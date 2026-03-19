Pavel Foltán: Agenti s teplou volbou?

19.03.2026 15:39 | Glosa
autor: PV

Všechno souvisí se vším. A nejen podle pana Wericha „všechno je jinak“. Všechno je „tak, jak ma byt, protože tak je to spravne“. A v tomhle státě (a nejenom v něm, ale i v okolí včetně Eurosajuzu) to už brzy bude tak, jak bude chtít lid – čili občan, volič a daňový poplatník. Tedy ten skutečně odnikud zvenčí nedotovaný, „neziskový“, ergo ten, co musí vyžít jen z tvrdě zdaněné mzdy za vlastní práci – a z toho navíc živit i ty tzv. ne/ziskovky. Řečeno s hláškou z filmu: „Chce se mi zvracet.“ A lidi to už dávno vědí. A už dávno tomu státu přestali slepě věřit. Proč? Protože jak pravil pan Werich: „Lidi jsou lidi.“

Popisek: Pavel Foltán

Lidi už dávno nevěří tomu, co jim „agenti s teplou volbou a spojené bůkmejrkovny“ (vtipná metaforka z nevyčerpatelnosti rezervoáru CZ vox populi) hážou do krmelců a (b)lijou do koryt zejména v době těch předvolebních kampaní, kdy ty jejich vařby těch jejich volebních gulášů vyzvrátily už nejednu míru a úroveň stravitelnosti. Je tu řeč o lidech, co ještě mají svůj vlastní zdravý úsudek pomocí vlastního „selského rozumu“. Čili je tu řeč o lidech, co si ještě nenechali vymýt mozky masmediálním humusem a tu dutinu mezi ušima pak zaneřádit břečkou lží. A množina těchto lidí v jejich součtu dává ten CZ lid (suma sumárum). A s tímhle faktem teď a tady asi už nikdo nic moc nenadělá. Ergo ani nikdo z těch „géblsků nové doby“. A není divu, že lidi, ani LID už jim tady dávno nevěří. Proč? Inu, tak např.:

V genomu lidu a jeho letitých a generačních zkušeností jsou axiomy se symbolikou pro rychlou orientaci (typu „agenti s teplou vodou“). A v tom už 36 let v CZ prostředí nekoloniální verze kapitalismu 19. století to bylo dotaženo k dokonalosti např. přes rozkradení důchodového fondu a nastolení kulis tzv. „třetích pilířů“ důchodových „systémů“ apod. teplých vod, ale i různých systémů zdravotních pojištění, i všech těch jiných pojišťoven, sociálek, atd. Je tam hafo děr jak v ementálu, přičemž „ryba smrdí od hlavy“ a ono časem vyhřezne na povrch i tohle. A pak to „hezky česky od podlahy“ spláchne studená sprcha v rukou lidu (těch teplých vln těch agentů s tou teplou vodou bylo za těch 36 let už dost – přinejmenším přes čáru ponoru vládních kocábek typu Titanic). A bůkmejkři mají politiku jako svou komoditu (gembl-byznys):

Hlásné trouby a hlásní troubové (ať se jim to genderově rýmuje v té jejich henté oné „vyváženosti“) hlásně troubí z bulvárních a jiných pavlačí mééédyja mejnstrýmu ty jejich píár a skrytě reklamní kolovrátky až hanba – ve stylu pouťových vyvolávačů, prodavačů štěstíček v krabičce za kačku a horoskopů, co za burák tahají papoušci z krabic od čehokoliv, nakašírovaných krepákem. Obsah je šumák – hlavně, že burani a jejich dětičky to sežerou a zaplatí. Tenhle notoricky motorickoautomatický model se už po staletí nemění – a spíš se ještě zdokonaluje za předchozí 3 desetiletí (poslední dobou se navíc hodně trapně a mohutně předraženě „digitalizuje“ – řečeno s hláškou z filmu se strýcem Pepinem „jak u blbéch na dvorku“). Totiž – celá ta tzv. „zbytková“ (a pro některá ta jelita z těch j-elit) republika hlasuje úplně jinak, než Praha & střední Čechy, což j-elitům nevadí, protože i s tím si v gomoře myš při sčítání hlasů poradí.

A vox populi se i přes to a o to intenzivněji aktuálně ptá (mimo jiné) např. i na tohle:

Jaká (ve skutečnosti) je zájmová a vlastnická struktura těch loby firem, co dělají ty „průzkumy“ toho mínění vč. těch předvolebních preferencí? Kdo jmenovitě je v jejich vedení? Jaké jsou synergie s marketingem gembl-byznysu bůkmejkrů & spol.?

Kdo a z čeho ty firmy platí? (Zveřejnit celou strukturu toků těch peněz – jmenovitě > čili „sleduj tok peněz“). Jaká je technologie těch jejich průzkumů? (Přesně podrobně a jmenovitě.) Jaká je odpovědnost oněch firem a lidí v jejich vedení vůči veřejnosti a jejímu zájmu? Kdo a jak provádí kontrolu jejich činnosti a výsledků té činnosti podle kritérií zájmu veřejnosti? (Přesně, konkrétně a jmenovitě.) A co ta zpětná vazba?!? 

Proč mediální mainstream otrocky přebírá „výsledky“ propagandy těch firem a proč ty regulační orgány (jako jsou např. Rada ČT, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada ČTK, aj.) neprovádějí důslednou kontrolu v tom směru a v zájmu veřejnosti. A proč neinformují veřejnost (jak průběžně, tak i aktuálně)? A k čemu tedy za stávající situace ty orgány jsou? Jak se starají také o tu zákonem (sic!) určenou podmínku té objektivity a vyváženosti zpravodajství, publicistiky, atd. v těch médiích, zejména těch médiích té tzv. „veřejné služby“ (čili ČT, ČRo, ČTK) i jejich elektronických mutací. Ale týká se to rovněž privátních médií v celém spektru technologií přenosu.

Těch otázek je dost. A odpovědi? Co dělá stát a jeho „odpovědné“ orgány a orgáni? Času rychle ubývá jak písku v přesýpacích hodinách. A trpělivost lidu taky už dávno není nekonečná. To jen ta rádoby vrchnostenská j-elita si bláhově myslí a namlouvá, že to tu má urozeně na věky věků. Haha! Už na podzim tady budou komunální volby a zároveň převolba třetiny senátorských křesel. A vox populi se ptá: „Kdo si vsadí na tu kavárenskou „pravda-lásku“ a na udržení těch jejích současných pozic? Leda tak blázen, co mu docent Chocholoušek zapálí koudelku.“ Bůkmejkrovny všech šméček spojte se?!?  

