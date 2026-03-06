Petr Hampl: Zázrak Alpha

O amerických Alpha školách založených na umělé inteligenci jsem už psal, že jejich výsledky jsou až neuvěřitelně dobré. Nicméně před pár dny publikovali testové výsledky svých žáků za další pololetí a je to tak skvělé, že se tomu nechce věřit.
- Průměrný školák na škole Alpha toho umí víc než 99 % amerických školáků.
- Jejich žáci dosahují výrazně lepších výsledků i v porovnání s nejdražšími soukromými školami v USA.
- Zvláště dobré výsledky mají v matematice. V předškolních programech dosahují úrovně třetí třídy základní školy a ten náskok už zůstává.
- A co je zvlášť zajímavé: pro jejich žáky jako by neplatil výkonnostní strop. Běžně to bývá tak, že když se dítě dostane na lepší školu, jeho výsledky se zvednou na vyšší úroveň a tam už se drží. Tady jako by žádná vyšší úroveň neexistovala. Výkonnost se zvyšuje plynule.
Připomínám, že školy Alpha fungují tak, že žák stráví každý den dvě hodiny u počítače s výukovým programem založeným na umělé inteligenci a většinu času tráví sportem, výtvarnou výchovou, nácvikem dílenských dovedností apod. Učitelé se starají o motivaci, psychickou pohodu a samozřejmě také o kázeň.
Připomínám také, že školy Alpha jsou vlastně jen první ukázkou toho, co dokáže umělá inteligence ve spojení s neurovědou. Co teprve za pár let! Úpadek vzdělanosti tak může být vyřešen rychleji, než si kdo z nás dokázal představit. Na druhou stranu nelze vyloučit, že s tím budou spojeny vážné problémy, které dnes ještě nevidíme.
(zdroj: petrhampl.com)
