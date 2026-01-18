Jiří Halík: Peníze nemají ovládat nás, ale my máme ovládat peníze

V posledních letech se stále častěji setkáváme s pojmem Finanční gramotnost.

Ne každý si ale umí představit co to je. Většina, zejména mladých lidí v ní vidí další část matematiky a je to pro ně fuj. FG je sice o číslech, zejména číslech proměněných na peníze, ale nejsou to jen čísla a jen peníze.

Není to o tom, že jsem si vydělal peníze, mohu tedy utrácet.

Základem FG je to účetní známé „má dáti, dal“.

Už naši prarodiče, zejména ženy, které vedly domácnost a staraly se o děti, se mnohdy učily používat finanční gramotnost, aniž by si to uvědomovaly. Musely zkrátka přežít a většinou vyjít jen z peněz manžela.

My na to dnes máme tabulky.

Babičky měly hrníčky a v nich rozděleny peníze, kterým dnes říkáme nezbytné, nájem, jídlo atd., a zbytné tátovi na hospodu, na tancovačku atd.

Finanční gramotnost je ale pouze umět použít logiku a logistiku.

Logika se zabývá principy správného myšlení a uvažování.

Logika je základ, na kterém je FG postavena.

Zabraňuje impulsivnímu a emocionálnímu jednání.

Je to zdravý selský rozum, tedy racionální myšlení, využití informací a systematické kroky.

Logistika se zabývá praktickou organizací a řízením toku zboží, informací a lidí.

Finanční gramotnost prostřednictvím logistiky zajišťuje schopnost efektivně spravovat peníze a dosahovat finančních cílů.

Vysvětleno „teple lidsky“. Každá transakce má dvě strany. Jedna dává, druhá přijímá.

Příklad:

Nákup: Koupíte si svačinku, salát a rohlík a vaše těžce vydělané penízky vám udělají pá, pá. To je „dal“. Za to od obchodníka obdržíte salám a rohlíky, to je „má dáti.“

Za vaše peníze jste obdržel obchodníkovo zboží.

Půjčka: U banky si půjčíte 10 000 Kč. Banka je ta, do „dal“ peníze. Vy jste ten, kdo „má dáti“, tedy uhradit půjčku (jste tím dlužníkem banky).

Aby to fungovalo, musí být vždy mezi „má dáti“ a „dal“ rovnováha.

Finanční gramotnost bych přirovnal k „zákonu pohybu ve světě peněz“. V případě osobních financí je to spíše soubor základních principů a pravidel.

Základním principem pohybu peněz v ekonomice je kruhový tok bez vyústění. Je to koloběh peněz, zboží a služeb. Subjekty, mezi nimiž k tomuto koloběhu dochází, jsou, domácnosti, firmy, stát a finanční instituce.

Každá, zejména větší finanční operace, třeba koupě bytu, nebo domu v sobě nese určitá rizika.

Vše je relativní. Finančnictví z toho nikterak nevybočuje.

Co znamená pojem relativní.

Pan profesor fyziky nám na střední škole vysvětlit pojem relativity následovně.

„Když vás kope někdo do zadku, vy máte nohu v zadku a on má nohu v zadku. Ale on je na tom relativně lépe.“

Zejména díky inflaci se hodnota peněz v čase mění.

Finanční poradci nám radí, abychom si šetřili na důchod.

Ve 40 letech 300 – 500 tisíc Kč. V 50 letech 1 milion Kč. V 60 letech 2 miliony Kč.

Mnozí právem nyní řeknou – kde vzít a nekrást.

Jistě, má to svoji logiku, ale nikdo z nich už neřekne, že vzhledem k inflaci ztrácí peníze na hodnotě.

Přepočet stejné částky přes inflaci

Částka 20 000 ze začátku roku 2021

Částka by měla být na začátku roku 2025 nominálně ve výši 27 086 hodnoty roku 2021, v roce 2025 je ale 14 768.

Inflace mezi rokem 2021 a 2025 35,43 %, Index cen 135,4, Ztráta hodnoty -26,16 %, Index hodnoty 73,8, Průměrná roční inflace 7,88 %

Zdroj ZDE.

Na co vám v roce 2025 stačilo 100 000 korun, na to byste v roce 2033 potřebovali 126 677 korun. Průměrná meziroční inflace mezi zadanými léty dosáhla hodnoty 3,00 %.

Zdroj ZDE.

Takže zda šetřit, od kdy šetřit a kolik šetřit je na rozhodnutí každého z nás.

