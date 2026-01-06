Robert Troška: Trump-Venezuela? Vzkaz všem diktátorům po celém světě

Donald Trump se rozhodl k rázné akci. V noci na sobotu 3. ledna 2026 osvobodil Venezuelu a její obyvatele od levicového diktátora Madura, který pokračováním krajně levicového experimentu direktivního plánovaného hospodářství přivedl její ekonomiku na pokraj krachu.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Maduro navíc pokračoval v krádeži, kterou vykonal už jeho předchůdce Hugo Chávez, který znárodnil (rozuměj ukradl) americké společnosti, které investovaly a po dlouhá léta zajišťovaly těžbu ropy a dalších nerostných surovin. A jak to už bývá, nastal socialistický ráj, kde všichni spokojeně a rovnocenně chudli a korupce bujela jedna báseň.
Trump měl ještě další důvod k intervenci, šlo o pašování drog do USA (hlavně kokainu) prostřednictvím nejrůznějších gangů organizovaných z Venezuely. Spojené státy obvinily Nicoláse Madura a další venezuelské funkcionáře z „narco-terorismu“.
Pokud si někdo myslí, že jde o maličkost, jedná se o desetitisíce obětí každý rok, připočteme-li ještě úmrtí spojených se syntetickými opioidy, převážně fentanyl (jen za rok jen za rok rok 2023 došlo k 72 776 úmrtím za rok 2022 se jednalo o zhruba 76 000 úmrtí a o rok dříve to bylo 70 000 úmrtí) dostáváme se již na statisícové počty.
Mistrné provedení speciální operace
Zpravodajci ve spolupráci se speciální jednotkou DELTA provedli akci nazvanou „Operation Absolute Resolve“ brilantně, zajali Madura v jeho rezidenci a odvezli do USA. Tam ho čeká soud (podobně jako panamského diktátora Noriegu před více jak 30 lety). Trumpův tah odstranit diktátora je geniální, žádné nákladné pozemní nebo obojživelné operace, žádné bombardování nebo ostřelování měst, nechává to na Venezuelanech, ať si zvolí podle svého. A ti se radují i když Madurův režim má stále poměrně silné páky, jak udržet svou moc.
Trump ve Venezuele vytváří podmínky pro svobodné volby, ty poslední byly zmanipulované ve prospěch Madurova klanu.
Rudá i progresivní levice dokazuje ideologickou zaslepenost
Krajní levice spustila řev, přímo v USA jde o Democratic Socialists of America (DSA), radikální levicovou skupinu žádající osvobození a návrat Madura plus okřídlené obvinění, že speciální operaci ve Venezuele Trump nařídil z důvodu přístupu k ropě a dalším surovinám. Pro Trumpa je samozřejmě výhodné mít v těsném sousedství stát bohatý na nejrůznější suroviny, ale venezuelskou ropu opravdu nepotřebuje.
USA ji mají dost prostřednictvím frakování, naopak existence Madurova režimu americkým společnostem investujících do frakování spíše vyhovovala, protože těžba ropy ve Venezuele byla v posledních letech na výrazně nižších hodnotách oproti roku 2014. Těžba ropy ve Venezuele tak nepřispívala ke stlačování ceny směrem dolů.
Pokud se Venezuelanům podaří obnova demokracie a svobodné ekonomiky, pak tento nádherný stát bohatý na suroviny a přírodní zdroje má všechny předpoklady k nastartování hospodářského růstu.
Argentinský prezident Javier Milei: Vítězství svobody nad autoritářstvím
Zajímavá je i reakce argentinského prezidenta Javier Mileie, který ve svém prohlášení otevřeně podporuje svržení Nicoláse Madura ze strany USA, které označuje za osvobození Venezuely od diktatury a vítězství svobody nad autoritářstvím. Zásah USA nevnímá jako porušení suverenity, ale jako legitimní krok k obnově demokracie, právního státu a lidských práv v regionu.
Ale co je na celé operaci nejdůležitější?
Diktátoři po celém světě nebudou mít klidné spaní
Všechny diktátorské nebo autokratické režimy si nyní budou muset dvakrát rozmyslet, zda budou nadále pošlapávat základní svobody svých občanů včetně fyzického násilí a likvidace svých názorových odpůrců. Budou riskovat intervenci podobnou ve Venezuele. Mají na výběr, jít buď do konfrontace s Trumpem anebo nasadit vlídnější tvář s minimem rizika jako už vidíme v případě Íránu po velkých demonstracích po Trumpově hozbě pomoci demonstrantům v případě dalšího zabíjení ze strany teokratického režimu v Íránu.
A že tato Trumpova silová strategie funguje a skutečně pomáhá těm, co jsou vystaveni násilí a vraždám, vidíme na příkladu Nigérie, kde byli křesťané systematicky vražděni a vytlačováni muslimskou populací, přesněji islamistickými skupinami. Až teprve Trump pohrozil intervencí v Nigérii zdejší vládnoucí klice, že zasáhne, najednou už se vláda v Nigérii začala snažit a ejhle dokonce dokáže i ochránit před násilím.
