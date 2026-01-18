Jiří Halík: Peníze nemají ovládat nás, ale my máme ovládat peníze

Ne každý si ale umí představit co to je. Většina, zejména mladých lidí v ní vidí další část matematiky a je to pro ně fuj. FG je sice o číslech, zejména číslech proměněných na peníze, ale nejsou to jen čísla a jen peníze.
Není to o tom, že jsem si vydělal peníze, mohu tedy utrácet.
Základem FG je to účetní známé „má dáti, dal“.
Už naši prarodiče, zejména ženy, které vedly domácnost a staraly se o děti, se mnohdy učily používat finanční gramotnost, aniž by si to uvědomovaly. Musely zkrátka přežít a většinou vyjít jen z peněz manžela.
My na to dnes máme tabulky.
Babičky měly hrníčky a v nich rozděleny peníze, kterým dnes říkáme nezbytné, nájem, jídlo atd., a zbytné tátovi na hospodu, na tancovačku atd.
Finanční gramotnost je ale pouze umět použít logiku a logistiku.
Logika se zabývá principy správného myšlení a uvažování.
Logika je základ, na kterém je FG postavena.
Zabraňuje impulsivnímu a emocionálnímu jednání.
Je to zdravý selský rozum, tedy racionální myšlení, využití informací a systematické kroky.
Logistika se zabývá praktickou organizací a řízením toku zboží, informací a lidí.
Finanční gramotnost prostřednictvím logistiky zajišťuje schopnost efektivně spravovat peníze a dosahovat finančních cílů.
Vysvětleno „teple lidsky“. Každá transakce má dvě strany. Jedna dává, druhá přijímá.
Příklad:
Nákup: Koupíte si svačinku, salát a rohlík a vaše těžce vydělané penízky vám udělají pá, pá. To je „dal“. Za to od obchodníka obdržíte salám a rohlíky, to je „má dáti.“
Za vaše peníze jste obdržel obchodníkovo zboží.
Půjčka: U banky si půjčíte 10 000 Kč. Banka je ta, do „dal“ peníze. Vy jste ten, kdo „má dáti“, tedy uhradit půjčku (jste tím dlužníkem banky).
Aby to fungovalo, musí být vždy mezi „má dáti“ a „dal“ rovnováha.
Finanční gramotnost bych přirovnal k „zákonu pohybu ve světě peněz“. V případě osobních financí je to spíše soubor základních principů a pravidel.
Základním principem pohybu peněz v ekonomice je kruhový tok bez vyústění. Je to koloběh peněz, zboží a služeb. Subjekty, mezi nimiž k tomuto koloběhu dochází, jsou, domácnosti, firmy, stát a finanční instituce.
Každá, zejména větší finanční operace, třeba koupě bytu, nebo domu v sobě nese určitá rizika.
Vše je relativní. Finančnictví z toho nikterak nevybočuje.
Co znamená pojem relativní.
Pan profesor fyziky nám na střední škole vysvětlit pojem relativity následovně.
„Když vás kope někdo do zadku, vy máte nohu v zadku a on má nohu v zadku. Ale on je na tom relativně lépe.“
Zejména díky inflaci se hodnota peněz v čase mění.
Finanční poradci nám radí, abychom si šetřili na důchod.
Ve 40 letech 300 – 500 tisíc Kč. V 50 letech 1 milion Kč. V 60 letech 2 miliony Kč.
Mnozí právem nyní řeknou – kde vzít a nekrást.
Jistě, má to svoji logiku, ale nikdo z nich už neřekne, že vzhledem k inflaci ztrácí peníze na hodnotě.
Přepočet stejné částky přes inflaci
Částka 20 000 ze začátku roku 2021
Částka by měla být na začátku roku 2025 nominálně ve výši 27 086 hodnoty roku 2021, v roce 2025 je ale 14 768.
Inflace mezi rokem 2021 a 2025 35,43 %, Index cen 135,4, Ztráta hodnoty -26,16 %, Index hodnoty 73,8, Průměrná roční inflace 7,88 %
Zdroj ZDE.
Na co vám v roce 2025 stačilo 100 000 korun, na to byste v roce 2033 potřebovali 126 677 korun. Průměrná meziroční inflace mezi zadanými léty dosáhla hodnoty 3,00 %.
Zdroj ZDE.
Takže zda šetřit, od kdy šetřit a kolik šetřit je na rozhodnutí každého z nás.
Za mě, ano je dobře mít našetřeno. Jen „oprava zubů“ můstek vás přijde na desetitisíce a to nemluvím případně o implantátech.
Je tu ale jedno velké ALE.