Za mě, ano je dobře mít našetřeno. Jen „oprava zubů“ můstek vás přijde na desetitisíce a to nemluvím případně o implantátech.

Je tu ale jedno velké ALE.

Renáta Bohuslavová

20. lis 2023, 05:11

Z české mentality je podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy třeba odstranit představu, že důchod je něco, na co máme všichni nárok, řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Stát se podle něj má postarat o to, aby lidé neupadli do chudoby nebo neskončili pod mostem, ale za zbytek své budoucnosti musí převzít odpovědnost každý sám. Investovat bychom se podle něj měli učit už od mládí jako například Američani. Současně vysvětluje, proč si myslí, že Češi reformu důchodů vlastně nechtějí a proč jsou OSVČ černými pasažéry důchodového systému.

Z čeho mají ti obyčejně vydělávající lidé šetřit? Bojí se mít rodinu, více dětí. S dětmi už neušetří. Ale hlavně se zadluží.

A je jedno, zda platí hypotéku, nebo nájem. Musíme bydlet, musíme jíst, musíme počítat, že domácí spotřebiče nevydrží, zejména v dnešní době, věčně.

Bez závisti, ale reálně.

Plat hlavního ekonoma banky se pohybuje 300 – 500 tisíc Kč/měs. Za mě přijímám rady jen od odborníků, kteří žijí v realitě.

Průměrná mzda za rok 2025.

Klíčové údaje ze 4. čtvrtletí 2025 (ČSÚ, publikováno začátkem 2026):

Průměrná hrubá měsíční mzda: 48 295 Kč.

Zajímá nás čistý měsíční příjem. Rohlík si mohu koupit z čisté mzdy.

Čistý měsíční příjem celkem 38 017 Kč

Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 64 620 Kč

Medián: Ve 3. čtvrtletí 2025 (pro 4. čtvrtletí ještě nemusí být k dispozici, ale pro představu) činil medián mezd 42 901 Kč, což je běžnější hodnota než průměr, protože zhruba 2/3 zaměstnanců vydělává méně než je průměr.

Čistý měsíční příjem celkem 34 044 Kč

Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 57 403 Kč.

Kdo z nás to má?

Zhruba 66 % zaměstnanců nedosáhne na průměrnou mzdu.

Medián mzdy v Česku, 50 % lidí si vydělá méně a 50 % si vydělá více než je tato částka mediánu mzdy.

Lehké to nemají ani rodiny s dětmi a rozhodně ne matky samoživitelky.

Rodiny mají sice dva příjmy, pokud není jeden z rodičů právě na rodičovské dovolené a náklady mají na 3, 4 a více členů rodiny.

Jak jsou na tom s kupní silou senioři v ČR.

Starobní důchody jsou v Česku rovnostářské a většina lidí pobírá důchod v rozmezí 16 000 až 26 000 korun. Průměrný důchod v roce 2025 činí 21 052 korun a na tuto nebo vyšší částku dosáhne více než polovina všech důchodců.

Pokud vezmeme počet důchodů vyplácených v hladině 16 000 až 26 000 Kč, dostaneme se na číslo 1,9 milionu, tedy 80 % všech důchodů. Pouze pětina důchodců se vymyká a pobírá buď velmi nízký, nebo velmi vysoký důchod.

Pojďme se nyní podívat na domácí rozpočet samostatně žijícího seniora s průměrným důchodem a seniorského manželského plánu s podprůměrným důchodem.

Někdo může namítnout, že člověk může žít v domě, který si postavil, zdědil. Ale pokud ho nechcete vybydlet, musíte opravovat a věřte, že na domě je stále co opravovat. A pokud se jedná o nový dům, nebo byt v osobním vlastnictví, tak je tu mnohdy ještě v důchodu ke splácení hypotéka.

Rozpočet má v základním dělení dvě položky. Nezbytné výdaje, zbytné výdaje a spoření/rezerva.

Rady odborníků a realita se mnohdy rozcházejí.

