Miroslav Novák: Zahraniční obchod se zbožím

Konkrétně byl na vývozní straně v listopadu slabší přebytek obchodu s motorovými vozidly. Produkce automobilů byla v říjnu nižší a do vývozu se tato skutečnost pravděpodobně promítla s mírným zpožděním v listopadu. V listopadu se navíc snížilo i kladné saldo obchodu s elektrickými zařízeními.
Po listopadovém výsledku zahraničního obchodu je zřejmé, že obchodní bilance bude v roce 2025 sice silně přebytková, ale pravděpodobně nebude překonána rekordní hodnota z roku 2024 (220,5 mld. korun).
V návaznosti na americká cla v posledních měsících zřetelně klesá vývoz do USA. Zatímco v první polovině roku 2025 činil podíl vývozu do USA na celkovém vývozu zhruba 3 %, tak v září a v srpnu tento podíl činil již jen 2,6 % a v listopadu poklesl dokonce na 2,3 %.
Indexy podnikatelských nálad ve výrobním sektoru vykazovaly v závěru roku 2025 smíšený obrázek. V případě ČR na jedné straně došlo k výraznějšímu zhoršení důvěry v průmyslu, na straně druhé se však v prosinci PMI vrátil nad neutrální hladinu 50 bodů. Situace v německém průmyslu zůstává slabá, když výrobní PMI v závěru roku 2025 propadl na nejslabší hodnoty od února. Německý průmysl by však měl v roce 2026 postupně těžit z fiskálního impulsu německé vlády, což by se mělo následně pozitivně promítat i do exportně orientovaného tuzemského výrobního sektoru.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.