Renáta Bohuslavová
20. lis 2023, 05:11
Z české mentality je podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy třeba odstranit představu, že důchod je něco, na co máme všichni nárok, řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Stát se podle něj má postarat o to, aby lidé neupadli do chudoby nebo neskončili pod mostem, ale za zbytek své budoucnosti musí převzít odpovědnost každý sám. Investovat bychom se podle něj měli učit už od mládí jako například Američani. Současně vysvětluje, proč si myslí, že Češi reformu důchodů vlastně nechtějí a proč jsou OSVČ černými pasažéry důchodového systému.
Z čeho mají ti obyčejně vydělávající lidé šetřit? Bojí se mít rodinu, více dětí. S dětmi už neušetří. Ale hlavně se zadluží.
A je jedno, zda platí hypotéku, nebo nájem. Musíme bydlet, musíme jíst, musíme počítat, že domácí spotřebiče nevydrží, zejména v dnešní době, věčně.
Bez závisti, ale reálně.
Plat hlavního ekonoma banky se pohybuje 300 – 500 tisíc Kč/měs. Za mě přijímám rady jen od odborníků, kteří žijí v realitě.
Průměrná mzda za rok 2025.
Klíčové údaje ze 4. čtvrtletí 2025 (ČSÚ, publikováno začátkem 2026):
Průměrná hrubá měsíční mzda: 48 295 Kč.
Zajímá nás čistý měsíční příjem. Rohlík si mohu koupit z čisté mzdy.
Čistý měsíční příjem celkem 38 017 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 64 620 Kč
Medián: Ve 3. čtvrtletí 2025 (pro 4. čtvrtletí ještě nemusí být k dispozici, ale pro představu) činil medián mezd 42 901 Kč, což je běžnější hodnota než průměr, protože zhruba 2/3 zaměstnanců vydělává méně než je průměr.
Čistý měsíční příjem celkem 34 044 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 57 403 Kč.
Kdo z nás to má?
Zhruba 66 % zaměstnanců nedosáhne na průměrnou mzdu.
Medián mzdy v Česku, 50 % lidí si vydělá méně a 50 % si vydělá více než je tato částka mediánu mzdy.
Lehké to nemají ani rodiny s dětmi a rozhodně ne matky samoživitelky.
Rodiny mají sice dva příjmy, pokud není jeden z rodičů právě na rodičovské dovolené a náklady mají na 3, 4 a více členů rodiny.
Jak jsou na tom s kupní silou senioři v ČR.
Starobní důchody jsou v Česku rovnostářské a většina lidí pobírá důchod v rozmezí 16 000 až 26 000 korun. Průměrný důchod v roce 2025 činí 21 052 korun a na tuto nebo vyšší částku dosáhne více než polovina všech důchodců.
Pokud vezmeme počet důchodů vyplácených v hladině 16 000 až 26 000 Kč, dostaneme se na číslo 1,9 milionu, tedy 80 % všech důchodů. Pouze pětina důchodců se vymyká a pobírá buď velmi nízký, nebo velmi vysoký důchod.
Pojďme se nyní podívat na domácí rozpočet samostatně žijícího seniora s průměrným důchodem a seniorského manželského plánu s podprůměrným důchodem.
Někdo může namítnout, že člověk může žít v domě, který si postavil, zdědil. Ale pokud ho nechcete vybydlet, musíte opravovat a věřte, že na domě je stále co opravovat. A pokud se jedná o nový dům, nebo byt v osobním vlastnictví, tak je tu mnohdy ještě v důchodu ke splácení hypotéka.
Rozpočet má v základním dělení dvě položky. Nezbytné výdaje, zbytné výdaje a spoření/rezerva.
Rady odborníků a realita se mnohdy rozcházejí.
|
Zbývá
|
1652
|
|
4400
|
|
VÝDAJE CELKEM:
|
21400
|
10400
|
33600
|
15300
|
Domácí miláček (péče a jídlo)
|
|
1000
|
|
1000
|
Dovolená a cestování
|
|
2000
|
|
4000
|
Cigarety a tabák
|
|
2500
|
|
3500
|
Pivo a alkohol
|
|
2000
|
|
2500
|
Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)
|
|
1000
|
|
2000
|
Oblečení a boty
|
500
|
|
1300
|
|
Káva
|
|
400
|
|
800
|
Toaletní potřeby a léky
|
1500
|
|
3000
|
|
Jídlo a pitný režim
|
4500
|
|
9000
|
|
Pojištění domácnosti
|
300
|
|
300
|
|
Pojištění auta
|
|
300
|
|
300
|
Opravy a údržba auta
|
|
200
|
|
200
|
Benzín
|
|
1000
|
|
1000
|
Poplatek za odpady
|
800
|
|
1600
|
|
Voda a stočné
|
300
|
|
600
|
|
Plyn a elektřina
|
1000
|
|
1300
|
|
Daně a poplatky (TV, rozhlas, poplatek za internet, mobil, )
|
1000
|
|
1500
|
|
Nájemné a splátky hypotéky
|
11500
|
|
15000
|
|
Příjem celkem
|
23052
|
|
38000
|
|
Pobíraný důchod – muž
|
21052
|
|
20000
|
|
Pobíraný důchod – žena
|
0
|
|
18000
|
|
|
Senior žijící sám
|
Senioři manželé
|
|
byt 1+1 průměrný důchod
|
byt 2+1 dva podprůměrné důchody
|
Příjmy (peníze na vstupu)
|
Měsíčně nezbytné:
|
Měsíčně zbytné
|
Měsíčně nezbytné:
|
Měsičně zbytné
|
Sociální a jiné dávky na bydlení
|
2000
|
|
0
|
„Ušetřená“ částka je jen díky sociální dávce na bydlení a „očesání radostí života“
A jak vychází s penězi 4 členná rodina?
