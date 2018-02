Jiří Macků: Strach a zmar kulturní scény

„Tak nám zabili Drahoše, paní Kornová!“ otráveně zamejloval Jan Hrušínský kolegyni, sesul se do křesla, složil hlavu do dlaní a začal vážně uvažovat o emigraci.

Strach a zmar zavládl na kulturní scéně. Po prknech a pódiích, jež znamenají místní svět, se plouží zdrchané postavy strhaných obličejů a prázdného pohledu. Nedopadl však na ně výsledek nevydařeného konkurzu či kritikou sepnutá role, to jenom zarudlýma očima nepřestávají nechápavě zírat na numero 51,36%. Bez rozdílu věku, pohlaví (leč s výrazným podílem toho dámského), talentu, výše honorářů a domovských scén.

Jsou známí, populární, jejich názor je zajímavější (oni sami si navíc myslí, že rovněž důležitější) než nás ostatních též voličů, lidí obyčejných, většinou neotitulovaných a nevytleskávaných, členů obrovské množiny leckdy pohledem ´těch shora´ označované jako plebs (ve starověkém Římě svobodné leč bezprávné obyvatelstvo, chudina, prostý lid). Proto víc než kohokoli jiného se jejich názory objevují v médiích, v těch bulvárních na prvním místě. Tak jako v Blesku pod výmluvným otazníkem Hromadná emigrace po výhře Zemana?. Mají pochopitelně právo vyjádřit se jako každý jiný, ale právě jim, kteří jsou zvyklí spíše deklamovat texty druhých, by víc slušelo, aby se zapřemýšleli nad myšlenkami vlastními. Člověk se potom nestačí divit, kde se v nich bere tolik nespokojenosti, zklamání, výhrad, zlé zlosti. A to jenom proto, že více než polovina jejich potenciálních diváků a posluchačů se v prezidentské volbě zachovala jinak, než jak si sami představovali.

Tak například NATÁLIE KOCÁBOVÁ byla výsledky tak znechucená, že až prý vypěnila; pěna u úst však nikdy nesvědčí o dobrém psychickém stavu. Krutě nespokojená je rovněž začínající hvězdička, dcera klarinetového mága, byť sotva může srovnávat, jelikož ve svém věku ze společenského života zatím vnímá sotva poslední prezidentskou pětiletku. To si naopak může dovolit princezna v důchodu EVA HRUŠKOVÁ, která mnohé rodiče svých dětských diváků veřejně nařkla z toho, že – jdouce za svým vůdcem (!) - volili hulvátství. Dáma má nesporně nárok na vlastní žebříček vůdcovských hodnot, vždyť zažila i všechny předchozí Gottwaldem počínaje až po Husáka. Stejně tak bídně je na tom bývalý prezident České Miss a kšeftsman s ženskou krásou MILOŠ ZAPLETAL, jemuž prý dokonce stud z ´prezidentského kolegy´, toho staronového občanského, vydrží hned celou pětiletku.

A tak semknuty ve svorném šiku vyrazily dobré tři čtvrtiny kulturní scény proti antikandidátu svého kandidáta. Je to skvělé, máme demokracii a tak každý může říkat (a co jenom říkat, i z plna hrdla urážet) všechno a na všechny, včetně nejvyššího ústavního činitele. Mnozí jsou přitom ovšem svými názory tak ´zajímaví´, že by bylo rozhodně rozumnější nechat si je na doma i s jejich rodinným máslem na hlavě. Již připomenutá ANNA SLOVÁČKOVÁ napsala, že je jí smutno, a vzkázala těm, kteří nešli volit, že doufá, že se stydí. Proč se však také nesvěří, zda se nestydí i za chování svého otce? Podobně znechucená KATEŘINA KORNOVÁ uvedla, že neví, jestli má dříve brečet nebo zvracet (aniž by upřesnila, zda i nad sebou). Byli totiž svého času tací sexuální měkotové, jimž se zase neudělalo volno při publikovaných fotografiích této dnešní bojovnice za morálku v politice, jež se veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví a náboženství nabízela v nejrůznějších polohách s detailními záběry její pussy sem-pussy tam.

Zpěvák RADEK BANGA, pro něhož je prezident sprostý opilec, sice dosud veřejný pohled na obdobný vlastní orgán nenabídl, zato z orgánu hlasového chrlí texty vyšperkované sprosťárnami nejvyšší ´umělecké´ úrovně. Dcera Michala Suchánka, další z nesporných inteligenčních monumentů kulturní scény, dokonce své pocity neznalého a nezkušeného teenagera přirovnala k pocitům jednoho rakouského historika, jenž přežil Osvětim. Měla by se tam BERENIKA SUCHÁNKOVÁ raději jet sama podívat, aby děvucha věděla, na jakém že tématu se tak ztrapňuje. Nejlíp se tam vydat s dědou, jenž by dlouhou cestu zpestřil vzpomínáním, jak díky spolupráci s StB coby sportovní redaktor Čs. televize sjezdil celý svět. Bylo by to jistě dojemné vzpomínání na časy, kdy takový Miloš Zeman nemohl ani pořádně otevřít pusu, natož publikovat. Přidal se i jeden rozoumek zahraniční: jistá herečka VLASTINA SVÁTKOVÁ, jež si slušně vydělává v zemi českého prezidenta, je frustrovaná z toho, že ho nepomohla z Hradu dostat: „Moc mě mrzí, že jsem Slovenka a nemohla jsem českého prezidenta volit. Je to katastrofa.“

Pochopitelně zdaleka ne všichni představitelé oněch čtyř kategorií Umělec – umělec – „umělec“ - šmírák byli zasaženi virem zklamání, odporu a nenávisti, tipuji to tak na tři čtvrtiny. Řada okřikovaných oponentů jim odhodlaně vzdorovala, za všechny nehysterické a objektivní připomenu alespoň názor Dany Morávkové. A přidám radu světaznalé modelky Ivy Kubelkové, jež na adresu Jana Hrušínského a spol. jenom ironicky prohodila: „Chcete emigrovat? Jen to zkuste jinde!“ Třeba v krásné Paříži, tam v islámem poznamenaných čtvrtích jistě najdou podnájem již za pár franků, dovolím si je nasměrovat.

Jiří Macků

