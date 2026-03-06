Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý

06.03.2026 18:24 | Glosa
autor: PV

Agentura Reuters nám sděluje, že nám Ukrajinci tají, jak na tom jsou. Rusové po celou zimu ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Jedním z důvodů, je podle Reuters fakt, že Ukrajinci mají několik stíhaček F-16, ale nemají je čím nakrmit. Americké stroje jsou staršího typu a navíc nemají krmení.

Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý
Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Co je to „staršího typu“ nám už agentura nesdělí. Ale asi budou ve vzduchu snadněji identifikovatelné, tedy laicky řečeno sestřelitelné?

Zlatými záchody se střílet nedá? Rakety nejsou na skladě, nebo jsou, ale Ukrajina a její prezident prošustrovali miliardy, dalo by se říci, a doslova se z toho podělali?

Teoretická otázka.

Který prezident země je horší. Ten, který tvrdí, že on za to nemůže, protože o korupci nevěděl, nebo ten, který je součástí korupce a kryje své spolupracovníky?

Agentura Reuters nedokázala zjistit příčinu nedostatku, ani to, zda zpoždění byla způsobena otálením na straně USA nebo Evropy.

A tak mi reportéři z agentury Reuters připomenuli vtip, který platil před rokem 1989 a jak se ukazuje, je napříč světem nadčasový.

Vtip:

Když umřel Brežnev, bylo mu nadpozemským soudem sděleno, že spáchal tolik hříchů, že nemůže jít do nebe, ale do pekla.

Předseda onoho nadpozemského soudu mu sdělil, že si ale může vybrat mezi peklem socialistickým a kapitalistickým.

Brežněv usoudil, že celý život zasvětil socialismu, tak po smrti by chtěl být v pekle kapitalistickém a zeptal, se jak to tam chodí.

Předseda soudu mu sdělil, že bude ležet na fakírském loži a bude přes něj jezdit nepřetržitě parní válec.

To se Brežněvovi nelíbilo a řekl, že by raději tedy zůstal v socialistickém pekle, jak to chodí tam.

Předseda soudu mu sdělil, bude ležet na fakírském loži a bude přes něj jezdit nepřetržitě parní válec.

"Ale v tom nevidím rozdíl", rozohnil se soudruh Brežněv.

Předseda soudu ho okamžitě vyvedl z omylu.

"Zatím co v kapitalistickém pekle tento proces funguje nepřetržitě, v socialistickém pekle vůbec.

Důvodem je, že když je fakírské lože v pořádku, je pokažený parní válec. Když funguje parní válce, brousí se, nebo došly hřebíky. A když jsou hřebíky a parní válec, tak se rozbije prkno. A tak to jde neustále dokola."

Co si asi vybral soudruh Brežněv?

Výroky o tom, že Rusko nemůže vojensky porazit NATO, opakovaně zaznívají od nejvyšších představitelů Aliance.

Ale my, občané NATO můžeme klidně spát.

Cvičení s názvem Hedgehog 2025 se zúčastnilo více než 16 tisíc vojáků z 12 členských zemí NATO.

Ukrajinci s drony hráli nepřítele a zmatení vojáci aliance nedokázali účinně reagovat.

Deset Ukrajinců vyřadilo 17 obrněnců za půl dne.

Podle několika zdrojů jeden z velitelů při pozorování průběhu cvičení poznamenal: „Jsme v pr*eli.“

A to si jen hráli na válku…..

Ze kterého pekla se ozývají nejvyšší představitelé NATO a ve kterém pekle se nachází agentura

A teď už čekám, kdy cenzura zakáže pohádku „S čerty nejsou žerty“

“Já to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku!”

Aktuálně. „Já to řeknu tatínkovi, a ten vás napadne bez vyhlášení války“ a „Dobrého vojáka Švejka“.

Slavnou hlášku Jaroslava Haška, kterou vložil do úst Švejka „Co blbnete, vždyť jsou tady lidi!“, bych poopravil.

„Co blbnete, vždyť jsou tady TAKY lidi!“

A kdy nynější opozice prohlásí Jaroslava Haška za Putinovce?

Psali jsme:

Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici
Jiří Halík: Socialisticky pracovat, kapitalisticky žít aneb Piráti všech zemí, spojte se
Jiří Halík: Kdo chce s mudrci seděti, musí se naučit mlčeti
Jiří Halík: Může být farizej prezidentem a prezident farizejem?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Halík , Ukrajina , Zelenský

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Projekt E6

Narovinu věříte tomu, že ať by byl u vlády kdokoliv, že by těch 6 zemí stálo o to, aby se do projektu zapojila i ČR? Já myslím, že o nás v EU nestojí. A co říkáte na to, jak se EU čím dál víc štěpí a vytváří se uvnitř ní jakési koalice států? Není to úplně v rozporu s tím, proč EU vznikla?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vášeň jako dovednost Vášeň jako dovednost Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý

18:24 Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý

Agentura Reuters nám sděluje, že nám Ukrajinci tají, jak na tom jsou. Rusové po celou zimu ničí ukra…