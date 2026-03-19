Jana Šťastná: Benešovy dekrety jsou v ohrožení. Zastavme konání sjezdu „sudeťáků“

Posselt při debatě zkritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána, německou stranu AfD i ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle něj v Evropě neexistuje stát, v němž by žil jediný národ jediného jazyka.
Bernd Posselt zároveň na univerzitě rozdával brožuru „Sudetští Němci, naše historie, naše kultura, náš život“, ze které jasně vyplývá, že o žádné smíření nejde. Na 12. straně brožury je kapitola s názvem: BEZPRÁVÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ, kde se mimo jiné píše:
„Diskriminující Benešovy dekrety a tzv. Amnestijní zákon jsou dodnes součástí českého právního řádu a platí fakticky dále. Sudetoněmecké krajanské sdružení se zasazuje o překonání zvrácenosti vyhnání a o zhojení této křivdy na základě spravedlivého vyrovnání."
Je to nehorázný útok na Postupimské dohody a Benešovy dekrety, snaha o jejich prolomení!!!
Z českých činitelů se konference účastnili Milan Uhde, Petr Pithart - bývalý premiér a bývalý dlouholetý předseda Společnosti Bernarda Bolzana, která se od 90. let věnuje „podpoře“ česko-německých vztahů, dále senátor Stanislav Balík (za ODS) a další.
22.11.2025 (všimněte si obou datumů - konání konference i diskusního fóra - kde jsou čísla 11 a 22) se konala na ministerstvu zahraničních věcí v Praze výroční konference Česko-německého diskusního fóra, kde Berndt Posselt prohlásil, že uspořádání sjezdu sudetských Němců v Brně v příštím roce pokládá za logický krok v harmonickém vývoji vzájemných vztahů mezi ČR a Německem v poslední době.
Do Brna sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno. Rada města Brna poskytla na provoz spolku Meeting Brno v letech 2018–2021 částku 11,4 milionu korun. Dále pak na období 2025–2027 částku 9 mil. korun. Dále pak hejtmanství Jihomoravského kraje dotaci na období 2025–2028 6 mil. korun. Tedy v celkové výši 26,4 mil. Korun. Sjezd se má konat od 22.5. do 25.5.2026 v areálu Brněnského výstaviště. (Podle některých informací se sjezdu má účastnit až 10 tisíc sudetských Němců.)
Spolupředseda rady diskusního fóra Rudolf Jindrák věří, že se akce připraví tak, aby byla pochopena jako příspěvek ke vzájemnému porozumění, sdělil ČTK (to je výsměch).
Jako reakce na konání sjezdu v Brně vznikla společnost Obrana národa 2, kde je zastoupena řada vlasteneckých spolků, hnutí a jednotlivců. Její člen Bronislav Sedláček pro Parlamentní listy prohlásil:
„Sjezd Sudeťáků v České republice představuje popření výsledků 2. světové války v celém rozsahu včetně popření Postupimských dohod. Na Slovensku byl přijat zákon, umožňující stíhat každého, kdo bude Benešovy dekrety zpochybňovat. Tamější politici „mají koule“. Ti naši jsou v hlubokém předklonu připraveni s nataženou dlaní, nebo vyhlížející správný otvor, kam by mohli strčit svou hlavu. Pokud se někdo chce s někým usmířit, měl by začít omluvou. Omluvou za příkoří a bezpráví, která způsobil. Ale tento spolek pokračuje v útocích na českou státnost.
Z pohledu německého národa jsme vždy byli, jsme a budeme podřadnou skupinou vhodnou k vykořisťování a poněmčení proto, abychom pro svého západního souseda mohli dobře a hlavně levně pracovat.
28. 2. 2024 vešla v platnost část III. Evropské charty regionálních či menšinových jazyků za účelem zvýšit ochranu němčiny v ČR. Z nových povinností českého státu např. plyne:
- dvojjazyčné vyučování ve všech veřejných mateřských, základních i středních školách v příslušných okresech
– toto vzdělávání nesmí být omezeno počtem zájemců (tedy povinně ve všech školách)
– k čemuž se stát zavazuje vyškolit učitele
– vytvoření podmínek pro soukromé i veřejnoprávní vysílání v němčině
– podpora německé kultury i v rámci propagace českého národa v zahraničí
– stát se zavazuje vystupovat proti praktikám, které brání použití němčiny v hospodářském (např. úředníci), ale i kulturním životě – takže budeme mít všichni povinnou němčinu?
Na pravidelných schůzkách společnosti se projednávají budoucí akce.
Jediným možným způsobem, jak zastavit postupnou likvidaci českého národa je rozhodné vystoupení občanů proti konání sjezdu. Například již účastí na vzpomínkových akcích u příležitosti zahájení okupace z roku 1938 dne 15. 3. 2026 v Brně (ulice Křenová) a Praze (na Václavském náměstí 14 h.). Dále pak 28. 4. 2026 u Jošta na Moravském náměstí v Brně v 16 hodin. A další akce, zejména pak besedy s přeživšími z 2. svět. války. Jiné akce budou následovat, zejména v období konání rozvratného sjezdu. Vše vyvrcholí 24. 5. 2025 pochodem a demonstrací proti Sudeťákům na Dominikánském náměstí v Brně.“
Dále je také v plánu 22. května od 9 hod. u hlavního vstupu na brněnské výstaviště symbolické blokování vstupu na jednání sudetských Němců v pavilonu A. Po skončení akce přesun na nám. Svobody, kde ve 14 hod. začne mini mítink.
