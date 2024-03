Jiří Paroubek: Bravo, pane prezidente Klausi!

Česká vláda pod vedením premiéra Fialy spustila další velmi kontroverzní krok. Přerušila vztahy na nejvyšší úrovni se slovenskou vládou. A to až do doby, než slovenská vláda pochopí, že nemůže dělat zcela samostatnou a suverénní politiku.

Na takovýto přístup byli bratři Slováci vždy velmi hákliví, když je starší bratr z Prahy oktáboval, jak by se měli chovat. Většina slovenského národa se chce chovat jinak, nežli panáci v Praze. Obyčejní lidé, normální občané Slovenska nechtějí dodávat zbraně na Ukrajinu. Nechtějí pomáhat stupňování krveprolití v této zemi. Nechtějí, aby dva slovanské národy mezi sebou válčily a v bojích umíraly.

Ale jen tak mimochodem, toto nechce ani 69 procent českých občanů, tedy pokud vezmu za směrodatný průzkum agentury STEM, která bývá vůči současné české vládě velmi opatrná a přátelská. Tedy podle STEM 69 procent českých občanů chce ukončit válku na Ukrajině, a to i za cenu toho, že by se Ukrajina vzdala oblastí na východě a jihu země. Připomeňme si, že tyto oblasti jsou v tuto chvíli obsazeny ruskou armádou a že v těchto oblastech většina občanů je ruská, anebo jsou tam ruskojazyční Ukrajinci.

Jen tak mimochodem, pokud by tyto oblasti byly obsazeny ukrajinskou armádou, tak před hrozbou čistek a „hledáním ruských kolaborantů“ by nejspíš miliony ruských lidí odešly přes hranici do Ruska. V Rusku v tuto chvíli je zhruba 2,8 milionu utečenců z Ukrajiny, což je nejvíce ze všech zemí Evropy.

Fialova vláda, jak je jejím zvykem, šlape v mezistátních vztazích jako slon v porcelánu. Podezírám ji z toho, že vyhověla v této otázce, tedy ve vypovězení vztahů se Slovenskem na nejvyšší úrovni, našim americkým a bruselským přátelům. Velmi významná část českého politického spektra však postup vlády odsoudila. Je to pochopitelně celá levice, dokonce i Luboš Zaorálek z realitní kanceláře Lidového domu volil tvrdá slova, ale naopak od jednoho z mužů, kteří budou na kandidátce Lidového domu pro evropské volby, Vladimíra Špidly, je to trochu jinak. V. Špidla projevil pro postup současné české vlády jisté pochopení. Tak by hoši z Lidového domu měli říct, jak to tedy vlastně je... Podporují vládu, anebo platí to, co říká Zaorálek?

Stejně tak prezident IQ 107 Pavel vládu podpořil, byť to s ním vláda prý nekonzultovala.

Úkolem prezidenta Pavla a také prezidentky Čaputové by naopak mělo být hledání usmíření mezi oběma vládami. A vyhledávat společná stanoviska v jiných oblastech, nežli je Ukrajina. Konec konců, ať si každý nechá své názory, jak Česko, tak Slovensko jsou suverénní země. Mně sice názory P. Fialy a spol. nevyhovují, ale uznávám, že je to česká vláda. Na pomoc ke svému hysterickému útoku na Slovensko si vzala Fialova vláda jako pomocníka představitele hlavní slovenské opoziční strany Šimečku. Ten je v Česku přijímán nejvyššími ústavními činiteli a má být jakousi náhražkou legální slovenské vlády pro nejbližší měsíce.

Ve dnech 10. a 11. března navštíví Slovensko exprezident Václav Klaus. V minulosti jsem měl s V. Klausem na mnohé politické záležitosti jiné názory a také jsem je nahlas projevoval.

Václav Klaus se při návštěvě Slovenska sejde se slovenským premiérem Ficem a já říkám, bravo! Bravo, Václave Klausi! Tentokrát Váš názor na válku na Ukrajině sdílí většina českého národa.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

