Jiří Paroubek: Budoucnost sociální demokracie je v mladých

Řekl jsem chlapcům velmi otevřeně, že jsem v minulosti, když jsem navštěvoval sjezdy či jiná čepobití mladých sociálních demokratů, měl vždy podivný pocit. Cítil jsem, že tito "mladí" jsou jenom derivátem „starých" a "starších“ sociálních demokratů. A že v nich není ani trocha idealismu.

Prototypem takového “mladého“ sociálního demokrata byl pro mne Poche. Člověk se dvěma vysokými školami, ale bez jakéhokoliv ideového ukotvení. Dříve mladý liberál, pak mladý sociální demokrat. A pak nám vyrostl až do Evropského parlamentu a jeho bezideová politika pokračovala v rámci mnohoobročnictví tam i na pražské radnici.

Na pražské radnici byl jedním z těch, kteří dovedli stranu k naprostému politickému debaklu, takže se již před šesti lety neprobojovala na radnici ani do opozice. Poche, Dolínek a další a další prototypy bezideové politiky z dřívějšího MSD, kterou se sociální demokracie prakticky nelišila od svých pravicových soupeřů, jsou významnými spoluviníky této katastrofy.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3786 lidí

Řekl jsem tento svůj dojem svým návštěvníkům z vedení MSD před několika týdny. Oni mne ujistili, že vstoupili do ČSSD v roce 2021 a že jejich silným motivem byl také idealismus. Z návštěvy jsem měl také proto skvělý dojem. A myslím, že přes všechny chyby těch posledních patnácti let by bylo možné s těmito lidmi stranu opět pozdvihnout.

Někdo mi přeposlal reakci jihomoravského vedení organizace MSD, které odsoudilo návštěvu současného vedení MSD u exprezidenta Miloše Zemana.

V souvislosti s Milošem Zemanem, bývalým úspěšným prezidentem a premiérem, tak tito hoši, kteří nejspíše nikoho nezastupují, hovoří o zpátečnictví, homofobii, transfobii, nenávisti vůči Romům etc. etc. A prý symbolem všech těchto asociálních postojů je Miloš Zeman, prý „aligátor a becherovka“.

Já si naopak myslím, že Miloš Zeman je moudrý muž, kterému jde o věc. A pokud vidí zájem mladých lidí o politiku a o budoucnost sociální demokracie, určitě zareagoval na návštěvu nového vedení MSD úplně stejně jako já. Tím neříkám, že byl tak nadšený jako já, nemohu mluvit za něj.

Ale napadat vedení MSD jenom proto, že navštívili jednu z velkých osobností českého politického života, je hloupé a přízemní. Ptám se, co předvedl ten, kdo tento ostudný a rádoby zostuzující diskusi na Facebooku uvedl. Co za tím člověkem je za práci. Já bych to odhadl tak, že je za ním vidět velká nula.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Trapné hnojomety přízemního bulváru… Jiří Paroubek: Porovnání vojenské síly Ruska a států EU plus Velké Británie Jiří Paroubek: Otázky Václava Moravce? Přehlídka fanatismu a hlouposti Jiří Paroubek: Příměří není mír