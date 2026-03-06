Petr Hampl: Zázrak Alpha

06.03.2026 9:50 | Glosa
autor: PV

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Zázrak Alpha
Foto: Screen: XTV
Popisek: PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

O amerických Alpha školách založených na umělé inteligenci jsem už psal, že jejich výsledky jsou až neuvěřitelně dobré. Nicméně před pár dny publikovali testové výsledky svých žáků za další pololetí a je to tak skvělé, že se tomu nechce věřit.

  • Průměrný školák na škole Alpha toho umí víc než 99 % amerických školáků.
  • Jejich žáci dosahují výrazně lepších výsledků i v porovnání s nejdražšími soukromými školami v USA.
  • Zvláště dobré výsledky mají v matematice. V předškolních programech dosahují úrovně třetí třídy základní školy a ten náskok už zůstává.
  • A co je zvlášť zajímavé: pro jejich žáky jako by neplatil výkonnostní strop. Běžně to bývá tak, že když se dítě dostane na lepší školu, jeho výsledky se zvednou na vyšší úroveň a tam už se drží. Tady jako by žádná vyšší úroveň neexistovala. Výkonnost se zvyšuje plynule.

Připomínám, že školy Alpha fungují tak, že žák stráví každý den dvě hodiny u počítače s výukovým programem založeným na umělé inteligenci a většinu času tráví sportem, výtvarnou výchovou, nácvikem dílenských dovedností apod. Učitelé se starají o motivaci, psychickou pohodu a samozřejmě také o kázeň.

Připomínám také, že školy Alpha jsou vlastně jen první ukázkou toho, co dokáže umělá inteligence ve spojení s neurovědou. Co teprve za pár let! Úpadek vzdělanosti tak může být vyřešen rychleji, než si kdo z nás dokázal představit. Na druhou stranu nelze vyloučit, že s tím budou spojeny vážné problémy, které dnes ještě nevidíme.

Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných
Petr Hampl: Od bublin k národu
Petr Hampl: Vítr v zádech
Petr Hampl: Mezi fanatismem a racionalitou

 

Zdroje:

https://austinscholar.substack.com/p/austin-scholar-205-alphas-mid-year

https://petrhampl.com

https://www.petrhampl.com/druhy-pohled-z-15-8-o-skolach-budoucnosti/

https://www.petrhampl.com/plna-verze-druheho-pohledu/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Nemyslíte, že je v zájmu lidských životů zamezit tomu, aby měl Írán jaderné zbraně?

Jak byste tomu zamezila vy, když po dobrém asi s Íránem jednat nejde? Je pravda, že tam, kde USA zaútočili nevznikla demokracie, ale ta tam nebyla ani před tím. Co vám tedy tak moc vadí na tom zásahu? Vím, že ho zatím odsuzují právě snad jen komunisté a jejich sympatizanti, samozřejmě Putinem počína...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vášeň jako dovednost Vášeň jako dovednost Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Feng Biao: Ti, kdo se snaží vracet běh dějin zpět, budou dějinami odvrženi

10:20 Feng Biao: Ti, kdo se snaží vracet běh dějin zpět, budou dějinami odvrženi

Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je nedílnou součástí území Číny. Vláda Čínské lidové …