Zbývá

1652

 

4400

 

VÝDAJE CELKEM:

21400

10400

33600

15300

Domácí miláček (péče a jídlo)

 

1000

 

1000

Dovolená a cestování

 

2000

 

4000

Cigarety a tabák

 

2500

 

3500

Pivo a alkohol

 

2000

 

2500

Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)

 

1000

 

2000

Oblečení a boty

500

 

1300

 

Káva

 

400

 

800

Toaletní potřeby a léky

1500

 

3000

 

Jídlo a pitný režim

4500

 

9000

 

Pojištění domácnosti

300

 

300

 

Pojištění auta

 

300

 

300

Opravy a údržba auta

 

200

 

200

Benzín

 

1000

 

1000

Poplatek za odpady

800

 

1600

 

Voda a stočné

300

 

600

 

Plyn a elektřina

1000

 

1300

 

Daně a poplatky (TV, rozhlas, poplatek za internet, mobil, )

1000

 

1500

 

Nájemné a splátky hypotéky

11500

 

15000

 

Příjem celkem

23052

 

38000

 

Pobíraný důchod – muž

21052

 

20000

 

Pobíraný důchod – žena

0

 

18000

 

 

Senior žijící sám

Senioři manželé

 

byt 1+1 průměrný důchod

byt 2+1 dva podprůměrné důchody

Příjmy (peníze na vstupu)

Měsíčně nezbytné:

Měsíčně zbytné

Měsíčně nezbytné:

Měsičně zbytné

Sociální a jiné dávky na bydlení

2000

 

0

 

 

„Ušetřená“ částka je jen díky sociální dávce na bydlení a „očesání radostí života“

A jak vychází s penězi 4 členná rodina?

Náklady 4členné rodiny se liší, ale klíčové výdaje jsou bydlení, energie a potraviny, které tvoří většinu rozpočtu (často přes 50 %), přičemž potraviny se mohou pohybovat kolem 15 000 Kč a více měsíčně, k čemuž se přidává doprava, oblečení, kroužky a další potřeby, přičemž průměrné výdaje na osobu jsou kolem 23 000 Kč/měsíc (2023), což by pro 4 lidi znamenalo zhruba 92 000 Kč měsíčně, ale reálně jsou potřeby vícečlenné rodiny složitější, s důrazem na výdaje spojené s dětmi, jako jsou kroužky a volný čas.

Pokud má být příjem vaší rodiny v součtu 92000 čistého/měs., tak to znamená že:

Příjem 1. 52000 Kč čistého = 67 300 Kč hrubého

Příjem 2. 40000 Kč čistého = 51 000 Kč hrubého

Kdo z nás to má?

Budeme vycházet ne z průměrných mez, ale z celkového mediánu mezd v ČR (Q1 2025) byl 38 385 Kč, čistý příjem 30741 Kč přičemž medián u žen činil 35 226 Kč čistý příjem 28 413 Kč.

To je objektivnější hodnocení.

Vidíte zde prostor na spoření na stáří v době, kdy vychováváte děti?

 

VÝDAJE CELKEM:

57800

20000

49400

20000

44300

21000

Rozdíl

1354

 

9754

 

14854

 

Ostatní výdaje (dárky, večírky, svatby,…)

1000

 

1000

 

1000

 

Členské příspěvky (sport, zájmy,..)

 

1000

 

1000

 

1000

Domácí miláček (péče a jídlo)

 

1000

 

1000

 

1000

Dovolená a cestování

 

5000

 

5000

 

5000

Cigarety a tabák

 

5000

 

5000

 

5000

Pivo a alkohol

 

1500

 

1500

 

1500

Jídlo v restauraci

 

1000

 

1000

 

2000

Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)

2000

 

1500

 

3500

 

Splátky půjček (auto, spotřebiče,…)

 

 

 

 

 

 

Výdaje na děti školní potřeby kroužky

2000

 

1000

 

0

 

Péče o děti (jesle, školka, hlídání,…)

 

 

 

 

 

 

Opravy a údržba domu

0

 

0

 

0

 

Opravy a údržba v domácnosti

300

 

300

 

300

 

Služby (prádelna, obědy,..)

0

 

0

 

0

 

Oblečení a boty

2000

 

1500

 

1000

 

Toaletní potřeby a léky

1500

 

1200

 

1000

 

Jídlo a pitný režim

16000

 

12000

 

8000

 

Další pojištění (zajištění rizik, dům,)

0

 

0

 

0

 

Pojištění domácnosti

500

 

500

 

500

 

Pojištění auta

 

1000

 

1000

 

1000

Opravy a údržba auta

 

500

 

500

 

500

Benzín

 

4000

 

4000

 

4000

Doprava do školy a zaměstnání

1200

 

900

 

600

 

Poplatek za odpady

3000

 

2500

 

2000

 

Voda a stočné

1500

 

1200

 

