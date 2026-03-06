Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý

Co je to „staršího typu“ nám už agentura nesdělí. Ale asi budou ve vzduchu snadněji identifikovatelné, tedy laicky řečeno sestřelitelné?
Zlatými záchody se střílet nedá? Rakety nejsou na skladě, nebo jsou, ale Ukrajina a její prezident prošustrovali miliardy, dalo by se říci, a doslova se z toho podělali?
Teoretická otázka.
Který prezident země je horší. Ten, který tvrdí, že on za to nemůže, protože o korupci nevěděl, nebo ten, který je součástí korupce a kryje své spolupracovníky?
Agentura Reuters nedokázala zjistit příčinu nedostatku, ani to, zda zpoždění byla způsobena otálením na straně USA nebo Evropy.
A tak mi reportéři z agentury Reuters připomenuli vtip, který platil před rokem 1989 a jak se ukazuje, je napříč světem nadčasový.
Vtip:
Když umřel Brežnev, bylo mu nadpozemským soudem sděleno, že spáchal tolik hříchů, že nemůže jít do nebe, ale do pekla.
Předseda onoho nadpozemského soudu mu sdělil, že si ale může vybrat mezi peklem socialistickým a kapitalistickým.
Brežněv usoudil, že celý život zasvětil socialismu, tak po smrti by chtěl být v pekle kapitalistickém a zeptal, se jak to tam chodí.
Předseda soudu mu sdělil, že bude ležet na fakírském loži a bude přes něj jezdit nepřetržitě parní válec.
To se Brežněvovi nelíbilo a řekl, že by raději tedy zůstal v socialistickém pekle, jak to chodí tam.
Předseda soudu mu sdělil, bude ležet na fakírském loži a bude přes něj jezdit nepřetržitě parní válec.
"Ale v tom nevidím rozdíl", rozohnil se soudruh Brežněv.
Předseda soudu ho okamžitě vyvedl z omylu.
"Zatím co v kapitalistickém pekle tento proces funguje nepřetržitě, v socialistickém pekle vůbec.
Důvodem je, že když je fakírské lože v pořádku, je pokažený parní válec. Když funguje parní válce, brousí se, nebo došly hřebíky. A když jsou hřebíky a parní válec, tak se rozbije prkno. A tak to jde neustále dokola."
Co si asi vybral soudruh Brežněv?
Výroky o tom, že Rusko nemůže vojensky porazit NATO, opakovaně zaznívají od nejvyšších představitelů Aliance.
Ale my, občané NATO můžeme klidně spát.
Cvičení s názvem Hedgehog 2025 se zúčastnilo více než 16 tisíc vojáků z 12 členských zemí NATO.
Ukrajinci s drony hráli nepřítele a zmatení vojáci aliance nedokázali účinně reagovat.
Deset Ukrajinců vyřadilo 17 obrněnců za půl dne.
Podle několika zdrojů jeden z velitelů při pozorování průběhu cvičení poznamenal: „Jsme v pr*eli.“
A to si jen hráli na válku…..
Ze kterého pekla se ozývají nejvyšší představitelé NATO a ve kterém pekle se nachází agentura
A teď už čekám, kdy cenzura zakáže pohádku „S čerty nejsou žerty“
“Já to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku!”
Aktuálně. „Já to řeknu tatínkovi, a ten vás napadne bez vyhlášení války“ a „Dobrého vojáka Švejka“.
Slavnou hlášku Jaroslava Haška, kterou vložil do úst Švejka „Co blbnete, vždyť jsou tady lidi!“, bych poopravil.
„Co blbnete, vždyť jsou tady TAKY lidi!“
A kdy nynější opozice prohlásí Jaroslava Haška za Putinovce?
