Pavel Foltán: ČR bude ukrajinská gubernie? Nebo už je?

Podle názorů řady erudovaných profíků v diplomatické branži & okolí, ta reakce těch dvou zmíněných ukrajinských subjektů nebyla na místě – ani procedurálně, ani věcně – nebyla přiměřená, nebyla konstruktivní, nebyla diplomatická – spíše byla jakoby v krajně provokativním tónu.
Na sítích se k tomu hned vyrojily ohlasy z lidu. Vesměs velmi kritické vůči formě i vůči obsahu oné ukrajinské reakce. A k jejím „autorům“ hned zazněly i faktické poznámky, že např. toho UA vyslance už před časem vyhostili Poláci z podobných důvodů. A to, že se pak objevil u nás, tak to že by nemusela být jen tak nějaká náhoda, ale možná, že … Inu, lidé i u nás jedli vtipnou kaši. A ledacos vnímají a umí si to domyslet i dost pravděpodobně předem.
Z hlediska prostoru i času je to skoro jakoby zvláštní „shoda náhod“ (?!?) na pětníku:
Je to snad poslední ze série zoufalých pokusů o majdan v Praze? Anebo je to snad už pilotní verze pokusu vyhlásit válku České republice jako startér globální války? Cui bono? Vox populi tak nějak vnímá i otázky toho druhu. Nediplomaticky „diplomatický“ postup ukrajinských činitelů vnímá jako provokační a konfrontační. A celou tu situaci vnímá jako velice vážnou.
Nahoře i dole proudí on line diskuse různých názorů, včetně např.: „… toho vyslance ihned vyhostit jako nežádoucí osobu podle diplomatických pravidel, a s kyjevským režimem přerušit styky, prověřit všechny uprchlíky na území ČR a posílat zpátky ty, kde jsou sebemenší pochybnosti, prověřit všechny tzv. neziskovky, vč. hloubkových auditů, a všechny nesrovnalosti důsledně řešit právně zcela nekompromisně, ihned spočítat celkovou hodnotu naší pomoci Ukrajině a obratem to chtít vrátit zpět …“ atd.
Tak tohle tady za ty předchozí čtyři roky zatím ještě nebylo. Takhle jasně, rychle, a tak řízně. Zdá se, že lidu, i té jeho takzvané mlčící většině už dochází trpělivost. Není divu. Lid velmi dobře ví, kdo za to může, a kdo to zavinil. A vox populi se diví, že to nová vládní garnitura okamžitě neřeší. „Mrtvej brouk“? Cui bono?!?
Tahle glosa jen reflektuje část prvních ohlasů tuzemské veřejnosti odshora dolů a zpět. Více méně z lidského úhlu pohledu. Avšak nechce řešit obsah problematiky. Ani formu dalšího postupu. Řečeno s Karlem Krylem – „to není moje pivo“. To je Macinkovo pivo.
„Hic Rhodos, hic salta.“
