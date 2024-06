Jiří Mikeš: Tak nám jmenovali Foltýna

reklama

Pan plukovník má koordinovat strategickou komunikaci vlády. Má asi jít o promyšlenou práci s veřejností. Vláda pravděpodobně chce, aby jejímu počínání bylo porozuměno. Nic proti tomu. Nicméně když společnosti občas lžu a nemám zrovna dobré výsledky, pak zákonitě přichází bumerangový efekt. Tedy pokud žiji v demokracii se svobodnými přístupy k informacím. Zatím existují možnosti, jak a kde získávat objektivní informace. Žel, většinou to nejsou vládní zdroje, o mainstreamu či České televizi nemluvě. Věřme, že jmenování pana plukovníka do nové role, neznamená dozor nad zdroji informací. Ale kdo ví.

Pokud by naše vláda myslela marketingově, pak by spíše měla jmenovat koordinátora pro budování brandu, značky naší země. Trvalo nám třicet let než jsme došli k postupnému prosazení názvu Česko do našich marketingových komunikací. Utratili jsme zbytečně několik miliard korun daňových plátců. Vzpomínám, jak jsem se na světové konferenci o reklamě konané začátkem 21. století v Ženevě zeptal světových odborníků na to, zdali je lepší v marketingových a komerčních komunikacích používat výrazy Czech Republic či Czechia. Nemohli pochopit, že neumíme počítat do deseti.

Ve Slovinsku mají ve vládě svého „foltýna“. Ale užitečného

Stejně nám odpověděly komunikační asociace z Londýna a New Yorku. Třicet let zbytečných dohadů s politiky. Teď jde o to, jaký obsah bude mít naše krátké zeměpisné jméno. Jak bude chápáno veřejností doma a zvláště pak v zahraničí. Dobře začali naši hokejisté a další sportovní svazy. Konečně se rozhoupal i Czech Tourism a další organizace. Jen ta naše vláda nedělá, co by dělat měla. Možná by měla poslat někoho do nedalekého Slovinska. Tam již mají několik let ve vládě „foltýna“ na koordinaci značky Slovenija. A všechna ministerstva jednotné logo. Podobně jako ve všech vyspělých státech světa. Máme doprovodný slogan, claim? Víme, co chceme o sobě světu sdělit? Zdá se,že máme jiné potřeby.

Jiří Mikeš