Náklady 4členné rodiny se liší, ale klíčové výdaje jsou bydlení, energie a potraviny, které tvoří většinu rozpočtu (často přes 50 %), přičemž potraviny se mohou pohybovat kolem 15 000 Kč a více měsíčně, k čemuž se přidává doprava, oblečení, kroužky a další potřeby, přičemž průměrné výdaje na osobu jsou kolem 23 000 Kč/měsíc (2023), což by pro 4 lidi znamenalo zhruba 92 000 Kč měsíčně, ale reálně jsou potřeby vícečlenné rodiny složitější, s důrazem na výdaje spojené s dětmi, jako jsou kroužky a volný čas.
Pokud má být příjem vaší rodiny v součtu 92000 čistého/měs., tak to znamená že:
Příjem 1. 52000 Kč čistého = 67 300 Kč hrubého
Příjem 2. 40000 Kč čistého = 51 000 Kč hrubého
Kdo z nás to má?
Budeme vycházet ne z průměrných mez, ale z celkového mediánu mezd v ČR (Q1 2025) byl 38 385 Kč, čistý příjem 30741 Kč přičemž medián u žen činil 35 226 Kč čistý příjem 28 413 Kč.
To je objektivnější hodnocení.
Vidíte zde prostor na spoření na stáří v době, kdy vychováváte děti?
|
VÝDAJE CELKEM:
|
57800
|
20000
|
49400
|
20000
|
44300
|
21000
|
Rozdíl
|
1354
|
|
9754
|
|
14854
|
|
Ostatní výdaje (dárky, večírky, svatby,…)
|
1000
|
|
1000
|
|
1000
|
|
Členské příspěvky (sport, zájmy,..)
|
|
1000
|
|
1000
|
|
1000
|
Domácí miláček (péče a jídlo)
|
|
1000
|
|
1000
|
|
1000
|
Dovolená a cestování
|
|
5000
|
|
5000
|
|
5000
|
Cigarety a tabák
|
|
5000
|
|
5000
|
|
5000
|
Pivo a alkohol
|
|
1500
|
|
1500
|
|
1500
|
Jídlo v restauraci
|
|
1000
|
|
1000
|
|
2000
|
Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)
|
2000
|
|
1500
|
|
3500
|
|
Splátky půjček (auto, spotřebiče,…)
|
|
|
|
|
|
|
Výdaje na děti školní potřeby kroužky
|
2000
|
|
1000
|
|
0
|
|
Péče o děti (jesle, školka, hlídání,…)
|
|
|
|
|
|
|
Opravy a údržba domu
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Opravy a údržba v domácnosti
|
300
|
|
300
|
|
300
|
|
Služby (prádelna, obědy,..)
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Oblečení a boty
|
2000
|
|
1500
|
|
1000
|
|
Toaletní potřeby a léky
|
1500
|
|
1200
|
|
1000
|
|
Jídlo a pitný režim
|
16000
|
|
12000
|
|
8000
|
|
Další pojištění (zajištění rizik, dům,)
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Pojištění domácnosti
|
500
|
|
500
|
|
500
|
|
Pojištění auta
|
|
1000
|
|
1000
|
|
1000
|
Opravy a údržba auta
|
|
500
|
|
500
|
|
500
|
Benzín
|
|
4000
|
|
4000
|
|
4000
|
Doprava do školy a zaměstnání
|
1200
|
|
900
|
|
600
|
|
Poplatek za odpady
|
3000
|
|
2500
|
|
2000
|
|
Voda a stočné
|
1500
|
|
1200
|
|
1000
|
|
Plyn a elektřina
|
4000
|
|
4000
|
|
4000
|
|
Daně a poplatky (TV, rozhlas, poplatek za internet, mobil, )
|
2800
|
|
1800
|
|
1400
|
|
Nájemné a splátky hypotéky
|
20000
|
|
20000
|
|
20000
|
|
Příjmy (peníze na vstupu)
|
Měsíčně:
|
|
|
|
|
|
Čistý měsíční příjem manželky
|
28413
|
|
|
|
|
|
Čistý měsíční příjem manžela
|
30741
|
|
|
|
|
|
Přídavky na dítě nebo alimenty
|
0
|
|
|
|
|
|
Sociální a jiné dávky
|
|
|
|
|
|
|
Pobíraný důchod
|
0
|
|
|
|
|
|
Příjem z investic a úroků
|
0
|
|
|
|
|
|
Příjem z pronájmu
|
0
|
|
|
|
|
|
Jiné příjmy
|
|
|
|
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM:
|
59154
|
|
|
|
|
|
|
2 děti
|
1 dítě
|
bezdětní
|
Výdaje (peníze na výstupu)
|
Nezbytné:
|
zbytné
|
Nezbytné:
|
zbytné
|
nezbytné :
|
zbytné
A jak jste na tom vy?