1000

 

Plyn a elektřina

4000

 

4000

 

4000

 

Daně a poplatky (TV, rozhlas, poplatek za internet, mobil, )

2800

 

1800

 

1400

 

Nájemné a splátky hypotéky

20000

 

20000

 

20000

 

Příjmy (peníze na vstupu)

Měsíčně:

 

 

 

 

 

Čistý měsíční příjem manželky

28413

 

 

 

 

 

Čistý měsíční příjem manžela

30741

 

 

 

 

 

Přídavky na dítě nebo alimenty

0

 

 

 

 

 

Sociální a jiné dávky

 

 

 

 

 

 

Pobíraný důchod

0

 

 

 

 

 

Příjem z investic a úroků

0

 

 

 

 

 

Příjem z pronájmu

0

 

 

 

 

 

Jiné příjmy

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM:

59154

 

 

 

 

 

 

2 děti

1 dítě

bezdětní

Výdaje (peníze na výstupu)

Nezbytné:

zbytné

Nezbytné:

zbytné

nezbytné :

zbytné

 

A jak jste na tom vy?

Příklad zbytných výdajů z rozpočtu:

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

3385375

Od 35 do 65 let-

30

10950

10

50

500

15000

91250

2737500

Od 25 do 35 let

10

3650

5

50

250

7500

45625

456250

 

roky

dnů

piv

za kus

cel.

měsíc

za rok

za období

Od 18 do 25 let

7

2555

3

50

150

4500

164250

191625

PIVO

délka

počet

počet

cena

cena

náklady

náklady

náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

4686600

Od 30 do 75 let-

45

16425

30

160,00

8,00

7200,00

87600

3942000

Od 18 do 30 let

12

4380

20

160,00

8,00

4800,00

58400

700800

 

roky

dnů

cigaret/den

krabičky

1 kusu

měsíc

rok

za období

Od 15 do 18 let

3

1095

5

160,00

8,00

1200,00

14600

43800

KOUŘENÍ

délka

počet

počet

cena

cena

náklady

náklady

náklady

Na čem se dá například ušetřit.

Většina mladých lidí se vysmívá seniorům, že vyhledávají slevy. To není jejich koníček, ale nutnost přežití, bez nadsázky.

Sami mladí lidé, když založí rodinu a mají děti, se začnou chovat jako senioři. „Nouze naučila Dalibora housti.“

Základem šetření je vaše uvážení nad tím, co vy sami považujete za zbytné potřeby k vašemu životu.

To se nedá paušalizovat. Někdo si může při dopravě do práce vybrat, zda pojedou veřejnou dopravou, nebo autem. Zvážit náklady kontra časová úspora. Jiný bydlí v místech, kde je odkázán na auto a to nejen z důvodů časových.

  • Jídlo a pití – hlavní úsporou je nakupovat co opravdu sníme, neplýtvat. Slevy jsou jednou z cest, jedinou. Vaříte, nevaříte? Střídmost ušetří. Můžete ušetřit, i když nebude pít jen vodu. Tělo potřebuje i podle lékařů minerály a ty v holé vodě nejsou

  • Nájemné – „Starý stromek se těžko přesazuje.“ Ale. Pokud jsem sám a platím nájemné, hledám 1+1, pokud jsme dva 2+1.

  • El. energie – zbytečně zapnuté spotřebiče, svícení, způsob vaření, případně vytápění. Zbytečně zapnuté PC, Wifi běží, i když ji nikdo nepoužívá.

  • Topení – není cílem šetření, že budete mrznout, ale přetápění nesvědčí nejen peněžence, ale i zdraví. +1 °C navíc: Zhruba o 6 % vyšší účet za teplo. +4 °C navíc (z 20 °C na 24 °C): Zaplatíte téměř o čtvrtinu více

  • Služby – např. praní, perete si sami, nebo si necháte prát? Jak to máte s úklidem? Necháváte si dovážet pravidelně jídlo?

  • Dovolená – nikdy si nepůjčujte na dovolenou. Soutěž s kolegy a sousedy, kdo byl u moře a kdo ne, pokud na to nemáte našetřeno, je cesta do pekel. Vyrážení klínu klínem.

  • Dárky – dárek, i na vánoce není o výši ceny, ale opravdu o projevení toho, že jsme nezapomněli. Půjčka na dárek je stejná cesta do pekel jako u půjčky na dovolenou.

"Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které si nevydělali, za věci, které nechtějí, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi."

