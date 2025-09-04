Jiří Halík: Dvojí metr českých soudců

Samozřejmě mám na mysli stejnou stížnost v tomto případě podanou u Krajských soudů ČR.
Konkrétně. Strana Volt Česko podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice.
Takto rozhodly Krajské soudy.
Žaloby, kterými se strana Volt pokusila vyřadit hnutí Stačilo! z nadcházejících voleb, byly bez výjimky zamítnuty všemi krajskými soudy. Rozhodnutí soudů je jednoznačné: hnutí Stačilo! postupovalo stejně, jako v minulosti jiné zavedené politické strany – například ODS, TOP 09, ANO a další.
Až na Krajský soud v Brně.
To, co bude následovat, mi z historie velmi připomíná konání Pontiuse Pilatuse tedy počeštěno, Piláta Pontského. To je podle kanonických evangelií člověk, který odsoudil Ježíše Krista. A následně pronesl: "Ego autem lavo manus meas in vobis". „Já si však nad vámi myji ruce.“ Když farizejští předáci vyburcují dav k ukřižování Ježíše.
Soudce Milan Procházka zřejmě říká „já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde.“ A tím si myje ty ruce. A kdo jsou ti farizejští, kteří mají „ukřižovat“ STAČILO? Zřejmě soudci Ústavního soudu ČR. A ti si ruce už neumyjí……
Soudce Milan Procházka rozhodl „šalamounsky“. Tedy „vlk se nažral a koza zůstal celá.“ Zatím. O sytosti, nebo celistvosti má podle soudce Procházky rozhodnout ÚS ČR. Tedy pravděpodobně.
Vyjádření pana soudce Procházky.
Kandidátka hnutí Stačilo! je jasnou koalicí, necháme je ale kandidovat, spor stejně skončí u Ústavního soudu. Takové rozhodnutí vydal ve středu brněnský krajský soud, když posuzoval návrh politické strany Volt Česko proti rozhodnutí krajského úřadu Kraje Vysočina, které zaregistrovalo kandidátní listinu hnutí.
Rozhodnutí brněnského soudu vybočuje z řady dalších verdiktů soudů týkající se stejné problematiky, ovšem senát v čele s Milanem Procházkou konstatoval, že někdo už musí říct, že „král je nahý“.
Koho asi myslí pan soudce Milan Procházka tím nahým králem? Sebe, nebo ty ostatní kolegy soudce, kteří rozhodli ve stejné kauze opačně, než on?
Můj náhled na základě opačného stanoviska všech KS, mimo KS Brno, je pro mne nahá justice
Takže podle vyjádření pana soudce Milana Procházky „Kandidátka hnutí Stačilo! je jasnou koalicí“ a tudíž, alespoň pro mne, vyplývá, i když s tím nesouhlasím, vzhledem z případů z minulosti, na které se odvolávají ostatní KS, že tak nesmí STAČILO v působnosti KS Brno kandidovat.
Je tu ale ALE od soudce Milana Procházky. „Necháme je ale kandidovat, spor stejně skončí u Ústavního soudu.“
No nekupte to. Ona je justice v podání pana soudce Milana Procházky „tak trochu těhotná“.
No řekněte.
Není to bezva džob být soudcem u soudu v ČR? Když rozhodnete špatně, tak vás vyšší soud opraví. A vám se většinou nic nestane. Někdy kárná opatření, to je takové to, když rodiče říkají dítěti: "Ty, ty, ty, ty jsi zlobil, tak příště bacha." Špatná rozhodnutí zaplatí stát, tedy my, daňový poplatníci.
Ano splést se může každý. Když to jde napravit, je to dobře.
Ale co mě štve u soudů nejvíce, je ta jejich bohorovnost. Mají nadstandardně vysoké platy s odůvodněním, aby nepodléhali okolním vlivům a tlakům. Tedy jednoduše řečeno, aby neměli touhu brát úplatky a soudili dle zákonů. Valorizaci, když je jim upírána, si umí rychle vysoudit.
Já vím a také to nedělám, „házet všechny do jednoho pytle.“ ALE….nechť si každý sám dle vlastní zkušenosti se soudy doplní.
Nicméně můžeme se divit soudcům, když ministrem spravedlnosti byl vystudovaný právník Blažek, sám si říkající Don Pablo, s mnohaletou praxí, který neví, jaký je rozdíl mezi obchodem a obchodem s mafií? Se zločinci v probíhající kauze Bitcoin.
A na jeho místo je dosazená Mgr. práv, bez Mgr. práv Decroix a pozastaveným členstvím v Advokátní komoře ČR. Nyní spíše na pozici manažerky úklidových služeb na Ministerstvu spravedlnosti v Praze.
A pak že neznalost zákonů neomlouvá. Ale může vést k postu ministra, ve vládě Spolu +PIRSTAN, nebo Spolu + STAN. Čert aby se v tom vyznal.
Že to s tím nesouvisí? Ale souvisí. Obojí jsou to politické kauzy týkající se práva a spravedlnosti v ČR.
A já se veřejně ptám, ne pana soudce Procházky, ale předsedy KS v Brně.
- Pokud KS v Brně vybočuje z dosud vyřčených rozhodnutí soudů v ČR týkajících se stejné problematiky, tak na základě čeho soudci rozhodují. Zákon je jen jeden. Zákon č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
- Buďto je špatný zákon a soudci si jej vykládají po svém. Nebo je zákon dobrý a jsou špatní soudci. Soudí snad KS v ČR dle jiných zákonů, než ÚS?
- Soudci KS v Brně závěrem svého rozhodnutí uvedli, že s velkou pravděpodobností skončí spor u Ústavního soudu. „Krajský soud považuje za prospěšné, aby měl Ústavní soud při svém rozhodování k dispozici různé argumentační linie a mohl o nich uvážit, ať už bude výsledek jeho posuzování jakýkoliv,“ zakončili soudci.
- Soud má soudit. a) Předmět stížnosti je v mezích zákona. b) Předmět stížnosti je mimo zákon
- Pokud je tady někdo, nebo něco jako královna Koloběžka I, tak je to sám soudce Procházka, nebo jeho rozhodnutí - nerozhodnutí. Soudce Milan Procházka soudí, nebo je vypravěčem pohádek pana Jana Wericha?
- Pokud KS neumí dle zákona rozhodnout, je zde zbytečný soud, nebo jeho soudce. ÚS se bude rozhodovat na základě jen těch faktů, které měly nyní k dispozici KS.
Tak co, ústavní soudci, už se těšíte na případ dle soudce Milana Procházky? On si „ruce umyl“.
autor: PV