Příklad zbytných výdajů z rozpočtu:
|
Celkem
|
|
|
|
|
|
|
|
3385375
|
Od 35 do 65 let-
|
30
|
10950
|
10
|
50
|
500
|
15000
|
91250
|
2737500
|
Od 25 do 35 let
|
10
|
3650
|
5
|
50
|
250
|
7500
|
45625
|
456250
|
|
roky
|
dnů
|
piv
|
za kus
|
cel.
|
měsíc
|
za rok
|
za období
|
Od 18 do 25 let
|
7
|
2555
|
3
|
50
|
150
|
4500
|
164250
|
191625
|
PIVO
|
délka
|
počet
|
počet
|
cena
|
cena
|
náklady
|
náklady
|
náklady
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem
|
|
|
|
|
|
|
|
4686600
|
Od 30 do 75 let-
|
45
|
16425
|
30
|
160,00
|
8,00
|
7200,00
|
87600
|
3942000
|
Od 18 do 30 let
|
12
|
4380
|
20
|
160,00
|
8,00
|
4800,00
|
58400
|
700800
|
|
roky
|
dnů
|
cigaret/den
|
krabičky
|
1 kusu
|
měsíc
|
rok
|
za období
|
Od 15 do 18 let
|
3
|
1095
|
5
|
160,00
|
8,00
|
1200,00
|
14600
|
43800
|
KOUŘENÍ
|
délka
|
počet
|
počet
|
cena
|
cena
|
náklady
|
náklady
|
náklady
Na čem se dá například ušetřit.
Většina mladých lidí se vysmívá seniorům, že vyhledávají slevy. To není jejich koníček, ale nutnost přežití, bez nadsázky.
Sami mladí lidé, když založí rodinu a mají děti, se začnou chovat jako senioři. „Nouze naučila Dalibora housti.“
Základem šetření je vaše uvážení nad tím, co vy sami považujete za zbytné potřeby k vašemu životu.
To se nedá paušalizovat. Někdo si může při dopravě do práce vybrat, zda pojedou veřejnou dopravou, nebo autem. Zvážit náklady kontra časová úspora. Jiný bydlí v místech, kde je odkázán na auto a to nejen z důvodů časových.
-
Jídlo a pití – hlavní úsporou je nakupovat co opravdu sníme, neplýtvat. Slevy jsou jednou z cest, jedinou. Vaříte, nevaříte? Střídmost ušetří. Můžete ušetřit, i když nebude pít jen vodu. Tělo potřebuje i podle lékařů minerály a ty v holé vodě nejsou
-
Nájemné – „Starý stromek se těžko přesazuje.“ Ale. Pokud jsem sám a platím nájemné, hledám 1+1, pokud jsme dva 2+1.
-
El. energie – zbytečně zapnuté spotřebiče, svícení, způsob vaření, případně vytápění. Zbytečně zapnuté PC, Wifi běží, i když ji nikdo nepoužívá.
-
Topení – není cílem šetření, že budete mrznout, ale přetápění nesvědčí nejen peněžence, ale i zdraví. +1 °C navíc: Zhruba o 6 % vyšší účet za teplo. +4 °C navíc (z 20 °C na 24 °C): Zaplatíte téměř o čtvrtinu více
-
Služby – např. praní, perete si sami, nebo si necháte prát? Jak to máte s úklidem? Necháváte si dovážet pravidelně jídlo?
-
Dovolená – nikdy si nepůjčujte na dovolenou. Soutěž s kolegy a sousedy, kdo byl u moře a kdo ne, pokud na to nemáte našetřeno, je cesta do pekel. Vyrážení klínu klínem.
-
Dárky – dárek, i na vánoce není o výši ceny, ale opravdu o projevení toho, že jsme nezapomněli. Půjčka na dárek je stejná cesta do pekel jako u půjčky na dovolenou.
"Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které si nevydělali, za věci, které nechtějí, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi."
