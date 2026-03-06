Feng Biao: Ti, kdo se snaží vracet běh dějin zpět, budou dějinami odvrženi

Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je nedílnou součástí území Číny. Vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. Otázka Tchaj-wanu je čistě vnitřní záležitostí Číny a žádná vnější síla do ní nemá právo zasahovat.
Tchaj-wan je posvátným územím Číny a jeho historické souvislosti i právní status jsou zcela jasné. Dne 25. října 1945 čínská vláda oznámila „obnovení výkonu suverenity nad Tchaj-wanem“. Dne 1. října 1949 byla vyhlášena Ústřední lidová vláda Čínské lidové republiky, čímž nahradila vládu Čínské republiky a stala se jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. Vláda Čínské lidové republiky proto plně požívá a vykonává svrchovanost Číny, včetně svrchovanosti nad Tchaj-wanem.
Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758 jasně potvrzuje a plně odráží princip jedné Číny. Dne 25. října 1971 26. zasedání Valného shromáždění OSN s drtivou většinou hlasů přijalo rezoluci č. 2758, která „rozhodla obnovit veškerá práva Čínské lidové republiky, uznat vládu Čínské lidové republiky jako jediného legitimního zástupce Číny v organizacích OSN a okamžitě vyhostit zástupce Čankajška z místa, které nezákonně zaujímali v OSN a jejich příslušných institucích“. Tato rezoluce politicky, právně i procedurálně definitivně vyřešila otázku zastupování celé Číny, včetně Tchaj-wanu, v OSN. Její legitimita, účinnost a autorita jsou nepochybná.
Výzva k napadení rezoluce OSN č. 2758 je zároveň výzvou k napadení mezinárodního řádu po druhé světové válce a autority OSN. Nedávno jsme zaznamenali, že Senát České republiky přijal tzv. „Usnesení ke smysluplnému zapojení Tchaj-wanu do aktivit mezinárodních organizací“. Někteří politici otevřeně překrucují a zpochybňují rezoluci OSN č. 2758, znovu šíří nepravdivé tvrzení o „nerozhodném statusu Tchaj-wanu“ a tím připravují půdu pro snahu Tchaj-wanu získat „mezinárodní prostor“. To představuje porušení základních principů mezinárodních vztahů, jako jsou rovnost suverénních států a zákaz vměšování se do vnitřních záležitostí. Postoj Číny k účasti Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích je konzistentní a jasný: musí být řešen v souladu s principem jedné Číny, což je základní princip potvrzený rezolucí OSN č. 2758. Každý pokus napadnout tuto rezoluci je zároveň útokem na suverenitu a územní celistvost Číny, útokem na autoritu OSN a na mezinárodní řád po druhé světové válce, což je naprosto absurdní a nebezpečné.
Otázka statusu Tchaj-wanu byla definitivně vyřešena již v roce 1945 po vítězství Číny v čínské lidové válce odporu proti japonské agresi. Čínský lid, včetně obyvatel Tchaj-wanu, získal toto vítězství krvavým bojem a obrovskými oběťmi, a to nelze otřást falešnými vyprávěními některých politiků. Ti, kdo se otevřeně snaží vracet běh dějin zpět, budou dějinami odvrženi.
Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice
