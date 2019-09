Jiří Paroubek: Britská sága na pokračování

Včera měla Sněmovna lordů schválit zákon, který již v tomto týdnu prošel poslaneckou sněmovnou, zavazující vládu, aby ukončila členství Velké Británie v EU s dohodou. Očekávalo se, že Horní sněmovna zákon schválí tak, aby v pondělí mohl přejít opět do dolní sněmovny a mohl v ní být schválen s definitivní platností.

Boris Johnson byl jako premiér dokonce několikrát poražen v hlasování, a to za pomoci jednadvaceti konzervativních poslanců, kteří se připojili v tomto hlasování k opozici. Johnson zvolil „sobotkovskou taktiku“. Své odpůrce, respektive odpůrce brexitu bez dohody, okamžitě vyexpedoval ze strany. To mu sice krátkodobě pomůže, aby mohl předvádět hru na jednotu strany, ale pokud dojde k předčasným volbám, řada voličů konzervativní strany to zrovna nemusí vnímat dobře.

Mezi vyloučenými poslanci je totiž řada významných osobností. Například nedávný ministr financí Hammond. Je mezi nimi dokonce Churchillův vnuk, který je konzervativním poslancem už téměř čtyři desetiletí. Za tu dobu hlasoval proti názoru vlastní strany v parlamentu pouze třikrát. Nicméně B. Johnson se rozhodl a tento tvrdý zákrok vůči vlastním poslancům udělal, protože počítá s tím, že dříve nebo později (avšak v řádu týdnů) musí tato sněmovna skončit, aby mohly následovat předčasné volby. Ostatně má to logiku, Johnson ani nikdo jiný nemá již nad sněmovnou kontrolu.

A v mocenské logice, tedy přesněji v logice boje o politickou moc, musí Johnson pokračovat v tlaku na své politické soupeře. Ty v konzervativní straně vyřídil a de facto je vyškrtl i z kandidátek vlastní strany pro příští volby. Boris Johnson po Therese Mayové přišel do funkce premiéra jako, de facto, nový člověk s velkým nasazením a s velkou energií. Jeho výkony lidé oceňují v průzkumech veřejného mínění, které konzervativcům momentálně velmi přejí.

Konzervativní strana by v mimořádných parlamentních volbách podle čerstvě provedených průzkumů veřejného mínění s velkým odstupem zvítězila nad labouristy. Labouristé se musí ubránit Johnsonovým brutálním útokům, kterými je chce dohnat k předčasným parlamentním volbám. Ty útoky jsou velmi demagogické a představit si, že by v několika málo týdnech před stanoveným datem odchodu Británie z EU, probíhala volební kampaň, asi by to příliš přínosné nebylo. Na jiná témata, nežli je brexitu, by se nedostalo.

Je zřejmé, že Britové již chtějí mít celou věc kolem brexitu za sebou. Na druhé straně by labouristé byli hloupí, pokud by nenechali své konzervativní soupeře v celém problému pěkně vymáchat. Vždyť problém s brexitem způsobil konzervativní premiér Cameron. A tenze, které se projevují od referenda před třemi lety v britské politice až dosud, za ty jsou odpovědní především konzervativci.

Labouristům nezbývá nic jiného, než nechat dojít Johnsona až k brexitu. A to podle možnosti neřízenému. To vytvoří chaotickou situaci, se kterou budou spojování především vládnoucí konzervativci. A to je jistá, byť malá šance pro labouristy, že by mohlo opět dojít ke zvratu ve volebních preferencích, které se v posledním roce vyvíjely velmi volatelně.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV