Petr Hampl: Ideály a porodnost

Včera a předevčírem jsem tu psal o poklesu porodnosti, logicky se nabízí otázka, proč jsem úplně vynechal otázku ideologií. Když se třeba holkám vykládá, že svou bezdětností zachrání planetu, tak by to mělo způsobit snižování porodnosti.
Proč to tak nefunguje? Protože příčinnost působí opačným směrem! Na začátku je základní nastavení pro bezdětnost. To znamená, že jsou ženy, kterým to připadá racionální a které mají takové vzory ve svém okolí. Teprve tohle základní nastavení je otevírá pro ideologii, které by se ta holka jinak vysmála.
Nabídněte jí doživotní rentu ve výši dvojnásobku průměrného platu za porození dvou dětí a uvidíte, jak rychle obavy o planetu zmizí.
Aby nedošlo k mýlce, to není můj názor, ale závěr slavné práce The Case for Motivated Reasoning a spousty dalších. V současné sociální psychologii pravděpodobně nenajdete nikoho, kdo by si myslel, že ideály jsou příčinou a jednání následkem.
Tři kontrolní otázky:
Vyvrací tenhle pohled něco z toho, co jsem napsal dříve? Samozřejmě. Když jsem byl příliš mladý na to, aby moje krystalická inteligence mohla být rozvinutá (třeba ve čtyřiceti letech), papouškoval jsem poučky filosofů, podle nichž rozhodují myšlenky a představy. A vůbec jsem se tehdy nezamýšlel nad tím, jestli to jde dohromady s pozorovatelnými fakty. Pochybnosti se dostavovaly až později. S nimi přišlo další studium a změna názoru.
Můžeme formulovat nějaké obecné pravidlo? Porodnost je dána ekonomickými faktory. Pokud jsou formovány i kulturou a zvyklostmi, pak zvyklostmi takovými, které mají ekonomické důsledky (třeba že je zvykem, aby širší příbuzenstvo finančně vypomáhalo těm, kdo mají malé děti). Myšlenky a ideály mohou způsobit, že se změny ekonomického prostředí projeví se zpožděním, ale nemohou je zastavit.
Prognóza: Pokud by se vláda nějaké země odhodlala k opravdu masivní podpoře rodičovství nebo pokud by změnila důchodový systém tak, že by výše důchodu byla odvozována převážně od počtu dětí platících daně, trend porodnosti by se zcela změnil. Ovšem změna by se projevila nejdříve po 10–15 letech, možná ještě později. Protože žádná vláda takovou odvahu nenajde, bude porodnost nadále klesat.
(zdroj: petrhampl.com)
