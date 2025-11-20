Jiří Halík: Kočkopes aneb Kapitalistický socialismus – dotace, dotace…

Náš sousední stát, na který jsme ekonomicky navázáni, připravuje obrovskou konkurenční výhodu německým průmyslovým podnikům ve formě plánovaného zlevnění elektřiny v síti a výrazné snížení přenosových poplatků. Platit má už od ledna, tedy za šest týdnů.
Uvědomme si jednu hlavní a zásadní věc. Doba vlády jedné strany KSČ, nikoliv doba komunismu, ten tady a ani nikde na světě podle svojí myšlenky nebyl a není, nám přineslo hodně negativního. Zejména v oblasti nesvobody, cenzury, útlaku. Já ale mířím jinam. Kdo tady vybudoval za doby vlády jedné strany, za 40 let tu energetickou soběstačnost? Vybudovali ji naši předkové a my. I v době nesvobody jsme museli žít a budovat republiku, abychom přežili a abyste mohli žít vy, naši potomci.
Trocha historie z oblasti budování energetiky neuškodí. Zejména těm mladým. Jaderná elektrárna Dukovany byla postavena v 70. a 80. letech 20. století, přičemž výstavba byla zahájena v roce 1978 a první blok byl do provozu uveden v květnu 1985. Jaderná elektrárna Temelín byla stavěna v 80. a 90. letech, ale po politických změnách se její dostavba protáhla a první blok začal vyrábět elektřinu až v prosinci 2000.
V Československu bylo vybudováno mnoho uhelných elektráren včetně významných staveb, jako elektrárny Dětmarovice, Tušimice II a Chvaletice, v 70. letech 20. století. Mezi další elektrárny z této doby patří například Mělník III (spuštěn 1975), Prunéřov II (dokončena po roce 1989) a Počerady (dokončena 1977).
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla uvedena do plného provozu v roce 1996, šestnáct let po zahájení výstavby v roce 1978. Využívá dvě nádrže, horní na vrcholu hory Dlouhé stráně a dolní na říčce Divoká Desná.
Kolik jsme toho z hlediska výkonu vybudovali za téměř stejné období v oblasti energetiky od roku 1989? Dokončil se Temelín a Dlouhé Stráně. Dokončil! Co jsme vybudovali po roce 1989? Rušíme neekologické uhelné elektrárny. Nemáme za ně adekvátní náhradu a na úrodných polích a pastvinách staví ti, co měli informace a zdroje, sluneční kolektory a větrné elektrárny. Provoz dotovaný státem, tedy našimi daněmi do kapes spekulantů, ne podnikatelů, ale podnikavců i řad bývalých politiků.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Podíl na výrobě
Jaderná energie:
Poskytuje přibližně 37 % výroby energie. Dvě jaderné elektrárny, Dukovany a Temelín, mají instalovaný výkon 4x512 MW a 2x1 086 MW.
Tepelné elektrárny (hnědé uhlí):
Dosahují podílu okolo 44 % výroby energie.
Obnovitelné zdroje:
Podílejí se zhruba na 14 % produkce, přičemž fotovoltaika zažívá boom.
Jiné zdroje:
Zbytek tvoří zemní plyn (6 %) a další zdroje jako biomasa a bioplyn.
Podívejte se na obnovitelné zdroje. To je to, co jsme vybudovali za 35 let od roku 1990 – 14 %. A my prý na to, tedy na kroky Němců, jak říká budoucí ministr a místopředseda vlády Havlíček, budeme muset reagovat. Jde konkrétně o silovou elektřinu.
Německé zlevnění navíc přichází v situaci, kdy tamní podniky na rozdíl od těch českých už neplatí za podporu obnovitelných zdrojů.
Citace: Silová elektřina je komodita, tedy samotná elektrická energie vyprodukovaná v elektrárně a dodaná k zákazníkovi, která tvoří neregulovanou část ceny elektřiny. Její cena je tvořena obchodováním na energetických burzách a zahrnuje marži dodavatele. Oproti ní stojí regulovaná složka ceny, kterou stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a zahrnuje poplatky za distribuci.
A co nám vymysleli? Dotovat a dotovat do úplného zblbnutí, a potom... dotovat. Každý ať sám usoudí, zda v tomto případě je dotace řešení. Za mě ne. Jsem pravicově smýšlející občan, ale "ocuď pocuď".
Jediné řešení je, aby tyto komodity byly v rukou státu. Kontrola NKÚ, velmi častá. Nerostné bohatství země má být v rukou státu, a ten s ním musí hospodařit jako řádný hospodář.
Že to už tady bylo? Bylo, nebylo. Já mluvím o nerostném bohatství, ne o soukromém podnikání, které je každé na tomto bohatství, a zejména jeho cenách závislé. Jsem proti znárodňování. Ale abychom mohli rozvíjet kapitalismus, tak potřebujeme být konkurence schopní. A to jen za cenu vstupních surovin.
Jak se zachová kapitalista, majitel distribuce surovin? Je velká poptávka – zdraží. Proč, protože může. Je poptávka. Je malá poptávka – zdraží. Proč, protože mu klesl zisk a bez energií se neobejdeme.
Že to nemá logiku? Ale má. Vzpomeňte si, jak nás naháněli pro šetření vodou. A když jsme začali šetřit, co udělali kapitalisté? Zdražili. Protože jim klesl zisk. Já tomu říkám „kruhová kanalizace bez vyústění“.
Plyn, elektřina, voda, uhlí. Tady nelze hovořit o konkurenci, i když je více distributorů. Nejde jen o cenu za výrobu, ale zejména za distribuci. Toto musí být v rukou státu. Režie + stanovený zisk.
Zdánlivá odbočka. Je to stejné jako se supermarkety. Oni se domluví, vytvoří kartel-nekartel a my jim to platíme. Také jste jistě zaregistrovali. Najednou v několika supermarketech ve stejnou dobu, max. s odstupem dvou dnů. Mouka, cukr, máslo, mléko atd. naprosto stejné ceny, nebo místo 9,90 Kč "jen" 9,80 Kč. Zaokrouhleno obojí 10 Kč.
Tak toto není kapitalismus. Co je kapitalistického na vydírání a zneužívání postavení na trhu a řešení státem formou dotací? Žijeme v pokřiveném světě, kterému říkáme v západní Evropě kapitalismus. Hořekujeme na Čínu.
Dovolím si svůj názor na hospodářství Evropy, USA a Číny. Evropa a USA mají kapitalistický socialismus. Čína má socialistický kapitalismus. Rozdíl je jen ten, že v Číně je vláda jedné strany, která to má pevně v rukách bez opozice. V USA vládne vítěz voleb a k tomu opozice. Opozice vždy pomlouvá vládu. Evropa je na tom ještě hůř. Tady nám nevládne jen vítěz voleb. Většinou musí vytvořit koalici a vznikne zpravidla kočkopes, který poškodí jedině občany.
Opozice opět pomlouvá vládu. Stát si hraje na boha, který ví, kam naše daně dá? V případě těchto komodit to není pomoc občanům, i když to tak vypadá, ale vlastníkům zdrojů, tzv. akcionářům. To už můžete začít dotovat i pivo. Proč? Jsme přece stát pivařů. Pivo si vyberu podle chuti. Musím pít pivo, nemusím. Pro pivaře to zní krutě, ale na žízeň mám i brrr vodu. Ale elektřinu, plyn a vodu potřebujeme k životu. A tam je monopol, i když utajovaný.
Nová vládo, my chceme řešení, ne látání. Chceme koncepci, a ne to, co nám předváděla dosluhující vláda neodborníků.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV