Jiří Kuchynka: Trestní oznámení na „řádné hospodáře“ z Ústeckého kraje

Již tři roky od začátku plnění veřejné zakázky na výběr dopravců v Ústeckém kraji bojuji za lepší mzdové sociální a pracovní podmínky řidičů autobusů. Výsledkem nejen mého boje je to, že jsme spolu s OSD a ČSSD dosáhli nařízení vlády, které přesunulo řidiče autobusů v celé ČR do 5. skupiny prací a tím se podařilo zvýšit mzdy a odměny za čekání pro řidiče autobusů.

Ústecký kraj, krom navýšení v rámci tzv. De minimis (5,7 mil.), nařízení vlády zcela ignoroval a razil způsob, „máte uzavřenou smlouvu – plňte ji“. Neustále, po celé tři roky, mne i mé kolegy kraj přesvědčoval, že na navýšení mezd řidičů nemůže přidat, že to je legislativně nemožné a musí se cituji: „chovat s péčí řádného hospodáře“. Poté co smlouvy vypověděli 3 ze čtyř dopravců, se zrodil nápad Dopravní společnosti Ústeckého kraje (dále jen DSÚK). Dosavadní největší dopravce (TD BUS), díky největšímu podílu na dopravě v UK, nebyla nadála schopná, bez pomoci kraje, splnit závazky vůči zaměstnancům a nabídla Ústeckému kraji možnost, že při mírném zvýšení CDV (ceny dopravního výkonu na 1 km na cca 38 Kč/1 km) může jezdit dál. Změny, nařízení vlády, žádná společnost nezapříčinila a nemohla s ním tedy ve svých nabídkách v roce 2013 počítat. Vedení Ústeckého kraje situaci vyhrotilo až před samotný pád dopravce do insolvence, před reálnou možnost zastavení dopravy v ÚK. Pan Komínek, radní pro dopravu za KSČM, a pan Franěk, vedoucí odboru dopravy, se neustále zaklínají správným hospodářem a uzavřenými smlouvami, které jsou prý pro kraj výhodné, situaci do poslední chvíle neřeší.

Velice mne proto překvapilo, že kraj pod rouškou krize, kterou sám dlouhým otálením způsobil pronajímá vozy, které naprosto nesplňují požadované standardy DÚK (Doprava Ústeckého kraje).

Tyto vozy nejen, že nejsou nízkopodlažní, bez klimatizace, ale také nemají odbavovací zařízení a v neposlední řadě jako pohonné médium používají naftu, volí tedy vozidla jezdící na výrazně dražší, a navíc neekologické palivo. Tyto vozy byly pronajaty už od 1. 9. 2018, i když jejich potřeba vznikla až od 15. 9. 2018, a to ještě ne v plném rozsahu, jelikož na všechny vozy nebyli řidiči. Dokonce pak, podle mých informací, potřeba těchto vozů nevznikla ve skutečnosti vůbec, jelikož vozidla doposud jezdící v Ústeckém kraji, plně odpovídající standardům kvality a požadavkům kraje, byly kraji již měsíc dopředu nabídnuty k pronájmu za významně nižší cenu, než si pak kraj, jiné vozy pronajal. Podle mých informací pak DSÚK díky těmto krokům dnes dosahuje ceny více než 60 Kč/1 km. Pokud je zde zájem vedení Ústeckého kraje, létání peněz oknem, nikomu to nevadí a „řádný hospodář“ není důležitý?

Mně jako zástupci řidičů je lhostejné, v jakém dresu řidiči jezdí, pro mne bylo vždy důležité to, aby byli odměňováni tak, jak si jejich odpovědná a náročná práce zaslouží. Co ale vidíme dnes v Ústeckém kraji? Drahou neefektivní dopravu, ve které nejen, že řidiči jsou v základu odměňováni stejně jako u minulého zaměstnavatele, který se na rozdíl od představitelů kraje alespoň snažil o zlepšení jejich odměňování. Ale v důsledku toho odchází další nemalá skupina řidičů z tohoto segmentu dopravy. Výsledkem tedy je nefungující doprava, která oproti původnímu stavu ještě způsobuje Ústeckému kraji obrovskou finanční škodu. Mám za to, že si tu politici spolu s úředníky Odboru dopravy pořídili drahé hračky a pravděpodobně i zahráli nemalou „malou domů“ na vrub Ústeckého kraje a problém s chybějícími a nedoceněnými řidiči autobusů se nevyřešil, naopak dále prohloubil.

Proto dnes podám trestní oznámení na policii ČR a Vrchní státní zastupitelství do Prahy, aby bylo řádně vyšetřeno mé podezření o škodě, která dle mého názoru Ústeckému kraji vznikla. Neboť z níže uvedeného vyplývá, že kraj si mohl vybrat daleko levnější variantu od původního dopravce.

Z veřejně dostupného registru smluv jsem zjistil následující:

Na základě smlouvy z 31. srpna 2018 si Ústecký kraj pronajal počínaje 15. zářím 2018 do oblasti Ústecko následující vozidla od společnosti OverLine s.r.o. z koncernu BusLine:

3 nízkopodlažní, maximálně pětileté autobusy za měsíční nájem 66.232,- Kč, resp. 66.149,- Kč.

5 nízkopodlažních, třínápravových, maximálně pětiletých autobusů za měsíční nájem 102.427,- Kč.

Jde o menší část autobusů, které dosud v oblasti Ústecko používala společnost TD BUS a.s. (dříve BusLine a.s.). Jedná se vozidla dosavadního dopravce. Jde tedy o autobusy plně vybavené podle standardů Dopravy Ústeckého kraje.

Taktéž 31. srpna 2018 si Ústecký kraj pronajal od společnosti IT global s.r.o. z koncernu ICOM, ale již počínaje 1. září 2018.

28 nových autobusů za měsíční nájem 7.500,- EUR (192.000,- Kč), který se měsíčně snižuje vždy o 500 EUR (12.800,- Kč), a případně až od ledna 2020 bude činit až do konce nájmu 1.000,- EUR (25.600,- Kč) měsíčně.

9 starších, maximálně šestiletých vozidel za měsíční nájem 3.500,- EUR (89.600,- Kč) v září až listopadu 2018, a poté 3.000,- EUR (76.800,- Kč), počínaje prosincem 2018 až do konce nájmu

a

5 vozidel se stářím více než šest let za měsíční nájem 3.000,- EUR (76.800,- Kč) v září až listopadu 2018, a poté 2.500,- EUR (64.000,- Kč), počínaje prosincem 2018 až do konce nájmu.

Jde o autobusy, které podle mých informací až na jednotlivé výjimky dosud v Ústeckém kraji nasazeny nebyly a jde tedy o autobusy nepřizpůsobené podle standardů Dopravy Ústeckého kraje.

Odkazy na smlouvy:

OveLine ZDE

IT global ZDE

Jiří Kuchynka

předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

