta katastrofa, milý Pehe, co se na nás řítí a které je třeba zabránit. Macronovy návrhy jsou, resp. by znamenaly záhubu národních států, neboť silná, integrovaná Evropa, potažmo následný Evropský superstát není nic jiného, než změnit charakter národů, států a celé Evropy a vytvořit z ní moloch nesvéprávných porobených národních identit, kterým budou vládnout islamistické konglomeráty. Není divu , že ochota rozumných lidí, vlastenců, přijímat takové návrhy a opatření, bude velmi, velmi mizerná. Tedy snad až na pražskou kavárnu, havloidy a ostatní elitu národu, kteří stejně jako Vy Pehe, jsou na mrtvici z vítězství M. Zemana!

Česko, které si volbou Zemana vybralo spokojené, mírně nahnědlé zápecnictví, pepřené doma prezidentovými a premiérovými komickými, popřípadě přisprostlými výstupy a antidemokratickou rétorikou, vůbec není připraveno, aby se na reformách EU podílelo.

No a to je právě ta výhoda. Přihlouplé, mírně nahnědlé, zápecnické Česko s prezidentovými přisprostlými výstupy a antidemokratickou rétorikou se prostě nehodí do kultivované, uvědomělé, ctnostné, ničím nezasažené civilizace a společnosti západních států, obohacené o kulturně vyspělé, inteligentní a pracovité muslimské imigranty, kteří evropskou kulturu obohatí o nám dosud nepoznaný Korán, Šaríu a jiné exotické prvky.

Jako by to bylo to nejdůležitější, s čím si máme na mezinárodní scéně poradit, Andrej Babiš jezdí po Evropě s populistickými výkřiky, jak je prý nutné zabránit jakýmkoliv migrantským kvótám a odmítnout navrhovanou podobu evropské azylové politiky--tzv. Dublin IV. Jenže změny se budou dít nejen v oblasti azylové politiky, ale na mnoha dalších frontách.

A jak byste si to představoval Vy, Pehe? Že by Babiš jezdil po Evropě, tedy té západní a všem se snažil natrhnou řitní otvor ve snaze zalíbit se Makrele či Makaronovi a bezohlednš podporoval migranstké kvóty, či lépe řečeno Dablin IV? A že se nás připravovaný Dablin IV dotkne na mnoha dalších frontách, o tom není pochyb. A právě proto je třeba se tomu postavit a bránit se!

Český ekonomický zázrak se zdá být pevný jako žula, ale ve skutečnosti je zcela závislý na exportech do těch zemí, které se mohou cítit po právu zaskočeny už samotným znovu zvolením někoho, jako je Zeman. Český ekonomický růst navíc začíná narážet na uměle vybičovaný strach z migrace jakéhokoliv druhu, takže podniky volající po nových zaměstnancích, nemají odkud brát.

Opakovaný vtip není vtipem, stejně jako opakované skutečnosti nepřekvapí. Český ekonomický zázrak není realita, ale výplod chorého mozku, milý Pehe. Všichni dobře víme, jak na tom jsme , co máme, co je a co není naše notabene o co všechno jsme díky listopadu 89 a následujících let přišli. My to víme, Vy o tom jenom kecáte, ale pomoci to nějak napravit, Vás ani nenapadne. Ale hledat pomoc u imigrantů, Pehe, to myslíte vážně?

Před časem jsem napsal, že Česko je montovnou strachu a průměrnosti. Volba prezidenta to potvrdila. Lidé, kteří Zemanovi znovu pomohli na Hrad, jsou prý ti sociálně slabší, s nižším vzděláním atd. „Povýšená“ pražská kavárna je prý nemá podceňovat, má s nimi mluvit, brát je vážně. Dobře. Začněme tedy sdělením, že případné negativní ekonomické a politické dopady českých sněmovních a prezidentských voleb na rozdíl od vzdělanější, kosmopolitnější a jazyky vládnoucí části společnosti dopadnou především na ně. Měli by se začít připravovat na horší časy.

Hele Pehe, chápu, že byste radši, kdyby byl na Hradě Drahoš, nicméně ta zemanovská sociálně slabší „lůza“ s nižším vzděláním dala jasně najevo, že stabilitu a klid ve společnosti nám nepřinese západně orientovaný, rádoby noblesní akademický genteman, kravaťák a prý slušňák, jak o něm pyšně prohlašovala jeho paní, aby se pak na pódiu v Brně hrubě, sprostě a urážlivě (oba) naváželi do zdravotně postiženého M. Zemana. Drahooš, opravdu člověk na prezidenta jak stvořený, ale jen pro těch horních několika deset tisíc a bohužel tisíce dalších vypatlaných, protizemanovským řečmi zblblých, zvláště mladých lidí a studentů! Ty hloupé řeči, že pražská kavárna, pardon, ta vzdělanější, kosmopolitnější a jazyky vládnoucí část společnosti by prostý (podle některých sprostý) lid měla brát vážně a mluvit s nimi, je prach sprostá provokace. Už slyším, jak s plným pochopením, kultivovaně a od srdce, (spíše od plic) k lidu „prostému“ uvědoměle, vlastenecky promlouvá např. vrchní sestra Bára Štěpánová, nezlomný Pavel Nový, hééérečka Gaislerová, Svěrák, Menzel, Hřebejk, Mádl , Novotný, Fišerová, Kubišová a další, „lampiony“osvícené celebrity. No a pokud jde o ty horší časy, milý Pehe, tak mohu říct, že my, vlastenci, jsme si už zvykli a na to horší jsme opravdu připraveni. Snad se Babiš pochlapí a ukáže, že to není pro pražskou kavárnu jen fackovací panák ale člověk, který to s námi myslí dobře. Ale jinak, pane Pehe, díky za varování, ani nevím, čím jsme si to zasloužili, fakt!

